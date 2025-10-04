Camión repartidor con bombonas de butano para el suministro a domicilio en España

El precio de la bombona de butano se convierte en alegría de muchos españoles: noviembre de 2025 será el próximo cambio

El precio regulado cae un 5% y encadena dos descensos consecutivos. La rebaja se aplicó durante esta última semana de septiembre y continuará vigente hasta mediados de noviembre.

La bombona tradicional de 12,5 kilos pasa a costar 16,27 euros, un 5% menos que en verano. La medida llega tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y supone un alivio para los hogares que usan gas envasado.

Qué precio tiene la bombona de butano actualmente y cómo funciona la revisión bimestral

El nuevo importe, 16,27 euros por bombona de 12,5 kilos, refleja la segunda bajada seguida. ¿El motivo? Descienden las cotizaciones de las materias primas un 1,6% y se aprecia el euro frente al dólar en un 2,3%, compensando el fuerte aumento de los fletes, que suben un 14,9%. La cesta de costes mejora lo suficiente como para que la tarifa final baje. ¿Cuánto pagabas tú en julio?

El precio máximo de venta del GLP envasado (envases de entre 8 y 20 kilos) no está liberalizado. Se revisa bimestralmente el tercer martes del mes mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. El cálculo tiene en cuenta el precio internacional del propano y del butano, el coste de los fletes y la evolución del tipo de cambio euro‑dólar.

Además, la oscilación por revisión está limitada al 5% tanto al alza como a la baja; cualquier exceso se acumula para periodos posteriores. ¿Cuándo volverá a revisarse? En la próxima ventana bimestral, a mediados de noviembre. Claves de la revisión bimestral del precio regulado:

  • Revisión el tercer martes cada dos meses por resolución oficial.
  • Factores: materias primas, fletes y tipo de cambio euro‑dólar.
  • Límite del 5% por revisión con arrastre del exceso o defecto.
  • Publicación y aplicación conforme al BOE y normativa vigente.

Evolución del precio de la bombona de butano desde 2020 hasta 2025

El máximo histórico sigue en 19,55 euros, pagados entre el 17 de mayo y el 14 de noviembre de 2022. A continuación, los principales hitos desde el inicio de la pandemia:

FechaPrecio (€)
21 de enero de 202013,37
21 de julio de 202012,72
15 de septiembre de 202012,09
17 de noviembre de 202012,69
19 de enero de 202113,30
16 de marzo de 202113,96
20 de julio de 202115,37
21 de septiembre de 202116,13
16 de noviembre de 202116,92
18 de enero de 202217,76
15 de marzo de 202218,63
17 de mayo de 202219,55
19 de julio de 202219,55
20 de septiembre de 202219,55
15 de noviembre de 202218,59
17 de enero de 202317,67
18 de julio de 202315,18
19 de septiembre de 202314,43
16 de enero de 202415,89
19 de marzo de 202416,67
21 de mayo de 202416,14
18 de julio de 202415,34
17 de septiembre de 202415,93
18 de noviembre de 202416,61
20 de enero de 202516,64
18 de marzo de 202517,67
20 de mayo de 202518,00
15 de julio de 202517,11
16 de septiembre de 202516,27

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico detalla los factores que mueven la tarifa en cada revisión. La Dirección General de Política Energética y Minas dicta la resolución que fija el tope y el BOE publica el precio máximo de venta. Por lo tanto, el consumidor sabe que paga una cantidad protegida y transparente. Además, el GLP envasado, principalmente butano, es una alternativa al gas natural especialmente útil en zonas sin red. Se consumen 64,5 millones de envases al año, aunque es un combustible en retroceso: entre 2010 y 2021 el consumo cayó más de un 25%. ¿Te compensa llenar ahora? Con la rebaja del 5%, no está nada mal.

