La Ley de Tráfico confirma que dejar el coche en tu propio vado puede costarte caro

El Reglamento General de Circulación deja claro que pagar la tasa del vado permanente no autoriza a estacionar. Solo se permite la parada imprescindible para entrar o salir del garaje.

Aparcar en la puerta de casa puede parecer lo normal, especialmente si se trata del propio garaje. Sin embargo, la norma no hace excepciones. Estacionar en un vado está prohibido incluso cuando el coche pertenece al titular del acceso.

El artículo 91 del Reglamento General de Circulación lo deja claro

La duda es frecuente: ¿pueden multarte por dejar el coche en tu propio vado? Sí. El artículo 91 del RGC indica que la parada y el estacionamiento deben hacerse sin obstaculizar la circulación ni generar riesgos para otros usuarios.

Además, el vehículo debe situarse sin entorpecer el tránsito ni el uso normal de la vía. Por eso, aparcar delante de un acceso autorizado, aunque sea el de tu vivienda, se considera una ocupación indebida del espacio público.

Dicho de forma sencilla, el vado no es una plaza privada. Es una autorización administrativa para asegurar la entrada y salida de vehículos.

Pagar la tasa municipal del vado nunca te da derecho a aparcar

Uno de los errores más comunes entre los conductores es pensar que el titular tiene un permiso especial. No lo tiene. Abonar la tasa municipal solo garantiza que nadie bloquee el acceso al garaje, pero no permite estacionar en la vía pública.

De hecho, la señal de vado permanente implica una prohibición total de estacionamiento. Su finalidad es mantener libre ese espacio en todo momento y evitar conflictos vecinales.

Estacionar en un vado señalizado puede acarrear una multa de hasta 200 euros, generalmente sin pérdida de puntos del carnet. Además, existe la posibilidad de retirada del vehículo por la grúa municipal si se considera que obstaculiza el acceso.

La multa puede imponerse incluso aunque el coche no bloquee físicamente la salida en ese instante. El criterio se basa en ocupar el espacio reservado, no en la intención del conductor.

La única excepción legal en tu vado es parar para maniobrar

La legislación solo permite una acción concreta: detener el vehículo el tiempo imprescindible para entrar o salir del garaje. Cualquier permanencia mayor ya se considera estacionamiento y puede ser sancionada por los agentes municipales.

En resumen, tener un vado da prioridad de paso, pero nunca derecho a aparcar. Y todo ello encaja con las normas que entran en vigor en 2026 y con la obligación general de los usuarios de la vía recogida en el artículo 10 de la Ley de Tráfico.