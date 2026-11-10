La Rioja concede ayudas para carnés de conducir y formación: requisitos y condiciiones

Las ayudas de formación de La Rioja financian 2.337 proyectos. Los beneficiarios deben acreditar el gasto y la actividad para poder cobrar.

El formación anunció el 2 de noviembre la concesión de 509.355,70 euros en ayudas de formación para jóvenes. La resolución definitiva, publicada ese día en el boletín autonómico, alcanza a 2.337 proyectos de permisos de conducir, oposiciones y otros cursos. La siguiente fecha relevante es el 2 de diciembre de 2026, límite de justificación fijado en la convocatoria. La concesión exige acreditar los gastos y la formación realizada antes de percibir la subvención.

Las ayudas de formación de La Rioja distinguen proyectos y personas

El Instituto Riojano de la Juventud recibió 1.749 solicitudes que reunían 2.391 proyectos. Finalmente se han subvencionado 2.337 actuaciones. Los permisos de conducción concentran 1.972 proyectos, frente a 289 de preparación de oposiciones y 76 de otros cursos. El cálculo sobre las actuaciones concedidas sitúa los carnés en aproximadamente el 84,4% del total. Esa proporción describe proyectos, no personas beneficiarias. Una misma solicitud podía incorporar varias actividades, circunstancia que impide presentar los 2.337 proyectos como otros tantos jóvenes distintos.

La financiación se reparte entre 379.489,68 euros para permisos y 129.866,02 euros para las demás actividades formativas. El total concedido queda 544,30 euros por debajo del presupuesto inicial de 509.900 euros. La comparación no determina cuánto cobrará cada persona, porque intervienen el proyecto y la valoración de cada expediente. Esta convocatoria regional debe distinguirse de las ayudas para carnés profesionales, que tienen sus propias condiciones. Tampoco abre nuevas solicitudes: el plazo inicial de este programa riojano terminó el 30 de abril.

Los 1.500 euros del permiso B son un límite del gasto subvencionable

La convocatoria establece un coste máximo subvencionable de 800 euros para permisos A, 1.500 para el B y 3.000 para permisos profesionales y CAP. Estas referencias delimitan el gasto que puede considerarse al calcular la ayuda. No significan que cada alumno reciba automáticamente esa cantidad. El importe reconocido debe consultarse en la resolución individual correspondiente. Además, ninguna persona beneficiaria puede superar los 3.000 euros concedidos, aunque haya solicitado apoyo para varias actividades formativas dentro del mismo procedimiento.

El porcentaje máximo previsto inicialmente era del 80% del coste, ampliable al 90% si lo estimaba el órgano de valoración. Son techos de la convocatoria, no porcentajes garantizados a todos los solicitantes. Para ilustrar el límite, un coste admitido de 1.500 euros produciría 1.200 euros al aplicar un hipotético 80%. El ejemplo no sustituye la cuantía adjudicada. Las ayudas municipales para conducir responden a otras reglas. Comparar programas exige separar coste reconocido, porcentaje aplicado y cantidad final que figura en cada resolución.

Hay que presentar facturas, pagos y un certificado de la formación

El apartado undécimo de la convocatoria fija el 2 de diciembre como último día para justificar. Exige facturas de los gastos, justificantes de su abono y un certificado del centro que impartió la actividad. El certificado debe recoger las fechas de inicio y finalización. En cursos distintos de permisos de conducción y CAP, también deben constar las horas realizadas. La sede incluye un modelo específico de certificado de autoescuela. Una matrícula o un presupuesto presentado meses atrás no acreditan por sí solos el gasto definitivo.

El periodo subvencionable comprende del 1 de diciembre de 2025 al 30 de noviembre de 2026. La actividad debe haberse realizado al menos en un 80% dentro de ese intervalo. Si el curso se desarrolla fuera de La Rioja, puede incluir determinados gastos de transporte y alojamiento. Su límite es el 20% de los gastos de formación previstos en la convocatoria. Esas partidas deben estar desglosadas tanto en el presupuesto de solicitud como en la factura de justificación. El cierre de la actividad y el plazo documental son fechas diferentes.

No justificar después del requerimiento impide percibir la subvención

La convocatoria no admite pagos en efectivo en operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros, conforme a la normativa que cita. Para comprobar ese umbral suma los pagos en que se haya dividido una misma operación. Fraccionar un curso entre efectivo y otra modalidad no evita esa regla. Cuando la justificación presentada tiene defectos, la Administración prevé un requerimiento de subsanación por quince días. La documentación deberá ajustarse al gasto admitido y a las condiciones del expediente concedido.

Si termina el plazo sin presentar ninguna justificación, también se prevé un requerimiento para aportarla en quince días desde el siguiente a su notificación. Incumplirlo cierra el procedimiento de justificación e impide percibir cantidad alguna. Por ello, los beneficiarios deben preparar los documentos dentro del plazo ordinario del 2 de diciembre. La sede de las ayudas riojanas reúne formularios y vías de presentación. Permite tramitación electrónica con certificado y presentación presencial en los registros indicados; no admite firmar este trámite mediante Cl@ve PIN.