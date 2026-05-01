Japón quiere ponerle un anillo a la luna: medirá 11.000 kilómetros y generará electricidad global sin interrupciones mediante microondas y láser

Una empresa japonesa plantea convertir la Luna en una gran central eléctrica mediante un cinturón de paneles solares instalado en su ecuador. El proyecto, llamado Luna Ring, busca producir energía continua y enviarla a la Tierra mediante haces de microondas o láser.

Japón vuelve a poner sobre la mesa una propuesta que parece sacada del futuro: generar electricidad fuera del planeta para reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La idea consiste en construir un anillo de paneles solares de 11.000 kilómetros alrededor del ecuador lunar, aprovechando que allí no hay atmósfera, nubes ni tormentas que interrumpan la radiación solar.

Cómo funcionaría Luna Ring para generar energía solar constante desde la Luna

El proyecto Luna Ring parte de una ventaja clave del satélite: la luz solar puede llegar de forma constante al no existir las mismas condiciones climáticas que en la Tierra. Esto permitiría evitar uno de los grandes problemas de la energía solar terrestre, que es su intermitencia.

Según la propuesta, a plena capacidad este sistema podría generar hasta 13.000 teravatios, una cifra que superaría ampliamente la demanda energética mundial. Suena ambicioso, ¿verdad? La clave estaría en transformar esa energía en señales capaces de viajar hasta estaciones receptoras situadas en la Tierra.

Una vez recibida, la energía se convertiría de nuevo en electricidad y se incorporaría a la red. En otras palabras, la Luna actuaría como una enorme planta solar situada fuera del planeta.

Elemento del proyecto Información aportada Nombre Luna Ring Ubicación Ecuador lunar Extensión prevista 11.000 kilómetros Energía estimada Hasta 13.000 teravatios Sistema de envío Microondas o láser Recepción en la Tierra Rectennas

Esta estructura permitiría que la electricidad generada en la Luna llegara a estaciones terrestres especializadas, aunque el transporte energético sigue siendo uno de los grandes desafíos del plan.

Los retos técnicos y económicos que afronta este anillo solar lunar

El origen de esta propuesta está relacionado con el desastre nuclear de Fukushima en 2011. Desde entonces, Japón intensificó la búsqueda de fuentes de energía más seguras, limpias y estables.

No obstante, el proyecto no está libre de obstáculos. El primero es el coste, considerado excesivamente elevado por expertos. Sus promotores, por su parte, defienden que la tecnología necesaria ya existe, aunque llevarla a la práctica sería otra historia, y no precisamente pequeña.

Además, la construcción dependería en gran medida de fabricar materiales en el espacio. Para ello se utilizarían recursos lunares, como arena procesada, y robots controlados desde la Tierra.

Entre los principales retos del proyecto destacan:

Transportar la energía hasta la Tierra sin pérdidas significativas.

Mantener una transmisión precisa durante largas distancias.

Evitar daños por escombros espaciales.

Reducir el coste económico de la construcción.

Ensamblar los paneles usando materiales lunares y robots.

Por otro lado, Luna Ring también podría producir hidrógeno como combustible alternativo, lo que reforzaría el avance hacia un modelo energético más sostenible y menos dependiente de recursos contaminantes.