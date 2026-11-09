La huelga del 11N tendrá servicios mínimos de hasta el 90 % para estos trabajadores

Los servicios mínimos de seguridad privada también alcanzan el 80% o el 85% según la actividad. La resolución incluye turnos que empiezan o terminan fuera del 11 de noviembre.

El BOE publica este 4 de noviembre los servicios mínimos de seguridad privada para la huelga general del día 11. La resolución establece un 90% del personal adscrito a transportes públicos y centros de telecomunicaciones. También fija porcentajes del 80% y del 85% para otros servicios esenciales. Hay una regla relevante para quienes trabajan de noche: la cobertura comprende cada turno afectado completo, aunque empiece antes o termine después de esa jornada.

Los servicios mínimos de seguridad privada llegan al 90% en el transporte

La resolución, firmada el 30 de octubre por la Secretaría de Estado de Seguridad, incluye puertos, aeropuertos y ferrocarriles. Su motivación también menciona metro y estaciones de autobuses. El porcentaje se refiere al personal que presta seguridad en esos servicios. Por tanto, no equivale a anunciar que circulará el 90% de trenes o despegará esa proporción de aviones. Quienes necesiten información sobre derechos en viajes ferroviarios deben distinguir la cobertura de vigilancia de las condiciones y posibles incidencias de su desplazamiento.

La misma cobertura del 90% se aplica a los centros de telecomunicaciones. Interior fundamenta ese porcentaje en la protección de infraestructuras de comunicación y transmisión de datos, vinculadas con emergencias y actividades esenciales. La resolución se dicta para una huelga de ámbito supraautonómico. El Real Decreto 524/2002 atribuye en ese supuesto a la Secretaría de Estado la determinación del porcentaje correspondiente. Estas obligaciones de servicio deben distinguirse de los efectos salariales de la huelga para quienes participen legítimamente en ella.

El 80% cubre energía, bancos, transporte de fondos y centrales de alarma

El porcentaje del 80% comprende la seguridad de instalaciones petroquímicas, refinerías, depósitos de combustible, centrales nucleares y fábricas o almacenes de armas y explosivos. También incluye actividades con materias inflamables y servicios de suministro y distribución de agua, gas y electricidad. En el ámbito nuclear, la resolución exige además respetar la dotación mínima fijada por el Consejo de Seguridad Nuclear. La cobertura responde a los servicios de vigilancia afectados. No establece que deba trabajar ese porcentaje de toda la plantilla industrial de cada instalación.

Otro bloque del 80% abarca depósito, custodia, recuento y clasificación de dinero y otros objetos valiosos o peligrosos, junto con su transporte y distribución. También comprende bancos, cajas y entidades de crédito, además de establecimientos donde la seguridad sea obligatoria. El mismo porcentaje alcanza centros y sedes de medios de comunicación y centrales de alarma. En estas últimas, Interior destaca las tareas de gestión y verificación de avisos y su comunicación a las fuerzas de seguridad. Cada actividad debe encuadrarse en el apartado correspondiente de la resolución.

La protección de personas tendrá un 85% y siempre habrá una dotación mínima

Los servicios de protección de personas tienen asignado un 85%. El texto incluye la protección dentro de establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados. También menciona los servicios en buques pesqueros o mercantes de bandera española con armas de guerra. Interior justifica este bloque por la necesidad de proteger la integridad de las personas atendidas. El porcentaje se diferencia del establecido para transportes, bancos o centrales de alarma. La función efectivamente desarrollada permite identificar cuál de las coberturas debe aplicarse al servicio.

Los porcentajes tienen un suelo adicional: al menos un vigilante por servicio de seguridad y turno. Además, debe respetarse la dotación obligatoria prevista en normas, autorizaciones o planes de seguridad y autoprotección. Como ejemplo aritmético, sobre veinte personas, el 90% representa dieciocho; el 85%, diecisiete; y el 80%, dieciséis. Ese cálculo no sustituye las dotaciones mínimas obligatorias. Un servicio atendido por un solo vigilante tampoco puede quedar sin cobertura por aplicar una reducción porcentual, porque la propia resolución establece esa presencia mínima.

Los turnos pueden quedar cubiertos desde el día 10 hasta el 12 de noviembre

El apartado noveno exige mantener los servicios mínimos desde el inicio del primer turno afectado hasta que termine el último. La regla se aplica aunque el primero comience antes de las 00:00 del 11 de noviembre. También comprende el final posterior a las 24:00 de esa jornada. Por ejemplo, un turno afectado que empiece el día 10 a las 22:00 y termine el 11 a las 06:00 queda comprendido entero. Es un supuesto ilustrativo para interpretar la resolución, sin atribuir ese horario a una empresa concreta.

La misma lógica alcanza a un turno afectado que arranque el día 11 a las 22:00 y finalice el 12 a las 06:00. Durante todo ese periodo deben mantenerse los porcentajes correspondientes al servicio. Para comprobar una asignación concreta hacen falta tres datos: actividad protegida, dotación exigible y horario íntegro del turno. La publicación del BOE aporta ahora las reglas oficiales para esa comprobación. Su alcance se limita a los servicios esenciales de seguridad privada enumerados, con las particularidades de cada actividad y sus dotaciones obligatorias.