El Gobierno confirma el fin de la etiqueta B en las ZBE: tenerla ya no garantiza entrar en las ciudades a partir de 2026

Si tienes un coche con etiqueta B, hasta ahora te movías por ciudad con cierta tranquilidad. Eso empieza a cambiar a partir de 2026, con la expansión de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y la nueva Ley de Movilidad Sostenible. La ley no prohíbe directamente esta pegatina, pero abre la puerta a restricciones más duras allí donde la contaminación aprieta.

Cataluña ya ha marcado el ritmo con fechas claras, Barcelona se prepara para episodios de NO₂ más tensos y Bilbao ha dado el paso fuerte desde junio de 2025. Madrid, por su parte, mantiene margen general, aunque con límites cada vez más finos en áreas sensibles como el Distrito Centro. Por ello, la etiqueta B sigue valiendo, pero ya no garantiza el acceso donde y cuando quieras.

¿Qué cambia en 2026 para los coches con etiqueta B?

La Ley de Movilidad Sostenible, aprobada por el Congreso de los Diputados y remitida al Senado para completar su tramitación, refuerza el marco jurídico para que los ayuntamientos endurezcan el tráfico urbano. Reconoce la movilidad como un derecho, sí, pero lo liga claramente a la salud pública, la calidad del aire y la descarbonización de un sector que concentra en torno al 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España. Traducido: no hay calendario estatal para retirar etiquetas, pero sí legitimidad para actualizar distintivos y apretar restricciones si la contaminación lo exige.

Además, la norma se apoya en la Ley de Cambio Climático, que obliga a más de 150 municipios a implantar ZBE. En ese contexto, la etiqueta B, turismos de gasolina matriculados entre 2001 y 2006 y diésel entre 2006 y 2014, deja de ser el “mal menor” y pasa a ser el foco del siguiente giro de tuerca. No es un fin abrupto en 2026, pero sí el principio de una fase en la que planificar deja de ser opcional.

Cataluña y Barcelona: calendario oficial hasta 2028

Cataluña ha fijado el calendario más duro con el Plan de Calidad del Aire horizonte 2027, aprobado por el Decreto 132/2024. Desde el 1 de enero de 2026, los vehículos con etiqueta B no podrán circular por las ZBE cuando se activen episodios de alta contaminación. Y a partir de enero de 2028, la prohibición será permanente en todas las ZBE catalanas. No hay letra pequeña: es una transición con fechas y sentido único.

En Barcelona, 2026 será un año “intermitente”: la etiqueta B podrá circular en condiciones normales, pero quedará fuera cuando se activen episodios de contaminación por dióxido de nitrógeno (NO₂), en los horarios habituales de la ZBE. El mensaje institucional es claro: la moratoria sirve para adaptarse, no para relajarse.

Madrid: qué se mantiene y dónde están los límites

Madrid mantiene en 2026 la circulación de los coches con etiqueta B por la ZBE general, que abarca todo el municipio, sin restricciones generales. También se ha anunciado una prórroga para los coches de residentes más contaminantes. Ahora bien, el terreno se estrecha en las zonas de especial protección, con especial atención al Distrito Centro.

El acceso en esas áreas protegidas queda condicionado a supuestos concretos, como entrar a un aparcamiento, ser residente o contar con una autorización específica. No hay un calendario municipal que prohíba la etiqueta B, pero la tendencia de fondo apunta a endurecimiento progresivo, en línea con otras capitales europeas. Sí, el plano de “por dónde puedo entrar” cada vez tiene más asteriscos.

Bilbao y el aviso para navegantes

Bilbao ha puesto el listón alto y pronto. Tras una moratoria inicial, desde junio de 2025 los vehículos con etiqueta B no pueden circular ni estacionar en su ZBE en horario laboral, salvo excepciones muy concretas. Es un modelo más restrictivo que anticipa por dónde pueden ir otros municipios cuando sus ZBE estén a pleno rendimiento.

El efecto práctico es evidente: el mismo coche con la misma etiqueta puede pasar o no según el código postal y el reloj. Por lo tanto, la presión se traslada al conductor, que debe informarse ciudad a ciudad y asumir que el acceso puede ser puntual o permanente según el sitio y el día.

Comparativa rápida por ciudad y fechas clave

Para aterrizar lo esencial, aquí tienes un resumen con las medidas mencionadas y los hitos temporales asociados. Esta tabla no añade normas nuevas: condensa lo ya explicado para consulta rápida.

Ciudad o ámbito Medida para etiqueta B Fecha de inicio Observaciones Cataluña (todas las ZBE) Prohibición en episodios de alta contaminación 1 de enero de 2026 Activación ligada a episodios; medida temporal según episodios Cataluña (todas las ZBE) Prohibición permanente Enero de 2028 Veto estable en todas las ZBE catalanas Barcelona (ZBE) Circulación normal salvo episodios de NO₂ 2026 Exclusión en episodios y horarios habituales de la ZBE Madrid (ZBE municipal) Circulación permitida sin restricciones generales 2026 La ZBE abarca todo el municipio Madrid (áreas de especial protección, p. ej., Distrito Centro) Acceso condicionado 2026 Solo en supuestos concretos: aparcamiento, residente o autorización Bilbao (ZBE) Prohibido circular y estacionar en horario laboral Junio de 2025 Salvo excepciones muy concretas

En conjunto, el mapa es desigual, pero la dirección es nítida: menos margen para la etiqueta B en zonas densas y cuando sube la contaminación.

Qué hacer si tengo un coche con etiqueta B

Si conduces un vehículo con etiqueta B, 2026 no es un muro, pero sí un cambio de ciclo que conviene planificar. Con las ZBE en expansión y las reglas locales, lo sensato es anticiparte para evitar sanciones o vueltas innecesarias.

Comprueba la ZBE de la ciudad por la que circulas: desde 2026, Cataluña restringe la etiqueta B en episodios de alta contaminación y, desde enero de 2028, aplica prohibición permanente en todas sus ZBE.

Si te mueves por Barcelona, cuenta con cortes puntuales en 2026 durante episodios de NO₂ en los horarios habituales de la ZBE.

En Madrid, recuerda que en 2026 puedes circular por la ZBE municipal, pero el Distrito Centro y otras zonas protegidas exigen supuestos concretos como aparcar, ser residente o disponer de autorización.

Si vas a Bilbao, ten presente que desde junio de 2025 no puedes circular ni estacionar con etiqueta B en horario laboral, salvo excepciones muy concretas.

Asume que no existe un calendario único estatal: la presión normativa crece y cada ayuntamiento puede endurecer su ZBE según la calidad del aire.

En definitiva, la etiqueta B no desaparece hoy ni mañana, pero ya no es sinónimo de acceso asegurado. De ahí que 2026 marque el inicio de una convivencia más condicionada entre coche y ciudad, con 2028 como fecha clave en Cataluña y con decisiones locales que, poco a poco, irán cerrando el grifo donde la contaminación lo requiera.