La AEPD publica una guía para investigar con datos de salud sin entregar historiales personales a los investigadores

La nueva guía sobre datos de salud aborda los entornos de tratamiento seguro y prepara la aplicación de las garantías europeas.

Los datos de salud pueden ayudar a investigar enfermedades sin que los investigadores reciban una copia de cada historial personal. La AEPD y la autoridad griega de protección de datos publicaron el 5 de noviembre una guía sobre entornos de tratamiento seguro. El documento explica las garantías de estas infraestructuras, donde el acceso está controlado. Es una orientación para quienes diseñan y gestionan esos sistemas, vinculados al futuro despliegue del Espacio Europeo de Datos de Salud.

Los datos de salud se analizan dentro de un espacio con acceso controlado

La guía combina medidas jurídicas, organizativas y técnicas, con especial atención al control efectivo de quienes proporcionan la infraestructura. Ese control debe mantenerse incluso cuando intervienen proveedores externos. También aborda los riesgos de combinar información y las técnicas que permiten analizarla preservando su confidencialidad. La protección de los accesos al historial clínico resulta relevante en contextos diferentes, desde la asistencia hasta la investigación. La publicación se dirige principalmente a responsables, delegados de protección de datos y profesionales implicados en estos entornos.

El marco europeo que desarrolla estas garantías tiene un calendario escalonado. El Reglamento 2025/327 contempla la aplicación general de su capítulo sobre usos secundarios desde el 26 de marzo de 2029. Algunas categorías de información se incorporan más tarde y determinadas tareas preparatorias tienen fecha anterior. Por eso, publicar ahora la guía no convierte todas sus referencias europeas en obligaciones exigibles hoy. La novedad de noviembre es la orientación conjunta de ambas autoridades para preparar sistemas que deberán respetar las condiciones correspondientes cuando resulten aplicables.

Cada investigador tendrá un permiso delimitado y quedará registro del acceso

El artículo 73 del reglamento establece cómo funcionará ese acceso para los permisos de datos regulados por la norma. Solo podrán entrar las personas autorizadas identificadas en el permiso. Cada usuario tendrá una identidad individual y únicamente podrá consultar la información incluida en su autorización. El sistema deberá reducir el riesgo de lectura, copia, modificación o borrado no autorizados. No bastará con disponer de una contraseña compartida por un equipo. La identidad y el alcance del permiso permitirán delimitar las operaciones de cada participante.

La norma exige conservar registros de acceso durante al menos un año y documentar las actividades durante el periodo necesario para verificarlas y auditarlas. Además, prevé auditorías periódicas y medidas correctoras frente a deficiencias o vulnerabilidades. Antes de permitir una descarga, el organismo competente deberá revisar su contenido. Solo podrán salir datos no personales, incluidos resultados estadísticos anonimizados. Así, una autorización para estudiar información dentro del entorno no se convertirá en un permiso general para llevarse los expedientes originales a otros equipos.

El reglamento veta utilizar esos datos para perjudicar a pacientes o candidatos

El uso secundario comprende finalidades como investigación, determinadas actuaciones de salud pública o estadísticas, sujetas a las condiciones del reglamento. El artículo 54 excluye expresamente varios destinos de la información obtenida mediante sus permisos y peticiones. Entre ellos figuran tomar decisiones sobre ofertas de empleo o imponer condiciones menos favorables en seguros y créditos. También quedan fuera la publicidad y la mercadotecnia. La protección de datos personales exige atender a la finalidad de cada tratamiento, además de la seguridad con la que se almacena.

La diferencia puede entenderse con un ejemplo explicativo: estudiar patrones generales para mejorar un tratamiento no equivale a seleccionar candidatos según sus diagnósticos. El primero puede encajar en las finalidades autorizables bajo sus requisitos; el segundo figura entre los usos prohibidos por este marco. Además, el artículo 61 impide facilitar datos a terceros que no aparezcan en el permiso. También prohíbe reidentificar, o intentar reidentificar, a las personas incluidas en la información obtenida. Esas restricciones acompañan al acceso, incluso cuando el análisis se realiza dentro del sistema autorizado.

La autoexclusión prevista para los pacientes tendrá condiciones concretas

El artículo 71 reconoce un futuro derecho de autoexclusión del uso secundario sin necesidad de explicar los motivos. Los Estados deberán proporcionar un mecanismo accesible y comprensible para ejercerlo, y la decisión podrá revocarse. Su efecto se proyectará sobre permisos o peticiones aprobados después de manifestar la exclusión, cuando los datos puedan identificarse dentro del conjunto. La norma precisa que no afectará del mismo modo a tratamientos amparados por autorizaciones anteriores. Tampoco debe confundirse este mecanismo con pedir una copia de la historia clínica utilizada para recibir asistencia.

El reglamento permite que los países establezcan excepciones limitadas mediante su legislación nacional. Deben concurrir condiciones acumulativas relacionadas con misiones públicas, ausencia de alternativas equivalentes y una justificación específica. Esas excepciones requieren salvaguardas y deben respetar la necesidad y proporcionalidad del tratamiento. Por tanto, no configuran una autorización genérica para ignorar la decisión del paciente. La guía recién publicada ayuda a preparar la infraestructura, mientras el calendario y las condiciones jurídicas proceden del reglamento europeo. Su consulta permite distinguir la investigación autorizada de la entrega indiscriminada de información médica.