Japón lanza una estrategia con 10 millones de robots para trabajar en residencias, hospitales y fábricas antes de 2040

El Gobierno japonés actualiza su estrategia nacional de robótica e inteligencia artificial física para llevar robots a residencias, hospitales, fábricas, logística, restauración y alimentación. La medida busca responder a la falta de trabajadores en una economía marcada por el envejecimiento.

Japón ha puesto fecha a una de sus grandes apuestas tecnológicas: alcanzar unos 10 millones de robots en funcionamiento en 2040. El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha relanzado su estrategia de robótica con IA física para acelerar su implantación en 18 ámbitos, entre ellos la atención médica, los cuidados, la industria, la restauración y la fabricación de alimentos y bebidas.

Japón quiere robots con inteligencia artificial para cubrir la falta de trabajadores

El anuncio llega en un momento delicado para el mercado laboral japonés. El país combina una población muy envejecida, una caída sostenida de la población activa y dificultades para cubrir empleos en sectores con alta carga física o baja demanda entre los candidatos.

La OCDE ya advertía en 2026 de que Japón necesita impulsar la productividad y la oferta de mano de obra ante el descenso de la población en edad de trabajar. También calculaba que el país necesitará unos 570.000 cuidadores adicionales en el año fiscal 2040, justo cuando la población mayor se acerque a su máximo.

El plan no se presenta como una sustitución masiva de empleados, sino como una respuesta a puestos que muchas empresas no consiguen cubrir. Los robots se dirigirán a tareas de asistencia, apoyo físico, logística, producción y servicios, con especial atención a los cuidados de mayores y al ámbito sanitario.

Noetra será la pieza central del nuevo plan tecnológico de Japón

La estrategia se apoya en Noetra, un consorcio nacional impulsado por grandes compañías japonesas como SoftBank, NEC, Sony Group y Honda. Junto al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada, desarrollará un modelo fundacional multimodal pensado para robots y aplicaciones de IA física.

Este tipo de tecnología busca que los robots no se limiten a ejecutar órdenes programadas, sino que puedan interpretar entornos reales a partir de texto, imágenes, sonido, vídeo, sensores y datos físicos. La intención es que puedan operar en hospitales, residencias, comedores, fábricas, almacenes o entornos de riesgo con más autonomía y seguridad.

El Ministerio japonés ha vinculado esta apuesta a la experiencia acumulada en sectores donde el país ya cuenta con datos e industria propia: geriatría, respuesta ante desastres, manufactura y el desmantelamiento de Fukushima Daiichi. Según Reuters, el proyecto contará en 2026 con un presupuesto de 387.300 millones de yenes y se enmarca en un programa de cinco años.

La robótica japonesa busca salir de las fábricas y entrar en hospitales

Japón ya es una potencia mundial en robótica industrial, pero el nuevo plan amplía el foco. La actualización de la estrategia añade sectores como alimentación, bebidas y atención médica, con la intención de que la tecnología llegue a la vida diaria y no quede limitada a cadenas de montaje.

El reto será demostrar que estos robots funcionan de forma fiable, segura y rentable fuera de entornos controlados. Un hospital, una residencia o un restaurante presentan situaciones cambiantes, contacto con personas vulnerables y tareas que requieren precisión, adaptación y aceptación social.

Aun así, el Gobierno japonés considera que la robótica con IA puede convertirse en una herramienta clave para sostener servicios esenciales y reforzar su industria tecnológica. La carrera no será solo por fabricar robots, sino por crear el sistema que les permita aprender, actuar y resolver tareas reales.