La casa prefabricada de Amazon que ofrece 4 habitaciones en 30 m² y por menos de 10.000 euros

Con el precio de la vivienda disparado, mucha gente está mirando a las casas prefabricadas como una salida más asumible. En España, este tipo de viviendas sigue ganando terreno en 2026 como alternativa a la construcción tradicional. Dentro de esta tendencia destaca una casa prefabricada de hasta 30 metros cuadrados que se vende por menos de 10.000 euros y que, aun así, puede albergar hasta cuatro habitaciones.

El modelo se comercializa en Amazon por 9.599,99 euros como casa contenedor expandible de la marca Generic, fabricada por CHAOFAN. Su propuesta es sencilla pero llamativa: una estructura modular y plegable, disponible en distintos tamaños, con configuraciones que permiten adaptar la distribución según las necesidades.

¿Cómo es la casa prefabricada de 30 metros cuadrados que cuesta menos de 10.000 euros?

¿De verdad se pueden encajar hasta cuatro dormitorios en una casa que no llega a los 10.000 euros? Ese es justo el gancho de esta vivienda modular. Se trata de una casa contenedor expandible de la marca Generic, fabricada por CHAOFAN, que se presenta como una estructura plegable pensada para montar una vivienda completa en una superficie útil que puede llegar hasta los 30 metros cuadrados.

El fabricante permite jugar con la distribución interior para pasar de un único dormitorio a una configuración de hasta cuatro habitaciones, añadiendo además salón, cocina y baño según el uso que se le quiera dar. Para situar mejor el producto, estos son los datos básicos que se destacan de este modelo de casa prefabricada:

Característica Detalle Superficie útil máxima Hasta 30 metros cuadrados Precio indicado 9.599,99 euros Rango de dormitorios De 1 a 4 dormitorios Tipo de vivienda Casa contenedor expandible, modular y plegable Marca y fabricante Generic, fabricada por CHAOFAN

En la práctica, esto significa que, dentro de esos 30 metros cuadrados, se puede optar por una distribución muy sencilla con un solo dormitorio amplio o exprimir el espacio hasta el límite para obtener cuatro habitaciones pequeñas, siempre combinando otras estancias como salón, cocina y baño. Por lo tanto, no es solo una caseta pequeña para salir del paso, sino un módulo compacto que busca funcionar como vivienda temporal adaptable a diferentes escenarios.

Qué aislamiento y materiales utiliza esta casa contenedor plegable

Más allá del precio, una de las claves de este tipo de casas prefabricadas está en cómo se construyen. En este caso, la estructura se fabrica con placas de acero y paneles EPS de 75 mm de grosor, concebidos para ofrecer aislamiento térmico. El sistema incorpora un sellado impermeable de doble capa, pensado para evitar filtraciones de agua y mejorar la resistencia frente a condiciones climáticas adversas.

El fabricante resalta también la parte energética, ya que el aislamiento de los paneles EPS y el uso de puertas y ventanas selladas buscan mantener una temperatura más estable en el interior y reducir el ruido exterior. Esto quiere decir que no solo se trata de montar cuatro paredes y un techo, sino de disponer de una envolvente preparada para favorecer el confort térmico y acústico, algo especialmente relevante cuando la vivienda se ubica en zonas frías, calurosas o con mucho viento y lluvia.

¿Cómo viene equipada por dentro esta casa prefabricada plegable?

La idea de este modelo es que el comprador pueda usar la vivienda prácticamente desde el primer día, sin meterse en reformas ni complicaciones extra. Por eso, la casa incluye una cocina preinstalada con armarios y encimeras ya colocados, de manera que no haya que empezar desde cero con el mobiliario básico. Además, incorpora un baño equipado con inodoro y ducha, lo que permite cubrir de entrada las necesidades más esenciales.

El interior se completa con mobiliario básico tanto para el salón como para los dormitorios, lo que reduce el desembolso inicial en equipamiento. En consecuencia, el planteamiento del fabricante es claro: ofrecer una solución prefabricada que llegue lista para ser utilizada, con todo lo imprescindible ya integrado, desde la cocina hasta el baño, pasando por las estancias de descanso y la zona de estar.

¿Para qué tipo de usos está pensada esta mini casa de 30 metros cuadrados?

Aunque mucha gente asocia las casas prefabricadas a una vivienda principal, este modelo está pensado sobre todo para usos flexibles. Entre los destinos que plantea el fabricante se incluyen viviendas temporales, alojamientos rurales, oficinas provisionales, dormitorios en obras y refugios de emergencia. Es decir, puede funcionar tanto como una pequeña casa para estancias limitadas en el tiempo como una solución para empresas que necesitan espacio habitable en entornos de trabajo.

Además, el fabricante asegura que la estructura puede superar los 20 años de vida útil, lo que la sitúa claramente por encima de una solución efímera. No se presenta como una construcción de un solo uso, sino como un módulo preparado para años de servicio en diferentes contextos, desde entornos rurales destinados al turismo hasta espacios vinculados a obras o situaciones de emergencia donde se requiere alojamiento rápido.

Qué debes valorar antes de apostar por una casa prefabricada como esta

Pagar 9.599,99 euros por una casa de hasta 30 metros cuadrados puede sonar muy tentador, sobre todo comparado con el precio de muchas viviendas tradicionales, pero no deja de ser una inversión importante. Por eso, conviene tener claros algunos puntos básicos antes de lanzarse a por una casa contenedor expandible como esta.

A partir de los datos que da el fabricante, estos son aspectos concretos que conviene revisar y decidir con calma:

Comprobar si los hasta 30 metros cuadrados de superficie útil se ajustan al espacio que necesitas para vivir o trabajar. Definir cuántos dormitorios vas a utilizar realmente, ya que el módulo admite de uno a cuatro dormitorios en distintas configuraciones. Tener claro el uso principal del módulo: vivienda temporal, alojamiento rural, oficina provisional, dormitorio en obra o refugio de emergencia, según los usos previstos por el fabricante. Valorar la importancia del aislamiento: paneles EPS de 75 mm, sellado impermeable de doble capa y puertas y ventanas selladas que buscan mejorar el confort térmico y acústico. Tener en cuenta la durabilidad indicada, con una estructura que el fabricante presenta como capaz de superar los 20 años de vida útil.

En España, en 2026, las casas prefabricadas siguen sumando interés como alternativa funcional y más económica al ladrillo de toda la vida, y este tipo de modelos modulares y plegables se sitúan justamente en esa línea. Junto a propuestas como las casas prefabricadas de madera con diseño japonés que están arrasando por su estilo y funcionalidad, opciones como esta casa contenedor expandible muestran que el mercado se mueve entre la estética y la practicidad, con soluciones pensadas tanto para el bolsillo como para adaptarse a usos muy distintos.