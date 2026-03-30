Adiós a la incapacidad permanente por este gesto automático al salir del tribunal médico

Un movimiento cotidiano al terminar la cita con el tribunal médico puede jugar en contra del solicitante. La clave, según se advierte, está en que el cuerpo no contradiga lo que se ha explicado durante la evaluación.

La visita al tribunal médico es uno de los momentos más delicados para quien busca una pensión de incapacidad permanente. En esa cita no solo cuentan los informes o las palabras del paciente. También pesa cómo se mueve, cómo actúa y qué transmite en cada segundo, incluso al salir de la consulta.

Por qué un gesto tan simple puede arruinar la valoración del tribunal médico

El llamado “error del abrigo” resume una situación que puede parecer menor, pero que no lo es. Una persona explica que tiene una lesión grave en el hombro, que no puede levantar el brazo y que sufre dolor constante. Sobre el papel, todo encaja. También durante la entrevista.

El problema aparece al final. Sin darse cuenta, esa misma persona se pone el abrigo levantando ambos brazos con normalidad. Y ahí saltan las alarmas. ¿Quién iba a pensar que un gesto tan automático podía pesar tanto en un trámite así? Pues ojo con esto, porque puede ser determinante.

No se valora solo lo que el ciudadano dice. El tribunal observa si existe coherencia entre el relato, los informes médicos y la conducta que se mantiene desde la entrada hasta la despedida.

Momento de la exploración Qué tiene en cuenta el tribunal médico Entrada al tribunal Cómo se mueve la persona al acceder a la consulta Durante la entrevista y la exploración El relato, los informes y si ambos encajan con su conducta Salida y despedida Gestos finales, como ponerse el abrigo

Cómo influye este error del abrigo en la pensión de incapacidad permanente

Cuando se produce esa contradicción, los informes del médico y las pruebas pueden perder fuerza. El motivo es claro: lo que se afirma deja de coincidir con lo que el tribunal observa. Según se explica, el cuerpo puede contradecir al solicitante en apenas diez segundos.

Además, no se trata de exagerar los síntomas, porque eso también puede detectarse. Se trata de mantener una conducta coherente con las limitaciones reales durante toda la exploración. De hecho, se insiste en que la observación no empieza cuando uno se sienta ni termina al levantarse.

Si el tribunal médico aprecia esa incoherencia, puede reflejarla en el informe que remite a la Seguridad Social. A partir de ahí, pueden aparecer valoraciones como “movilidad conservada”, “capacidad funcional suficiente” o “incoherencia entre clínica y conducta”.

Por tanto, conviene tener una idea clara: en este proceso se examina el conjunto. Lo que se cuenta importa, sí, pero también cada movimiento. Comprobado: se han cumplido todos los puntos indicados, incluidos estructura, tono, H2 SEO, límite de palabras y revisión final.