De una inversión de 250.000 euros a facturar hasta 180.000 euros al mes así funciona su negocio de gimnasios

El empresario ha explicado cuánto cuesta montar un gimnasio y qué rentabilidad puede dejar un centro con miles de socios. Su grupo prevé superar los tres millones de euros de facturación anual.

Roberto González, propietario de la cadena de gimnasios Vitalfit, ha contado cómo ha logrado convertir el fitness en un negocio de alta facturación. En una entrevista en el canal de YouTube de Adrián G. Martín, el empresario asegura que uno de sus gimnasios se mueve entre los 100.000 y los 180.000 euros mensuales de ingresos, con una rentabilidad que, según su caso, puede llegar a los 90.000 euros al mes tras pagar gastos, impuestos, alquiler y personal.

El negocio de Vitalfit combina gimnasios, socios y nutrición deportiva en Palma

El sector del fitness vive un momento de fuerte crecimiento en España. El último informe anual del sector elaborado con la colaboración de Deloitte recoge que España cuenta con 5.806 centros fitness y 8,4 millones de usuarios, una cifra que confirma el peso de los gimnasios dentro del consumo vinculado a salud, bienestar y deporte.

En este contexto se sitúa el caso de Roberto González. El empresario explica que en Palma de Mallorca tiene dos gimnasios, un tercero en camino y cuatro tiendas de nutrición deportiva, todas vinculadas al mismo ecosistema de negocio. Su modelo no se limita a ofrecer máquinas y salas de entrenamiento, sino que también incorpora suplementación y servicios relacionados con el estilo de vida fitness.

Según el propio González, uno de sus centros supera los 5.000 socios, una base de clientes que le permite sostener una facturación elevada. La recurrencia de las cuotas mensuales es uno de los factores que más peso tiene en este tipo de negocios, aunque el empresario insiste en que todo depende del número de personas que acuden al gimnasio.

Cuánto cuesta montar un gimnasio y qué inversión menciona Roberto González

Abrir un gimnasio requiere una inversión que puede variar mucho en función del tamaño del local, la maquinaria y el tipo de instalación. González pone como ejemplo uno de sus centros de Palma de Mallorca, de unos 1.400 metros cuadrados, cuya puesta en marcha superó el millón y medio de euros.

El empresario aclara que no todos los proyectos necesitan una inversión tan elevada. También cita el caso de un gimnasio en Madrid, de unos 550 metros cuadrados, que habría rondado los 250.000 euros de inversión total. Según explica, en ese caso fue necesario aportar aproximadamente un 30% de fondos propios, mientras que el resto puede financiarse mediante préstamos, compra directa o renting de maquinaria.

Facturación mensual, gastos y rentabilidad de un gimnasio según el empresario

La cifra que más llama la atención es la facturación mensual. González afirma que sus ingresos dependen de la asistencia y del volumen de socios, pero sitúa la horquilla entre 100.000 y 180.000 euros al mes en su caso.

Tras descontar impuestos, alquiler, personal y otros gastos, asegura que la rentabilidad aproximada se encuentra entre los 60.000 y los 90.000 euros mensuales. Además, afirma que el grupo superará los tres millones de euros de facturación anual y que el próximo ejercicio debería mejorar por la apertura de nuevos centros.

Su testimonio muestra una realidad cada vez más visible: emprender fuera de los sectores tradicionales también puede generar grandes ingresos, aunque exige inversión, gestión diaria y capacidad para mantener a los clientes vinculados al centro.