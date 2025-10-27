Fachada del Hospital Ruber Internacional en Madrid, donde Quirónsalud busca personal de limpieza para trabajar en turno de tarde.

Hospital Ruber Internacional busca personal de limpieza para trabajar en Madrid: turno de tarde

¿Te gustaría formar parte de una de las principales redes hospitalarias de España? Quirónsalud, líder en el sector sanitario con más de 58 hospitales en el país y 180 centros en Europa, busca incorporar un/a peón/a de limpieza en el Hospital Ruber Internacional, ubicado en Madrid. En esta noticia te contamos qué funciones realizarás, qué requisitos se piden y cómo puedes enviar tu currículum para participar en el proceso de selección.

Quirónsalud busca personal de Limpieza para el Hospital Ruber Internacional de Madrid: funciones y condiciones laborales

Bajo la supervisión del responsable de área, tu misión será colaborar en las tareas de limpieza y mantenimiento de las instalaciones del centro hospitalario, garantizando los más altos estándares de higiene, seguridad y bienestar tanto para pacientes como para el personal sanitario.

Entre tus funciones se incluyen la limpieza de diferentes espacios del hospital, como zonas comunes, pasillos, consultas y áreas específicas, así como el limpiado de cristales y superficies de difícil acceso que requieran el uso de maquinaria o herramientas especializadas. También deberás cumplir con los protocolos de limpieza e higiene hospitalaria establecidos, comunicar posibles incidencias y verificar el correcto estado de las instalaciones.

La empresa ofrece un contrato temporal a jornada completa con turno fijo de tarde, dentro de un entorno profesional colaborativo, en el que se promueve la formación continua y el desarrollo personal y profesional. Quirónsalud impulsa la excelencia y la innovación, por lo que tendrás la oportunidad de crecer en una organización en plena expansión y transformación digital.

Además, formarás parte de una compañía comprometida con el bienestar de sus empleados, que ofrece programas de salud física y mental, planes de retribución flexible, iniciativas de conciliación familiar y laboral, y proyectos de voluntariado corporativo.

Requisitos para trabajar en Quirónsalud (Hospital Ruber Internacional de Madrid): cómo enviar el currículum

Si estás interesado en esta oferta de empleo para trabajar en el Hospital Ruber Internacional, debes cumplir con los siguientes requisitos:

  • Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria.
  • Experiencia mínima: Al menos 1 año en un puesto similar.
  • Residencia: Imprescindible en la provincia de Madrid.
  • Otros requisitos: Disponibilidad para trabajar en turno de tarde e incorporación inmediata.

¿Cumples con el perfil y te gustaría unirte al equipo de Quirónsalud como Peón/a de Limpieza en el Hospital Ruber Internacional? Accede al portal de empleo de Quirónsalud, donde la compañía ha publicado la oferta “Peón Limpieza-Hospital Ruber Internacional”.

Revisa los requisitos, adapta tu currículum destacando tu experiencia previa en limpieza profesional, el uso de maquinaria y productos específicos del sector sanitario, y tu disponibilidad para turno de tarde. A continuación, pulsa en “Inscribirse en esta oferta” para completar tu candidatura y formar parte del proceso de selección.

