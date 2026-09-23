El coste salarial por hora sube un 4,2% en España pero no significa cobrar un 4,2% más

El INE sitúa a la Administración pública, las actividades inmobiliarias y la educación entre los sectores con mayores incrementos. El dato no significa que cada trabajador haya cobrado un 4,2% más.

El coste por hora trabajada aumentó un 4,2% en España durante el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Así lo refleja el Índice de Coste Laboral Armonizado publicado por el Instituto Nacional de Estadística el 8 de septiembre. El crecimiento continúa siendo elevado, aunque se modera frente al 5,0% revisado del primer trimestre. En la serie original, sin eliminar efectos estacionales y de calendario, el incremento alcanzó el 4,8%.

El crecimiento del coste laboral baja ocho décimas en tres meses

La evolución trimestral permite apreciar mejor el cambio de ritmo. La tasa anual corregida pasó del 5,0% en el primer trimestre al 4,2% entre abril y junio. Esto supone una moderación de ocho décimas. Pese a ello, el crecimiento sigue por encima del 3,8% registrado en el segundo trimestre de 2025 en esa misma serie ajustada.

También se reduce con fuerza el avance respecto al trimestre inmediatamente anterior. Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, el coste por hora creció un 0,4% respecto a los tres primeros meses de 2026. El trimestre anterior había avanzado un 1,9%. En los datos sin corregir, el incremento trimestral fue del 6,1%, principalmente por el mayor peso de los pagos extraordinarios durante este periodo.

El coste salarial sube un 4,2% pero no significa cobrar un 4,2% más

El componente estrictamente salarial aumentó un 4,2% interanual en la serie corregida. Los otros costes avanzaron un 4,3%. En este último grupo se incluyen conceptos como cotizaciones sociales empresariales y determinadas percepciones no salariales. El coste laboral sin pagos extraordinarios ni atrasos también aumentó un 4,3%.

Por este motivo, el dato no debe interpretarse como una subida automática del 4,2% en el sueldo de cada empleado. El índice mide la evolución del coste por hora manteniendo constante la estructura por ramas de actividad. Tampoco refleja únicamente el dinero neto que llega a la cuenta bancaria. Cambios como el MEI en las nóminas de 2026 forman parte de un marco de cotizaciones que también influye en los costes asociados al empleo, aunque el ICLA recoge muchos más componentes.

Administración pública, inmobiliarias y educación registran los mayores aumentos

Las diferencias entre actividades son amplias. Administración pública y defensa, junto a Seguridad Social obligatoria, registró el mayor incremento anual corregido, con un 6,9%. Las actividades inmobiliarias alcanzaron el 6,8% y educación el 6,5%. Otros servicios avanzaron un 6,0%, mientras las actividades administrativas y servicios auxiliares aumentaron un 5,5%.

La situación cambia en los sectores con menor crecimiento. El suministro de agua y las actividades artísticas aumentaron un 2,2%. El suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado fue la excepción al registrar una caída del 9,0%. Esta dispersión explica por qué un promedio nacional no describe por igual la situación de todos los trabajadores y empresas.

Actividad Variación anual corregida Administración pública y defensa +6,9% Actividades inmobiliarias +6,8% Educación +6,5% Actividades artísticas y recreativas +2,2% Suministro de agua y saneamiento +2,2% Energía eléctrica, gas y vapor -9,0%

Qué significa el dato para trabajadores y empresas

Para un trabajador, conocer que el coste salarial por hora ha aumentado un 4,2% sirve como referencia general, pero no permite calcular cuánto debería haber aumentado su nómina. Para eso hay que revisar el convenio aplicable, las tablas salariales, los complementos y la situación contractual. Tampoco debe confundirse este indicador con el salario medio por comunidad autónoma, ya que se trata de estadísticas diferentes y responden a preguntas distintas.

Para las empresas, el índice muestra que el coste asociado a cada hora trabajada sigue aumentando respecto al año anterior, aunque a un ritmo trimestral más moderado. La diferencia entre sectores también resulta relevante para valorar presiones concretas sobre los costes de personal. El ICLA abarca trabajadores asalariados de todo el territorio nacional y utiliza como fuente principal la Encuesta Trimestral de Coste Laboral, junto a información específica para las administraciones públicas.

Los resultados completos pueden consultarse en la nota oficial del ICLA del segundo trimestre.