El sencillo truco para detectar llamadas spam y evitar estafas telefónicas

Herramientas clave y consejos prácticos para frenar la publicidad no deseada en tu móvil.

Las llamadas comerciales no autorizadas pueden aparecer en cualquier momento, incluso cuando uno está esperando una llamada de trabajo o una noticia importante. En 2023, entró en vigor una normativa que prohíbe a las empresas realizar este tipo de contactos sin consentimiento expreso, pero la realidad demuestra que todavía persisten. Si te preocupa tu seguridad y no quieres arriesgarte a caer en una estafa telefónica, conviene conocer los métodos para evitarlas.

A continuación, te explicamos cómo identificar rápidamente las llamadas spam, qué aplicaciones pueden ayudarte a bloquearlas y por qué la Lista Robinson es una herramienta fundamental para protegerte de la publicidad no deseada.

Cómo reconocer de inmediato las llamadas publicitarias que pueden derivar en estafas o fraudes

¿Te has preguntado alguna vez si ese número desconocido es realmente importante? Muchas veces, estas comunicaciones simulan ser de operadoras de telefonía o incluso de entidades financieras. Antes de responder, es clave fijarse en los siguientes aspectos:

Frecuencia: ¿Recibes varias llamadas del mismo número a distintas horas?

Prefijos locales desconocidos: Suelen camuflarse bajo prefijos de diferentes provincias o incluso del extranjero.

Silencio inicial: Algunas llamadas automatizadas tardan varios segundos en responder o directamente cuelgan.

Lo más importante es nunca proporcionar datos personales o bancarios sin confirmar la identidad del interlocutor. Si sientes desconfianza, cuelga y vuelve a llamar al número oficial de la empresa para verificar.

Pasos esenciales para activar las funciones anti-spam en sistemas Android y iOS sin complicaciones

Muchos móviles cuentan con herramientas gratuitas que filtran o avisan de llamadas sospechosas. En Android, por ejemplo, basta con abrir la app de Teléfono, pulsar los tres puntos y buscar la opción “Identificador de llamada y spam”. Al activarla, recibirás un aviso si se trata de una llamada comercial.

Para quienes usan iPhone, existen varias aplicaciones en la App Store que cumplen este cometido. Entre las más populares se encuentran Truecaller, CallApp y Call Blocker, las cuales generan un listado de números conflictivos basándose en experiencias de otros usuarios. ¿Sueles desconfiar de aplicaciones externas? En ese caso, verifica sus valoraciones y permisos de uso antes de instalarlas.

A continuación, se muestra una tabla con algunas de estas opciones y sus características principales:

Aplicación Plataforma Función principal Ventaja destacada Truecaller Android/iOS Identificar spam Amplia base de datos CallApp Android/iOS Bloquear llamadas Detección temprana Call Blocker iOS Filtrar contactos Facilidad de uso

Estas apps pueden marcar un antes y un después para frenar el acoso publicitario, sobre todo si recibes decenas de llamadas semanales.

Por qué registrarse en la Lista Robinson es crucial para evitar el acoso telefónico de empresas

Otro truco infalible es registrarse en la Lista Robinson, un servicio gratuito que impide a las compañías enviarte publicidad sin tu consentimiento previo. Además, permite bloquear diferentes vías de contacto, desde llamadas hasta SMS o correos. El proceso consiste en rellenar un formulario en su página oficial y especificar qué medios de comunicación deseas bloquear.

Por tanto, si las llamadas no paran, registrarte en esta lista puede aliviar tu teléfono de buena parte de la publicidad intrusiva que no has pedido. No obstante, no olvides que algunas empresas continúan saltándose la norma, así que mantener las funciones anti-spam de tu dispositivo electrónico o de aplicaciones externas sigue siendo fundamental.