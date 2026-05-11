Una urbanización abandonada desde 2007 acaba convertida en escenario de partidas de airsoft con un mapa tipo Call of Duty

A veces, una urbanización que iba para barrio residencial acaba teniendo una segunda vida bastante inesperada. En Siete Aguas, a una media hora de Valencia, un complejo abandonado ha pasado de prometer chalés, hotel, centro comercial y campo de golf a funcionar como escenario de partidas de airsoft. El lugar forma parte de Distrito Zero y aprovecha calles asfaltadas, sótanos, patios y viviendas a medio hacer. No es exactamente el sueño inmobiliario de principios de los 2000, pero tampoco se ha quedado en simple ruina olvidada.
En un contexto marcado por el miedo a la okupación y al vandalismo, la solución ha sido convertir el espacio en una explotación de uso deportivo. Y sí, el resultado recuerda bastante a un mapa de Call of Duty, pero con barro, permisos y mucha burocracia de por medio.
¿Qué ha pasado en la urbanización abandonada de Siete Aguas?
El caso de Siete Aguas resume bastante bien una de las herencias más visibles de la burbuja inmobiliaria: promociones que empezaron con grandes planes y acabaron a medio construir. En este caso, el proyecto ocupaba casi 500.000 metros cuadrados y preveía levantar 684 chalés, un centro comercial, un hotel y un campo de golf de 18 hoyos.
La urbanización, financiada con capital estadounidense, estaba pensada como un complejo residencial de clase media-alta durante el auge de principios de los 2000. Sin embargo, cinco años después de aprobarse las obras, en 2007, el proyecto quedó frenado porque se había invadido monte público durante su construcción.
Lo que quedó sobre el terreno fue una especie de pueblo inacabado. Se habían construido las calles y alrededor de 50 viviendas, aunque el conjunto actual se menciona con un total de 51 viviendas con sótanos, patios y calles asfaltadas. Vamos, material de sobra para que el lugar no pasara desapercibido ni para exploradores urbanos ni para aficionados al airsoft.
¿Por qué una promoción paralizada acaba siendo un campo de airsoft?
El airsoft es una actividad en la que los participantes usan réplicas de armas de aire comprimido para jugar partidas por equipos en escenarios preparados. Dicho en claro: una mezcla entre deporte, estrategia y simulación, con estética de videojuego, pero sin consola de por medio.
En Siete Aguas, los aficionados empezaron a acercarse a las estructuras cuando el espacio ya estaba abandonado. La zona se había convertido en un lugar atractivo por su aspecto realista: viviendas, calles, patios y sótanos que podían funcionar como escenario para partidas tipo Duelo por Equipos o Buscar y Destruir, formatos conocidos por quienes identifican el imaginario de Call of Duty.
La clave llegó en 2019, cuando la asociación local de airsoft alcanzó un acuerdo con el propietario de la zona. Ese pacto permitió pasar de una presencia clandestina, con todos los problemas que eso puede traer, a una actividad organizada y autorizada. Y ahí está la diferencia importante: no es lo mismo colarse en una urbanización abandonada que usarla dentro de un acuerdo controlado.
¿Cómo ayuda esta solución contra la okupación y el vandalismo?
El problema de fondo era incómodo para todas las partes. Había un grupo de viviendas que no podía seguir construyéndose, unas obras paralizadas por continuos litigios urbanísticos, es decir, conflictos legales sobre el uso del suelo y la construcción, y un ayuntamiento que exigía mantener control y vigilancia para evitar okupaciones y vandalismo.
La okupación, entendida aquí como la entrada o uso irregular de inmuebles abandonados, era uno de los riesgos señalados. También lo era el deterioro por vandalismo. Y claro, mantener un espacio enorme sin actividad ni ingresos no suele ser precisamente una alegría para ningún bolsillo.
La solución fue alquilar el espacio para uso deportivo. El gestor de las viviendas abandonadas se ocupa de la seguridad general, mientras la asociación de airsoft actúa como vigilancia pasiva. Esta vigilancia pasiva significa que su presencia frecuente ayuda a disuadir problemas, aunque no sustituye a la seguridad formal.
Además, los municipios cercanos también obtienen cierto beneficio indirecto. Al llegar visitantes para participar en partidas, se genera movimiento y se invita al consumo en la zona. No es la urbanización prometida con 684 chalés y campo de golf, pero sí una forma de dar uso a un espacio que, de otro modo, podía seguir acumulando conflictos.
¿Qué deben tener en cuenta otros municipios o propietarios antes de copiar la idea?
El caso de Siete Aguas muestra que una urbanización abandonada puede tener un uso alternativo, pero no de cualquier manera. La diferencia entre una solución útil y un lío mayor está en que exista un acuerdo con la propiedad y una actividad controlada, especialmente cuando hablamos de espacios con obras paralizadas y conflictos urbanísticos. Para que una iniciativa parecida tenga sentido, el ejemplo deja varias claves prácticas:
- Comprobar primero quién es el propietario del terreno y si puede autorizar el uso.
- Evitar el acceso clandestino, porque aumenta los riesgos y los problemas legales.
- Contar con una asociación o entidad que organice la actividad de forma continuada.
- Mantener una seguridad general del espacio, más allá de la presencia de jugadores.
- Valorar si la actividad puede reducir vandalismo y atraer visitantes a municipios cercanos.
En este caso, el acuerdo beneficia al propietario, a la asociación y al entorno. El primero consigue dar salida a un activo difícil de vender como vivienda, la asociación obtiene un escenario realista para sus partidas y los municipios cercanos reducen conflictos mientras reciben visitantes. No es magia inmobiliaria, pero para un proyecto encallado desde 2007, tampoco está nada mal.
¿Es una solución real para la España Vaciada o solo una rareza llamativa?
La imagen tiene gancho: una urbanización fantasma convertida en una especie de Nuketown real, a media hora de Valencia. Pero detrás del punto llamativo hay un asunto más serio: qué hacer con espacios abandonados que quedaron atrapados por la crisis, los litigios y la falta de uso.
Siete Aguas no es el único tipo de escenario posible. En la información aportada también se menciona que fábricas abandonadas, complejos rurales y pueblos abandonados aparecen en búsquedas relacionadas con partidas de airsoft, a veces como parte de negocios controlados y permitidos por las administraciones.
La idea tampoco resulta completamente nueva. Se recuerda el caso de Detroit, donde algunas zonas abandonadas fueron imaginadas como una especie de parque de atracciones zombi en 2018. Entonces podía sonar a marcianada distópica. Ahora, viendo lo ocurrido en Siete Aguas, la distancia entre una ruina sin futuro y un uso alternativo parece algo más corta.
Por lo tanto, la solución no convierte automáticamente una promoción fallida en un éxito urbanístico. Pero sí muestra una salida práctica para espacios que, de otro modo, quedarían expuestos al abandono, la okupación y el vandalismo. En tiempos de proyectos parados y bolsillos tocados, hasta un Call of Duty de la vida real puede acabar siendo una forma de poner orden.