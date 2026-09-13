La OCDE señala a España entre los países que suben las cotizaciones para financiar las pensiones

El informe sitúa el mecanismo de equidad, la base máxima y la cuota de solidaridad dentro de una tendencia europea.

La OCDE ha incluido a España entre los países que elevan cotizaciones sociales para reforzar la financiación de las pensiones. El análisis publicado el 9 de septiembre repasa el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, la subida adicional de la base máxima y la cuota de solidaridad. Estas medidas proceden de reformas nacionales anteriores. El informe internacional no crea una cotización nueva ni modifica por sí mismo las nóminas.

El mecanismo de equidad aumenta de forma gradual

El Mecanismo de Equidad Intergeneracional comenzó en 2023. Su tipo sube progresivamente hasta alcanzar el 1,2% en 2029. La aportación se reparte entre empresa y trabajador según el porcentaje de cada ejercicio.

El concepto aparece separado en la nómina y no aumenta directamente la base reguladora de una pensión. Su finalidad es reforzar el sistema. El importe individual depende de la base y del tipo vigente.

Las rentas altas afrontan dos cambios adicionales

La reforma elevó la base máxima por encima de la revalorización ordinaria. También incorporó una cuota de solidaridad sobre la parte salarial que supera ese máximo. Los tramos y tipos aumentan según el calendario legal.

La cuota no convierte todo el sueldo en base para mejorar la pensión máxima. Quien prepara su retiro puede consultar cómo revisar la vida laboral antes de solicitar una prestación.

Otros países también han aumentado ingresos

La OCDE menciona reformas en Francia, Grecia, Bélgica, Lituania, Alemania y Eslovaquia. Los instrumentos son diferentes. Algunos países elevaron tipos, mientras otros recortaron exenciones o ampliaron bases.

Comparar porcentajes exige considerar prestaciones, salarios y reparto entre empleadores y empleados. Una mayor cotización no garantiza por sí sola la sostenibilidad. El empleo, productividad y demografía también influyen.

El informe no recalcula cada pensión

La pensión española depende de edad, bases computables y periodo cotizado. Las nuevas fuentes de ingresos no sustituyen esas reglas. Tampoco eliminan coeficientes reductores de determinados retiros anticipados.

Existen unos requisitos para jubilarse antes y así diferenciar financiación general y derecho individual. El INSS resuelve cada expediente. La resolución indica el cálculo, los efectos económicos y las vías de reclamación. Si faltan cotizaciones, el interesado deberá aportar documentos.

El informe de la OCDE tampoco sustituye el simulador oficial. Cada cálculo necesita fechas y bases reales del solicitante. Si deeas conocer los estudios económicos de España, puedes ver el informe que se hizo en 2025 sobre España.