La ayuda joven al alquiler de hasta 6.000 euros se amplía en Galicia y beneficiará a miles de inquilinos

La Xunta autoriza 11,4 millones extra tras agotarse los 13 millones previstos. El bono es de 250 euros al mes, hasta 6.000 euros.

Tras recibir fondos del Estado, la Xunta ha aprobado una ampliación de 11,4 millones del Bono Alugueiro Mocidade 2025 para cubrir a quienes quedaron en lista de espera al agotarse la partida inicial.

La Xunta pone 11,4 millones más para pagar el Bono Alugueiro Mocidade 2025

Con este plus se prevé conceder entre 1.900 y 2.000 ayudas de 250 euros al mes, con un máximo de dos años (hasta 6.000 euros por persona). Se sumarán a los 2.353 adjudicatarios de una convocatoria que recibió 7.804 solicitudes, de modo que algo más del 50% logrará el apoyo económico.

¿Te quedaste fuera por falta de presupuesto? Entonces conviene estar atento: la lista de espera se desbloquea.

Requisitos clave para ser beneficiario: menores de 36 años y renta estable

La ayuda está enfocada a menores de 36 años con ingresos que no superen tres veces el Iprem (25.200 euros). Además, se pide contar con una nómina o con otra fuente estable, como una pensión o el ingreso mínimo vital.

Para ir al grano, estas son las condiciones indicadas:

Ser menor de 36 años.

No superar tres veces el Iprem (25.200 euros).

Tener nómina o una fuente estable (pensión o ingreso mínimo vital).

Cumplir los topes de alquiler según el municipio.

Si el alquiler se pasa del límite de tu localidad, no hay nada que hacer.

Cuánto se cobra y desde cuándo: 250 euros al mes y retroactividad

La cuantía es de 250 euros mensuales y el periodo máximo es de dos años. En consecuencia, el total puede alcanzar 6.000 euros.

El pago será retroactivo desde el 1 de enero o, si el contrato entró en vigor después, desde esa fecha. ¿Tu contrato es posterior? Ese dato marca el inicio del cobro.

Los números clave quedan así:

Dato Cantidad Presupuesto inicial 13 millones Ampliación aprobada 11,4 millones Ayudas en lista de espera 1.900 a 2.000 Importe mensual 250 euros Duración máxima 2 años Máximo por inquilino 6.000 euros Pago retroactivo Desde 1 de enero o fecha del contrato

Este refuerzo llega después de que en octubre se aprobase repartir otros 200 millones entre las autonomías para el Bono Alquiler Joven 2025. La Xunta critica la tardanza y ve insuficiente la dotación.

Topes del alquiler por municipios en Galicia para acceder a esta ayuda joven

El alquiler del piso no puede superar ciertos importes y varían según el municipio. Por tanto, antes de hacer cuentas, revisa tu tope. El límite máximo será de 700 euros en A Coruña, Santiago, Vigo, Ourense y Pontevedra. El tope se queda en 600 euros en Lugo, Ferrol, Ames, Arteixo, Cambre, Carballo, Culleredo, Narón, Oleiros, Ribeira, A Estrada, Cangas, Lalín, Marín, O Porriño, Ponteareas, Redondela y Vilagarcía.

El límite será de 500 euros en Ares, As Pontes de García Rodríguez, Betanzos, Boiro, Cedeira, Cee, Fene, Melide, Mugardos, Neda, Noia, Ordes, Oroso, Padrón, Pontedeume, Sada y Teo. En la provincia de Lugo, este techo se aplica en Burela, Cervo, Chantada, Foz, Monforte de Lemos, Ribadeo, Sarria, Vilalba y Viveiro.

En territorio ourensano, los 400 euros son la referencia en Allariz, A Rúa, O Barco de Valdeorras, O Carballiño, Celanova, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia. En Pontevedra, este tope abarca a Baiona, Bueu, Cambados, Gondomar, O Grove, Illa de Arousa, Moaña, Mos, Nigrán, Poio, Pontecesures, Sanxenxo, Tui y Vilanova de Arousa. En el resto de municipios, el tope son 400 euros.