La ayuda de la Seguridad Social para mayores de 65 años con cero cotización: paga de hasta 7.905 euros

Una pensión no contributiva pensada para quienes carecen de ingresos y no cumplen los requisitos de cotización. Está regulada por la Seguridad Social y gestionada por las Comunidades Autónomas.

El objetivo principal de esta ayuda es garantizar un nivel de ingresos mínimos a aquellas personas que, al cumplir los 65 años, no hayan logrado cotizar lo necesario para obtener la pensión contributiva de jubilación. ¿Te interesa saber más? A continuación, te contamos los requisitos, la cuantía y la duración de esta prestación que, para 2025, puede alcanzar los 7.905,80 euros anuales.

Estos son los requisitos para recibir la pensión no contributiva de la Seguridad Social

Para acceder a la pensión de jubilación ordinaria, la Seguridad Social exige haber cotizado al menos 15 años, con 2 de ellos comprendidos dentro de los 15 anteriores a la solicitud. Sin embargo, si no se cumple ese requisito, existe la opción de la pensión no contributiva de jubilación. Esta prestación está destinada a los mayores de 65 años que acrediten bajos ingresos y hayan residido en España durante un mínimo de 10 años a partir de los 16, de los cuales al menos 2 deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la petición.

De ahí que sea una ayuda clave para quienes se encuentran al final de su trayectoria profesional sin posibilidad de acceder a otra pensión. Ahora bien, el solicitante y su unidad de convivencia deben situarse por debajo de unos umbrales de renta específicos. En 2025, para vivir solo, el límite anual es de 7.905,80 euros. En caso de convivir con familiares, el umbral aumenta:

2 convivientes: 13.439,86 euros al año.

3 convivientes: 18.973,92 euros al año.

4 convivientes: 24.507,98 euros al año.

Si entre las personas con las que convive se encuentran padres o hijos del solicitante, se aplican baremos más altos, llegando hasta los 61.269,95 euros para 4 convivientes.

Cuantía y duración de esta prestación de la Seguridad Social en 2025

Esta ayuda, regulada por el Real Decreto 357/1991, puede oscilar entre 141,18 euros mensuales y 564,70 euros al mes, en función de las rentas de la persona solicitante y del número de familiares que vivan bajo el mismo techo. En términos anuales, la cuantía íntegra asciende a 7.905,80 euros, mientras que la mínima se sitúa en 1.976,45 euros. ¿Qué sucede cuando varias personas de la misma unidad familiar reciben la prestación? Se establecen importes específicos:

Número de beneficiarios Cuantía Anual (aprox.) Mensual aproximado por persona 2 6.719,93 € 480,00 € 3 6.324,64 € 451,76 €

Como ves, los beneficiarios no cobran la pensión íntegra si comparten la vivienda. Además, se aplican reducciones si se tienen ingresos por encima del 35% de la cuantía anual (más de 2.767,03 euros en 2025). En tal caso, se descontaría la misma cantidad de la pensión, garantizando siempre un mínimo del 25% de la cuantía establecida.

La duración de esta prestación es indefinida, siempre y cuando se sigan cumpliendo los requisitos de edad, residencia y rentas. No obstante, cada año, durante el primer trimestre, los beneficiarios deben presentar una declaración de ingresos para que se verifique que no se han superado los límites previstos. Ojo con los plazos: quien no cumpla este trámite puede ver suspendido el pago hasta regularizar su situación.

Cómo solicitar esta prestación de jubilación y qué plazos hay que tener en cuenta

La gestión de las pensiones no contributivas depende de las Comunidades Autónomas o del Imserso. Para iniciar la petición, se puede acudir a la oficina de servicios sociales de la comunidad correspondiente o al propio Instituto de Mayores y Servicios Sociales. También existe la posibilidad de tramitarla a través de la Sede Electrónica, siempre que se disponga de certificado digital o clave de acceso.

¿Quiénes pueden optar a ella? Cualquier mayor de 65 años, residente en España durante la década anterior, sin recursos suficientes y que cumpla con los baremos de rentas exigidos. De hecho, se recomienda recopilar toda la documentación relativa al estado civil, padrón, ingresos y situación familiar para agilizar el proceso.

A modo de resumen, aquí tienes los pasos principales para pedir la pensión no contributiva:

Comprobar los límites de renta y el requisito de residencia. Reunir la documentación acreditativa (DNI, justificantes de empadronamiento, etc.). Presentar la solicitud en la oficina de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma o por vía telemática. Aportar declaración de rentas anualmente para mantener el cobro de la prestación.

Con estos datos, muchas personas podrán acceder a una prestación que les ayudará a afrontar sus gastos más básicos. En definitiva, es la puerta de entrada a un ingreso vital cuando no se ha podido cotizar lo necesario.