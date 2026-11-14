La inteligencia artificial conquista a la mitad de los internautas españoles, pero muy pocos pagan por ella

Los nuevos datos de la CNMC sobre inteligencia artificial muestran otra diferencia relevante. Comprobar alguna respuesta no equivale a hacerlo habitualmente.

La inteligencia artificial forma parte de los hábitos de la mitad de los internautas españoles, pero pagar por estas herramientas sigue siendo minoritario. La CNMC publicó el 6 de noviembre nuevos resultados de su Panel de Hogares, correspondientes al segundo trimestre de 2026. Solo el 8,6 % de quienes utilizan estas aplicaciones abonó sus servicios. El estudio también mide la confianza en las respuestas y la frecuencia con la que los usuarios comprueban su veracidad.

La inteligencia artificial se utiliza mucho más de lo que se contrata mediante pago

El Panel de Hogares de la CNMC sitúa el uso habitual de estas aplicaciones en la mitad de los usuarios de internet. La cifra se refiere a internautas, mientras el porcentaje que paga se calcula entre usuarios de herramientas de inteligencia artificial. Esa diferencia de población resulta necesaria para interpretar el estudio. No significa que el 8,6 % de todos los habitantes de España tenga una suscripción. La extensión de estas aplicaciones también explica el interés por las recomendaciones de privacidad cuando se incorporan a tareas cotidianas.

El dato de pago describe un comportamiento declarado por los encuestados. No ofrece una facturación conjunta de las plataformas ni identifica cuánto cuesta cada contrato. Tampoco permite calcular el gasto mensual de todos los hogares multiplicando ese porcentaje por una tarifa comercial concreta. Los servicios pueden tener condiciones diferentes y el estudio no convierte esas condiciones en una cuota común. Para un lector que valore contratar una herramienta, la popularidad y el pago responden a preguntas distintas. Una aplicación utilizada con frecuencia no exige necesariamente la misma modalidad comercial a todos sus usuarios.

ChatGPT encabeza el uso habitual y Gemini queda en segundo lugar

El 41,3 % de los internautas utilizó habitualmente ChatGPT durante el periodo observado. Gemini y Notebook LM, agrupados en la publicación de la CNMC, alcanzaron el 17,2 %. Copilot se situó en el 7,1 %. La distancia entre ChatGPT y la segunda referencia es de 24,1 puntos porcentuales, calculada sobre los valores publicados. Estos porcentajes expresan uso entre internautas y no cuotas de ingresos. Tampoco deben sumarse como si cada persona solo pudiera utilizar una herramienta o como si describieran un reparto exclusivo del mercado.

La fecha de observación también cambia la lectura del resultado. Aunque la nota se publica en noviembre, la encuesta corresponde al segundo trimestre de 2026. Por tanto, no es una medición realizada esta semana ni refleja automáticamente cualquier lanzamiento posterior de las compañías. El estudio aporta una fotografía de hábitos en un periodo definido. Esa separación entre publicación y trabajo de campo permite comparar correctamente nuevas oleadas cuando aparezcan. También evita atribuir los porcentajes a funciones, promociones o cambios comerciales que el documento no relaciona con las respuestas recogidas.

El 84,1 % verificó alguna respuesta pero solo el 30,1 % lo hizo frecuentemente

La comprobación de resultados muestra un contraste especialmente útil para los usuarios. Según la CNMC, el 84,1 % revisó su veracidad en alguna ocasión. Dentro de las frecuencias publicadas, el 30,1 % lo hizo habitualmente y el 35 %, de vez en cuando. Otro 19,1 % afirmó comprobarlos raramente. El 15,7 % aseguró que nunca lo hacía. La categoría amplia de haber verificado alguna vez incluye comportamientos muy distintos. No permite concluir que ocho de cada diez usuarios contrasten cada respuesta ni que todas las consultas reciban una revisión sistemática.

La confianza tampoco equivale a precisión demostrada. El 38,9 % de los usuarios manifestó confiar bastante o mucho en las respuestas de estas aplicaciones. La CNMC desglosa ese grupo en un 36,2 % que confía bastante y un 2,7 % que confía mucho. Un 18,1 % desconfía, mientras alrededor de cuatro de cada diez se muestran indiferentes. Son percepciones declaradas por personas, no resultados de una prueba técnica de exactitud. El debate sobre comprobar las respuestas debe mantener esa separación entre sentirse satisfecho y verificar los datos recibidos.

Una encuesta a 6.009 hogares aporta el contexto de los porcentajes

La oleada incluye 6.009 hogares y 8.853 individuos, según la metodología publicada por la CNMC. El Panel de Hogares tiene periodicidad semestral y estudia varios mercados, entre ellos telecomunicaciones, energía, transporte y servicios audiovisuales. Recoge información directamente de los ciudadanos mediante encuestas y análisis de facturas de servicios. Su finalidad es conocer hábitos, experiencias y percepciones de consumidores. La muestra total identifica el alcance del trabajo de campo. No significa que todos sus participantes utilicen inteligencia artificial ni que cada pregunta tenga como base el total de entrevistados.

La AEPD aconseja mantener una actitud crítica ante las respuestas y leer las condiciones del servicio antes de utilizarlo. Su decálogo recomienda no compartir información personal, especialmente si es sensible, y respetar los datos de terceros. También pide evitar información profesional y orientar a los menores a cargo. Estas pautas no dependen de que la modalidad contratada sea gratuita o de pago. El informe de la CNMC mide cuántas personas utilizan y verifican estas herramientas. El cuidado con los documentos y datos compartidos sigue siendo una decisión de cada usuario.