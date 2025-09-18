Importante fábrica de encendedores en Tarragona necesita incorporar personal para trabajar: turnos rotativos de M, T y N

¿Te encuentras en búsqueda de empleo y quieres dar un paso más en tu carrera dentro del sector industrial? BIC Iberia, empresa referente en la fabricación de productos de gran consumo, ha abierto un proceso de selección para incorporar operarios/as de producción en su planta de Tarragona. La compañía apuesta por un entorno de trabajo estable, organizado y con proyección, en el que la responsabilidad y el compromiso con la calidad son esenciales. Bien, si deseas mandar el currículum, sigue leyendo esta noticia para informarte correctamente.

BIC Iberia abre proceso de selección en Tarragona para operari@ de producción

La empresa busca reforzar su línea de fabricación de encendedores con un perfil dinámico y responsable, capaz de adaptarse a la producción continua y de cumplir con los estándares de calidad exigidos. El puesto se centra en la alimentación de componentes plásticos y metálicos en la línea, la verificación visual de piezas y productos terminados, la revisión de parámetros de máquina según pedido y, en ocasiones, el etiquetado y envasado de mercancía.

La persona seleccionada trabajará en turnos rotativos de mañana, tarde y noche, integrándose en un equipo con experiencia y reportando directamente al responsable de línea.

Requisitos mínimos:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Experiencia de al menos 2 años en producción continua en el sector industrial.

Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos.

Disponer de medio de transporte.

Puntualidad, responsabilidad y compromiso.

La compañía señala que también se valorarán otras competencias y conocimientos en control de calidad, validación de procesos y manejo de maquinaria industrial.

En cuanto a las condiciones laborales, la oferta corresponde a la categoría de producción industrial dentro del sector de otras actividades, con un contrato de duración determinada a jornada completa y posibilidad de paso a indefinido. El salario ofrecido se sitúa en una horquilla de 21.000 a 24.000 euros brutos anuales.

Cómo enviar el currículum a BIC Iberia

Si cumples los requisitos y quieres formar parte de BIC Iberia, accede al portal de empleo donde está publicada la oferta. Revisa con detalle la información, pulsa en “Inscribirme en esta oferta”, completa el formulario y adjunta tu currículum actualizado, destacando tu experiencia en producción industrial, trabajo a turnos y control de calidad.

Tras finalizar el proceso de inscripción, tu candidatura entrará en la base de datos de la empresa y, si tu perfil encaja con lo que buscan, te contactarán para una entrevista y los siguientes pasos.