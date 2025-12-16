La DGT desmiente los grandes bulos sobre la baliza V-16 y explica qué es verdad y qué es falso

La V‑16 sustituirá a los triángulos para señalizar averías y accidentes. Envía la ubicación de forma anonimizada a DGT 3.0, sin apps ni datos personales.

A pocas semanas de su entrada en vigor, la DGT recuerda que la baliza luminosa V‑16 conectada será el único medio legal para señalizar vehículos inmovilizados a partir del 1 de enero de 2026. La medida busca reducir atropellos: cada año mueren en España alrededor de 25 personas tras bajar del vehículo para colocar triángulos.

Qué es la baliza V‑16 conectada y por qué sustituye a los triángulos

La V‑16 ofrece doble seguridad: luz visible en el propio coche y aviso virtual a quienes circulan cerca mediante navegadores, apps de movilidad y paneles de mensaje variable. ¿El objetivo? Señalizar sin salir del vehículo y minimizar riesgos. De hecho, en países como Reino Unido se han restringido los triángulos en vías de alta capacidad por el peligro de caminar por la calzada. “la implantación de la V16 conectada supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial… Nuestro compromiso es reducir los atropellos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de emergencia”.

Quiénes están obligados a llevar la V‑16 y cómo debe usarse correctamente

Según el anexo XII del Reglamento General de Vehículos, deberán llevarla turismos, furgonetas, autobuses, vehículos mixtos, camiones y conjuntos de vehículos no especiales. En motocicletas no es obligatoria, aunque muy aconsejable. ¿Cómo se utiliza? Guardada y cargada en la guantera, se enciende y se coloca desde el interior en la parte más alta del vehículo; si no es posible (autobuses y camiones), en la puerta del conductor. Al activarla, además de la luz, envía la ubicación a DGT 3.0. Sobre abandonar el coche, el artículo 130.3 indica que solo si es seguro; en caso contrario, permanecer en el habitáculo con el cinturón.

Vehículos y obligación desde el 1/1/2026

Tipo de vehículo Obligación Turismos, furgonetas, vehículos mixtos Sí Autobuses, camiones, conjuntos no especiales Sí Motocicletas No (uso recomendado por seguridad)

Cómo comprobar modelos certificados, homologación y conectividad mínima garantizada por la normativa vigente

Antes de comprar, puede consultarse en la web de la DGT el listado de marcas y modelos certificados. Todas las balizas válidas deben estar homologadas por IDIADA o LCOE y llevar grabado en la tulipa el laboratorio y número de certificado. Nada de complicarse: la V‑16 funciona de forma autónoma con SIM integrada (sin móvil ni apps) y la normativa garantiza una conectividad mínima de 12 años incluida en el precio. Además, los datos son anonimizados: la DGT solo conoce la ubicación cuando la baliza está activada y no se piden datos personales.

Principales dudas y bulos aclarados sobre privacidad, multas, cobertura real y funcionamiento

A continuación, despejamos rumores frecuentes con criterios de seguridad vial y normativa vigente:

Obligatoria desde el 1 de enero de 2026: será el único dispositivo válido.

No geolocaliza todo el tiempo ni envía datos personales; no identifica matrículas.

No necesita app ni teléfono: incorpora GPS y SIM no extraíble.

Conectividad incluida: sin cuotas, con disponibilidad mínima de 12 años.

En túneles o sin cobertura, seguirá siendo señal luminosa; usa redes IoT especializadas.

No llama al 112 ni a la grúa: el usuario debe realizar las llamadas.

Los triángulos no son más seguros: obligan a caminar por la calzada.

Válida en países de la Convención de Viena para vehículos españoles.

La sanción por no llevarla es leve: 80 euros, no 30.000.

En resumen, la V‑16 conectada reduce la exposición al tráfico y estandariza un aviso inmediato, físico y digital. ¿Ya has comprobado que tu modelo está en el listado oficial y correctamente homologado?