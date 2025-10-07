Unicaja necesita vender un piso de 65,6 metros con 3 habitaciones por menos de 33.000 euros

Aparece una nueva opción asequible en el mercado asturiano para quienes buscan vivienda propia con presupuesto ajustado o una inversión sencilla. Se trata de un piso situado en el barrio de El Tarronal–La Peña, en Mieres (Asturias), que se ofrece por 32.700 euros (precio al que hay que sumar los gastos de compraventa).

Los precios de la vivienda siguen tensionados en muchas zonas, por lo que conviene estar atento a inmuebles con buena relación entre coste y metros. Este piso destaca precisamente por ofrecer espacio bien aprovechado y tres dormitorios a un importe contenido, una combinación poco frecuente en tickets por debajo de los 35.000 euros.

Cómo es el piso que vende Unicaja y dónde está situado

La vivienda es tipo piso, con 65,6 m² construidos y 56,71 m² útiles. Su distribución incluye tres habitaciones y un baño, una base suficiente para quienes necesiten más de un dormitorio sin renunciar a un precio final competitivo. El tamaño útil facilita proyectar una reforma ligera o, simplemente, actualizar acabados al gusto del comprador.

El inmueble se ubica en El Tarronal–La Peña, uno de los barrios residenciales de Mieres (Asturias). La zona permite disfrutar de servicios cotidianos del concejo y de la conexión con el resto del área urbana del Caudal, una ubicación interesante tanto para primera residencia como para alquiler.

Como ya hemos visto anteriormente, el piso se oferta por 32.700,00 €. A esta cantidad habrá que sumar los gastos de compraventa habituales (impuestos y trámites notariales y registrales, entre otros). En caso de necesitar financiación, el comprador deberá ajustarse a las condiciones de la entidad con la que tramite la hipoteca. Bien, estos son los requisitos (orientativos) para poder comprar esta vivienda: