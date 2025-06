La Dirección General de Tráfico avisa: no hacer uso de estas luces supone una multa de 200 euros

El simple gesto de accionar el intermitente, que apenas tarda un segundo, se ha convertido en una prioridad para la DGT. A partir de ahora, no señalizar una maniobra clave, hacerlo tarde o usar los indicadores cuando no corresponde conllevará sanciones que oscilan entre 80 y 200 euros. ¿Eres de los que confían en que nadie viene detrás? Quizá sea el momento de revisar costumbres.

Cuándo y por qué la DGT exige activar los intermitentes en toda maniobra vial

Los intermitentes son el lenguaje universal del tráfico: avisan al resto de usuarios de tus siguientes pasos y permiten anticipar reacciones. Según el Reglamento General de Circulación, debes accionarlos siempre que:

Gires o cambies de sentido. Adelantes o te incorpores a otra vía. Cambies de carril, salgas de una rotonda o estaciones el vehículo.

Parece obvio, pero los datos de la DGT confirman que un gran número de conductores se “olvida” regularmente. Ese despiste, “total, no viene nadie”, piensan muchos, es responsable de cientos de colisiones laterales y alcances cada año. De ahí que Tráfico endurezca la vigilancia: habrá más controles camuflados y cámaras inteligentes capaces de detectar vehículos que no señalen a tiempo. Y cuidado: activar el indicador cuando no procede también se multa, pues confunde al resto y puede provocar frenazos bruscos.

Multas de hasta 200 euros: el coste real de no señalizar a tiempo

Para que no haya dudas, Tráfico detalla las sanciones que entrarán en vigor esta campaña:

Maniobra sin señalizar (o señalizada tarde) Sanción (euros) Motivo principal Giro, cambio de sentido o carril 200 € Riesgo de colisión lateral Adelantamiento o incorporación 200 € Peligro de alcance a gran velocidad Uso indebido del intermitente (sin motivo) 200 € Provoca confusión y frenazos Retraso en la señalización (<1 seg. antes) 80 € Reduce el tiempo de reacción

¿Te parece mucho? Piensa que, además del golpe al bolsillo, un siniestro con lesionados multiplica costes y trámites. Por tanto, la multa no es la peor consecuencia: el verdadero problema es la seguridad. Esta es una lista rápida para evitar disgustos (y pagar de más):

Comprueba que las bombillas de los intermitentes funcionan antes de cada viaje.

Acciona el mando con suficiente antelación: unos tres segundos antes de maniobrar.

Mantén el indicador activo hasta haber terminado la maniobra y apágalo después.

Nunca confíes en que “todo el mundo ve lo que voy a hacer”; señaliza siempre aunque la vía parezca despejada.

En rotondas, recuerda: intermitente derecho solo al salir, no al girar dentro.

Un simple gesto que puede ahorrar dinero y evitar accidentes

Un hábito tan sencillo puede salvar vidas y puntos del carné. De hecho, muchos conductores lo calculan mal: activan a la vez que giran o maniobran, cuando lo correcto es avisar antes.

En resumen, la DGT dejará de ser tolerante con “despistes” que ya no tienen excusa en 2025. El intermitente no es opcional ni cortés: es obligatorio y su uso correcto puede evitar accidentes graves. Así que, la próxima vez que vayas a cambiar de carril o a tomar la salida, no lo dudes: un clic a tiempo vale más que los 200 euros que podrías perder… y, sobre todo, vale más que tu seguridad y la de quienes te rodean.