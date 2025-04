Hacienda pone la lupa en plataformas como Vinted y Wallapop: conoce cómo te afecta al tributar

Hasta 330.000 usuarios recibirán avisos en la campaña de la Renta de 2024.

Son muchas las personas que utilizan plataformas de segunda mano, sin saber que sus operaciones pueden llamar la atención de la Agencia Tributaria. Este año, Hacienda incorpora por primera vez en los datos fiscales las transacciones realizadas a través de aplicaciones como Vinted, Wallapop o Airbnb. El objetivo es aclarar posibles ganancias o actividades económicas no declaradas y, según el organismo, se han enviado 330.000 avisos preventivos a contribuyentes.

En concreto, estos avisos se refieren a ventas de productos, prestación de servicios o alquiler de inmuebles o vehículos. ¿Te interesa saber más? Aunque la notificación no siempre implica que haya que tributar, Hacienda advierte que, en caso de generar beneficios, podrían producirse regularizaciones.

Lo que deben saber los contribuyentes sobre sus obligaciones fiscales con las plataformas digitales y la nueva Renta de 2024

Según informa la Agencia Tributaria, los vendedores que superen las 30 operaciones o alcancen más de 2.000 euros de ingresos por cada plataforma podrían recibir un requerimiento para aclarar su situación. También se presta especial atención a las personas que ofrezcan servicios profesionales en internet sin estar dadas de alta como autónomos.

Por otro lado, Hacienda deja claro que no todos los avisos conllevan una repercusión fiscal. Puede darse el caso de que la venta de un artículo no haya generado beneficio real (ganancia patrimonial), por lo que no habría que declarar. Aun así, se recomienda revisar bien las cifras y consultar la normativa para evitar sorpresas en la declaración de la Renta de 2024. <br>

Documentación y pruebas para demostrar si existe ganancia en las ventas de segunda mano según Hacienda

Uno de los puntos que más dudas suscita es cómo acreditar el precio de compra de un artículo. Hacienda señala que, ante la sospecha de una ganancia patrimonial, el contribuyente podría necesitar justificar el importe original mediante un documento o ticket de compra.

Si no se conserva el justificante, habría que demostrar de otra forma que no ha existido ganancia. De hecho, en caso de beneficio, se tributa por la diferencia entre el precio de adquisición y el de venta. Estas ganancias se integran en la base del ahorro, con un tipo que oscila entre el 19% y el 28%, según el tramo de beneficio resultante.

Tramo de ganancia Tipo impositivo en la base del ahorro Hasta 6.000 € 19% De 6.001 a 50.000 € 21% Más de 50.000 € 23% o 28% (según importe)

Arriba se muestra una tabla de referencia para conocer los porcentajes, aunque siempre es aconsejable revisar la última normativa vigente en cada campaña de la Renta.

Consejos para evitar sanciones y presentar la Renta correctamente en 2024 sin perder beneficios sociales

El primer consejo es comprobar si las ventas suponen realmente una ganancia patrimonial o si, por el contrario, has vendido a un precio menor que el de compra. A continuación, conviene verificar si tus ingresos totales hacen necesaria la declaración.

Mantén un registro de compras y ventas: si el bien se adquirió hace tiempo, intenta al menos tener pruebas del precio original.

Revisa tus datos fiscales: Hacienda lanzará hasta tres avisos para prevenir errores antes y durante la presentación.

Consulta con un especialista: si ofreces servicios habitualmente y superas los límites estipulados, quizás debas valorar darte de alta como autónomo.

Aunque estas advertencias no siempre implican el pago de impuestos, Hacienda insiste en que cualquier ganancia debe estar reflejada. De hecho, se prevé enviar cartas a quienes modifiquen la información tributaria aportada inicialmente y, en algunos casos, podrían llegar las primeras sanciones si no se corrigen las declaraciones.

Para no llevarse disgustos de última hora, es aconsejable revisar con detenimiento cada operación efectuada en plataformas de segunda mano. Lo ideal es guardar la documentación de compra y, si hay dudas sobre si corresponde tributar o no, consultar con la Agencia Tributaria o un profesional. Por tanto, si eres de los que vende artículos ocasionalmente, pon especial atención a los límites marcados por Hacienda y prepara la información necesaria de cara a la Renta de 2024.