La nueva moneda de 2 euros llega a España en 2026 y será de curso legal en toda la zona euro: el BOE lo confirma

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre pondrá en circulación, desde el 1 de enero de 2026, una edición limitada de 1,5 millones de monedas conmemorativas válidas en toda la zona euro.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aprobado la emisión mediante la Orden ECM/1351/2025, de 20 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado. Se trata de una moneda de 2 euros dedicada al Monasterio de Poblet (Tarragona) que comenzará a emitirse en las próximas semanas del primer trimestre de 2026.

Qué confirma el BOE y cuándo circula la moneda de dos euros

Según el BOE, a partir de enero se distribuirán 1.500.000 ejemplares. La pieza será de curso legal en toda la zona euro y forma parte de la colección con la que España rinde tributo a bienes y lugares incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

¿Quién podrá hacerse con ella? Cualquier persona a través de la circulación ordinaria, al ser moneda de curso legal. Si eres coleccionista, toma nota: la tirada es limitada y conviene no despistarse.

Estos son los datos clave confirmados sobre la nueva moneda:

Dato Detalle Valor 2 euros (moneda conmemorativa) Motivo Monasterio de Poblet (Tarragona) Norma Orden ECM/1351/2025, de 20 de noviembre (BOE) Puesta en circulación A partir del 1 de enero de 2026 (primer trimestre) Tirada 1.500.000 unidades (edición limitada) Ámbito Curso legal en toda la zona euro Diseño anverso Imagen del monasterio; leyendas «Monasterio de Poblet», «España» y año 2026 Diseño reverso Igual al del resto de monedas de 2 euros de la Unión Europea

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre será la encargada de su acuñación y puesta en circulación en 2026.

Características detalladas de la moneda dedicada al Monasterio de Poblet

El BOE describe así los materiales y colores: «Al tratarse de una moneda bimetálica, los motivos están distribuidos en dos zonas de diferente aleación y color. El color de la corona circular exterior es blanco plata, y el color de la zona interior amarillo oro». Además, «Rodeando todos los motivos y leyendas, en la zona circular exterior de la moneda, aparecen las doce estrellas de la Unión Europea». En el anverso se verá el Monasterio de Poblet con la leyenda superior «Monasterio de Poblet», y en la parte inferior «España» y 2026.

El cenobio fue declarado Patrimonio Mundial en 1991; se construyó en 1151 por monjes cistercienses y llegó a ser panteón real de los Reyes de la Corona de Aragón.

Otras monedas conmemorativas previstas en 2026 en países de la Unión

Numismática visual ha informado sobre las próximas monedas de 2 euros que se pondrán en circulación en 2026 en la Unión Europea:

Alemania: Estado de Bremen – Casa del Clima Bremerhaven.

Bulgaria: Alfabeto búlgaro.

Eslovaquia: 50.º aniversario del triunfo checoslovaco en la Eurocopa de 1976.

Eslovenia: 150 aniversario del nacimiento de Ivan Cankar.

España: España y la discapacidad: protección, derechos e inclusión.

Francia: 80 aniversario de la publicación de El principito.

Grecia: 100 años de la Academia de Atenas.

San Marino: 450.º aniversario de la muerte de Tiziano.

San Marino: 800.º aniversario de la muerte de Francisco de Asís.

¿Te harás con ella? Con salida desde el 1 de enero de 2026 y una tirada de 1,5 millones, la moneda del Monasterio de Poblet apunta a ser una de las piezas más buscadas del año.