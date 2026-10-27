Juan Roig rechaza un Maratón de Valencia de dos días y la carrera mantiene sus 36.000 dorsales

El sorteo del Maratón de Valencia para 2026 reunió 2,77 solicitudes por plaza disponible. La prueba mantiene una sola jornada, el 6 de diciembre.

Juan Roig rechazó el 25 de octubre de 2026 celebrar el Maratón de Valencia durante dos días por las molestias para los vecinos. El presidente de la Fundación Trinidad Alfonso respondió tras el medio maratón, según recoge El Debate. Su postura llega con una demanda acreditada de 2,77 solicitudes por cada dorsal del sorteo para diciembre. La carrera mantiene el 6 de diciembre como única jornada, sin una ampliación de plazas anunciada en esas declaraciones.

Por qué Roig rechaza ampliar el Maratón de Valencia

El empresario, impulsor también del Roig Arena de Valencia, expresó su rechazo cuando Paco Borao, presidente de Correcaminos, mencionó el formato londinense. «Si cierro Valencia dos días me matan», recoge El Debate. Roig aludió, en tono de broma, a las dificultades que las carreras provocan en los desplazamientos de los residentes. Su respuesta cuestiona extender esas molestias durante todo un fin de semana, aunque también defendió aumentar la participación en las pruebas de la ciudad.

Las condiciones oficiales permiten distinguir esa conversación de una modificación del evento. El reglamento mantiene una carrera urbana de 42,195 kilómetros organizada por la S.D. Correcaminos, con apoyo municipal. Su presidente, Paco Borao, participó en la comparecencia junto al empresario valenciano. Prevé nueve tandas de salida desde las 8:15 y el cierre de la prueba a las 15:15. Cada participante dispone de cinco horas y media desde su salida. Ese horario deportivo no significa que todas las calles permanezcan cortadas durante siete horas: las restricciones dependen del dispositivo de movilidad.

El sorteo recibió casi tres solicitudes por cada plaza

El problema de capacidad tiene cifras oficiales. El 26 de diciembre de 2025, la organización comunicó que 57.572 personas habían solicitado participar en el sorteo para la edición de 2026. Competían por 20.755 plazas, después de reservarse otras 15.245 durante el periodo de fidelidad para inscritos del año anterior. El total ofertado ascendía a 36.000 dorsales. Por tanto, las solicitudes del sorteo deben compararse con sus plazas disponibles, no con el cupo completo de la carrera.

La división entre ambas cifras arroja 2,77 aspirantes por plaza, un cálculo propio realizado con los datos publicados por la organización. La diferencia era de 36.817 solicitudes respecto a los dorsales disponibles en aquella adjudicación. Esa cantidad no equivale a corredores definitivamente excluidos, porque las bajas posteriores permiten nuevas incorporaciones desde la lista de espera. Tampoco describe cuántas personas siguen esperando actualmente: refleja la demanda registrada cuando cerró aquel proceso, diez meses antes de las declaraciones.

Londres celebrará dos jornadas en abril de 2027

Londres sí ha confirmado una edición de dos días, pero se celebrará el 24 y el 25 de abril de 2027. London Marathon Events anunció el cambio en junio de 2026 como una excepción limitada a ese año. Su previsión es recibir 100.000 participantes entre ambas jornadas, sobre el mismo recorrido de Greenwich a Westminster. Se trata, por tanto, de una ampliación futura y aprobada, no de una experiencia celebrada ya este otoño.

La organización británica vincula esa ampliación a los 1,33 millones de solicitudes recibidas para su sorteo. Sin embargo, repartir la competición entre sábado y domingo no permite que una misma persona dispute ambas carreras presenciales. Cada participante correrá una sola jornada; la modalidad virtual sí puede combinarse con la presencial. La diferencia con Valencia está en el formato aprobado para cada cita. El anuncio británico afecta a 2027 y no modifica las condiciones del maratón valenciano de este diciembre.

Qué opciones tienen los corredores que siguen sin dorsal

Para quienes buscan dorsal, la información vigente está en las preguntas oficiales sobre la lista de espera. Esta incluye a las personas que no resultaron agraciadas en el sorteo y actualmente no admite nuevas incorporaciones. Las vacantes proceden de bajas de corredores inscritos y se adjudican siguiendo el orden establecido. Por eso, quien no se apuntó al sorteo no puede inscribirse ahora en esa lista. Las declaraciones de Roig tampoco anuncian una convocatoria adicional ni una segunda jornada de competición.

Cuando llega el turno, la organización envía un correo y concede un mínimo de 24 horas para completar la inscripción. Si vence el plazo indicado sin formalizarla, el dorsal pasa a la siguiente persona. La tarifa de esta vía es de 200 euros, más la licencia diaria cuando corresponda. Quienes ya están esperando pueden consultar su posición mediante el enlace recibido por correo. El procedimiento está disponible en la información oficial de la lista de espera.