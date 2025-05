Hacienda estrena nuevo protocolo de fiscalización: los pagos por Bizum ya no pasarán desapercibidos

La Agencia Tributaria endurece el control sobre las transacciones bancarias para evitar el dinero negro y exigir transparencia a las entidades financieras. ¿En qué situaciones tendrás que declarar?

La nueva medida de Hacienda pondrá la lupa en todos los movimientos de dinero de los españoles que superen ciertas cantidades, incluidos los que se realizan a través de Bizum. Aunque el objetivo es frenar el fraude y la economía sumergida, se prevén cambios que afectan tanto a autónomos como a particulares. Entre las novedades, destaca la posible eliminación del umbral de 3.000 euros por el que antes se informaba anualmente a la Agencia Tributaria, abriendo paso a controles mensuales más exhaustivos.

Por qué Hacienda quiere fiscalizar cada Bizum que supere determinados umbrales de dinero

El foco principal está en las cantidades elevadas y en los pagos con fines comerciales. Según las últimas directrices, Hacienda planea obligar a los bancos a remitir informes mensuales de todas las operaciones realizadas mediante Bizum que puedan considerarse actividad económica. Este cambio busca dificultar las artimañas de quienes emplean métodos electrónicos para ocultar ingresos.

¿Te preocupa saber si tus envíos a amigos o familiares se verán afectados? En principio, las transferencias entre contactos particulares no tendrán que declararse siempre que no superen los 10.000 euros anuales entre las mismas personas. Sin embargo, las operaciones comerciales sí estarán bajo una estricta supervisión, con datos precisos de quién emite y quién recibe el dinero.

Por otro lado, los autónomos que reciban pagos a través de Bizum deberán prestar especial atención, ya que las entidades bancarias proporcionarán información detallada de estos ingresos. De ahí que resulte esencial llevar un registro ordenado para evitar posibles sanciones.

Cómo afectan las nuevas medidas a operaciones entre amigos, familiares y profesionales autónomos

La mayoría de usuarios emplean Bizum de forma habitual para pequeñas compras o para compartir gastos. No obstante, Hacienda quiere distinguir los usos personales de aquellos que tienen un fin comercial o lucrativo. Esto quiere decir que no tendrás problemas por un traspaso puntual de 20 euros a tu prima, pero ojo con superar el límite anual de 10.000 euros entre los mismos contactos, ya que podría considerarse un posible indicio de actividad no declarada.

Por su parte, las transferencias bancarias también se verán sometidas a un mayor escrutinio. Antes, el tope de 3.000 euros marcaba la diferencia a la hora de informar a la Agencia Tributaria, pero ahora se pretende retirar ese límite para que todas las operaciones potencialmente irregulares entren bajo vigilancia. ¿Cómo puede perjudicar a un autónomo? En caso de no justificar adecuadamente sus ingresos y gastos, podría enfrentarse a recargos e inspecciones más frecuentes.

Esta nueva política se extiende, además, a las entidades bancarias, que estarán obligadas a emitir informes de forma periódica. De ahí que resulte casi imposible ocultar grandes cantidades de dinero sin quedar expuesto al rastreo de los organismos fiscales.

Qué límites deben respetar los usuarios de Bizum para evitar problemas con la Agencia Tributaria

Aunque los controles se endurecen, Bizum sigue manteniendo una serie de topes orientativos que conviene conocer. Tenlo en cuenta antes de enviar o recibir grandes sumas, sobre todo si trabajas por cuenta propia y utilizas este método de pago con frecuencia.

A continuación, se muestra una tabla con los principales límites de Bizum en la mayoría de entidades bancarias:

Concepto Importe Por operación De 0,50 € a 1.000 € (algunas entidades lo reducen a 500 €) Por día Hasta 2.000 € totales Por mes Hasta 5.000 € totales

Estos límites pueden variar según el banco, por lo que resulta aconsejable consultar los términos y condiciones de cada entidad. Además, conviene recordar que, si bien las transacciones entre familiares y amigos no exigen declaración por debajo de los 10.000 euros anuales, los pagos comerciales quedan siempre registrados, con independencia de su importe.