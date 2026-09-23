La DGT restringirá los camiones de más de 7.500 kilos en estas carreteras durante octubre

Tráfico mantiene medidas especiales durante septiembre y prepara nuevas limitaciones para El Pilar y Todos los Santos. También afectan a mercancías peligrosas y transportes especiales.

La Dirección General de Tráfico mantiene actualizado su calendario de restricciones a la circulación para septiembre y octubre de 2026. Las medidas afectan principalmente a camiones de más de 7.500 kilos, vehículos con mercancías peligrosas y determinados transportes especiales. Además, desde este 16 de septiembre figuran medidas excepcionales en varias carreteras de Almería por la Romería del Cristo de Dalías.

La DGT señala tres grupos de vehículos que deben revisar las restricciones

Las limitaciones no afectan de forma general a todos los conductores. La DGT identifica como principales afectados a los vehículos de transporte de mercancías que superen los 7.500 kilos de masa máxima autorizada o de conjunto, los transportes de mercancías peligrosas sujetos al ADR y los vehículos especiales o que precisen autorización complementaria.

Estas medidas se suman a otras reglas específicas establecidas para vehículos pesados durante 2026. Entre ellas se encuentran las restricciones de adelantamiento en determinados tramos y periodos, explicadas en esta información sobre la prohibición de adelantar camiones. La resolución anual permite aplicar las limitaciones en carreteras, días y horarios concretos cuando la intensidad del tráfico lo justifica.

Septiembre mantiene medidas excepcionales desde el día 16 en Almería

El calendario oficial incluye entre el 16 y el 20 de septiembre varias carreteras de El Ejido y Dalías dentro del anexo dedicado a medidas excepcionales por concentraciones elevadas de vehículos. El motivo es la Romería del Cristo de Dalías. Aparecen la A-358, la AL-4302 y la AL-3303, además de diferentes tramos de la propia A-358.

No significa que todos esos tramos permanezcan cerrados durante cinco días completos. La resolución los identifica como vías donde pueden establecerse cortes, regulaciones o medidas extraordinarias de circulación relacionadas con el evento. Antes de viajar, la propia DGT recomienda consultar su mapa de restricciones, que recibe información de los centros de gestión y de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Fecha Zona o motivo Restricción destacada 16 al 20 de septiembre El Ejido y Dalías Medidas excepcionales por la Romería del Cristo de Dalías 8 de octubre Valencia Restricción en la A-3 entre Valencia y Requena 9 y 10 de octubre Operación de El Pilar Restricciones a vehículos de más de 7.500 kg en numerosos tramos 12 de octubre Retorno de El Pilar Limitaciones en accesos a Madrid y otros corredores 18 de octubre Dos Hermanas Medidas excepcionales por la Romería de Valme 25 de octubre Bollullos de la Mitación Medidas excepcionales por la Romería de Cuatrovitas 30 y 31 de octubre Todos los Santos Nuevas restricciones en carreteras de salida de grandes núcleos

El puente del Pilar concentra las mayores restricciones de octubre

Uno de los periodos que más deberán vigilar los transportistas llegará durante El Pilar. El jueves 8 de octubre existe una restricción en la A-3 entre Valencia y Requena. El viernes 9 se amplían las limitaciones a numerosos corredores, especialmente en las salidas de Madrid.

Ese viernes aparecen tramos de la A-6 y AP-6, A-1, A-2, R-2, A-3, R-3, A-4, R-4, A-5, R-5, N-6 y M-501. Muchas restricciones se aplicarán entre las 16:00 y las 22:00 horas. El sábado 10 se repiten buena parte de esos corredores desde primera hora de la mañana. El lunes 12, las limitaciones cambian de sentido para coincidir con el retorno hacia Madrid.

Las medidas forman parte de la regulación especial aprobada para 2026, que también afecta a otros aspectos de la circulación. Las principales normas de tráfico de 2026 incluyen otros cambios relacionados con seguridad vial y movilidad.

Hay excepciones y se puede solicitar autorización en casos justificados

Que un vehículo supere los 7.500 kilos no significa que quede inmovilizado automáticamente en cualquier fecha restringida. La resolución contempla excepciones para transportes como ganado vivo, determinadas mercancías perecederas, vehículos de auxilio en carretera y ciertos servicios postales. En el caso de productos perecederos, la norma fija además condiciones sobre la proporción de carga transportada.

También es posible solicitar una autorización especial para circular en fechas restringidas cuando exista una necesidad ineludible. La DGT contempla, entre otros supuestos, productos indispensables para centros sanitarios o industriales y determinados transportes urgentes desde puertos o aeropuertos. Cataluña, País Vasco y Navarra quedan fuera del régimen general de restricciones de la DGT porque tienen transferidas las competencias de tráfico.

Los conductores profesionales pueden comprobar antes de iniciar el viaje las restricciones oficiales de la DGT. El organismo mantiene un mapa con las incidencias activas y publica archivos correspondientes al mes actual y al siguiente. La información facilitada por la propia DGT identifica septiembre y octubre de 2026 como el fichero actualmente disponible.