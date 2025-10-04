El precio de la bombona de butano se convierte en alegría de muchos españoles: noviembre de 2025 será el próximo cambio

El precio regulado cae un 5% y encadena dos descensos consecutivos. La rebaja se aplicó durante esta última semana de septiembre y continuará vigente hasta mediados de noviembre.

La bombona tradicional de 12,5 kilos pasa a costar 16,27 euros, un 5% menos que en verano. La medida llega tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado y supone un alivio para los hogares que usan gas envasado.

Qué precio tiene la bombona de butano actualmente y cómo funciona la revisión bimestral

El nuevo importe, 16,27 euros por bombona de 12,5 kilos, refleja la segunda bajada seguida. ¿El motivo? Descienden las cotizaciones de las materias primas un 1,6% y se aprecia el euro frente al dólar en un 2,3%, compensando el fuerte aumento de los fletes, que suben un 14,9%. La cesta de costes mejora lo suficiente como para que la tarifa final baje. ¿Cuánto pagabas tú en julio?

El precio máximo de venta del GLP envasado (envases de entre 8 y 20 kilos) no está liberalizado. Se revisa bimestralmente el tercer martes del mes mediante Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas. El cálculo tiene en cuenta el precio internacional del propano y del butano, el coste de los fletes y la evolución del tipo de cambio euro‑dólar.

Además, la oscilación por revisión está limitada al 5% tanto al alza como a la baja; cualquier exceso se acumula para periodos posteriores. ¿Cuándo volverá a revisarse? En la próxima ventana bimestral, a mediados de noviembre. Claves de la revisión bimestral del precio regulado:

Revisión el tercer martes cada dos meses por resolución oficial.

Factores: materias primas, fletes y tipo de cambio euro‑dólar.

Límite del 5% por revisión con arrastre del exceso o defecto.

Publicación y aplicación conforme al BOE y normativa vigente.

Evolución del precio de la bombona de butano desde 2020 hasta 2025

El máximo histórico sigue en 19,55 euros, pagados entre el 17 de mayo y el 14 de noviembre de 2022. A continuación, los principales hitos desde el inicio de la pandemia:

Fecha Precio (€) 21 de enero de 2020 13,37 21 de julio de 2020 12,72 15 de septiembre de 2020 12,09 17 de noviembre de 2020 12,69 19 de enero de 2021 13,30 16 de marzo de 2021 13,96 20 de julio de 2021 15,37 21 de septiembre de 2021 16,13 16 de noviembre de 2021 16,92 18 de enero de 2022 17,76 15 de marzo de 2022 18,63 17 de mayo de 2022 19,55 19 de julio de 2022 19,55 20 de septiembre de 2022 19,55 15 de noviembre de 2022 18,59 17 de enero de 2023 17,67 18 de julio de 2023 15,18 19 de septiembre de 2023 14,43 16 de enero de 2024 15,89 19 de marzo de 2024 16,67 21 de mayo de 2024 16,14 18 de julio de 2024 15,34 17 de septiembre de 2024 15,93 18 de noviembre de 2024 16,61 20 de enero de 2025 16,64 18 de marzo de 2025 17,67 20 de mayo de 2025 18,00 15 de julio de 2025 17,11 16 de septiembre de 2025 16,27

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico detalla los factores que mueven la tarifa en cada revisión. La Dirección General de Política Energética y Minas dicta la resolución que fija el tope y el BOE publica el precio máximo de venta. Por lo tanto, el consumidor sabe que paga una cantidad protegida y transparente. Además, el GLP envasado, principalmente butano, es una alternativa al gas natural especialmente útil en zonas sin red. Se consumen 64,5 millones de envases al año, aunque es un combustible en retroceso: entre 2010 y 2021 el consumo cayó más de un 25%. ¿Te compensa llenar ahora? Con la rebaja del 5%, no está nada mal.