Hacienda empezará a enviar cartas con sanciones a quienes no presenten la declaración de la renta antes del 1 de julio

El aviso llega a partir del 1 de julio y afecta a quienes estaban obligados a declarar el IRPF 2024 pero dejaron pasar el plazo. La sanción inicial se sitúa entre 100 y 200 €, a la que se suman recargos crecientes si el retraso continúa.

El tiempo corre: el 30 de junio es la fecha límite para presentar la declaración de la Renta correspondiente a 2024. Quien no lo haga recibirá, desde el 1 de julio, una carta certificada de la Agencia Tributaria advirtiendo de una multa fija que puede alcanzar los 200 €. ¿Prefieres evitarla? Presta atención a los requisitos, los plazos y los procedimientos que repasamos a continuación.

Quiénes están obligados a declarar la Renta 2024 y por qué motivo

No todos los contribuyentes reciben la temida notificación. Según la normativa del IRPF, deben presentar el borrador quienes superen 22.000 € anuales con un solo pagador. El umbral baja a 15.876 € si existen dos o más pagadores y el segundo abona al menos 1.500 €.

Además, están siempre obligados los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y los trabajadores autónomos, sin importar sus ingresos. Si te reconoces en alguno de estos colectivos y aún no has cumplido, Hacienda ya te tiene en su radar.

Cómo y cuándo enviará Hacienda la carta con multas de hasta 200 euros

Desde el 1 de julio, la Agencia Tributaria empezará a remitir notificaciones sancionadoras al domicilio fiscal de quienes no hayan presentado la declaración. El sobre suele incluir:

Identificación del contribuyente.

Motivo de la infracción (no presentación en plazo).

Sanción propuesta: 200 € si Hacienda detecta el incumplimiento por su cuenta o 100 € si el propio contribuyente regulariza primero.

Ojo con los plazos: el retraso se computa desde el 1 de julio y cada día cuenta.

Recargos e intereses que se suman a la multa si sigues sin declarar

La cuantía final no se queda en la multa fija. Cuando el resultado de la declaración es a pagar, Hacienda añade un recargo porcentual que aumenta con el tiempo, además de intereses de demora a partir del primer año. Comprueba la siguiente tabla antes de dejar pasar más días:

Tiempo de retraso Recargo aplicado Hasta 3 meses 5 % (sin intereses) Hasta 6 meses 10 % (sin intereses) Hasta 12 meses 15 % (sin intereses) Más de 12 meses 20 % + intereses (4,06 %)

¿Lo ves claro? Cuanto más tardes, mayor será la factura. En casos graves cuando Hacienda entiende que hubo intención de ocultar la obligación la sanción puede alcanzar entre el 50 % y el 150 % de la cuota pendiente. Por consiguiente, no conviene apurar.

Pasos detallados para presentar la declaración de la Renta y evitar sanciones

Si aún no has cumplido, no te preocupes: ponerte al día es más fácil de lo que crees. Sigue esta lista y despídete de sobresaltos:

Revisa tus datos fiscales en la web de la Agencia Tributaria. Corrige cualquier error antes de confirmar. Selecciona la vía de presentación: Presencial, con cita previa, entregando certificados de ingresos y deducciones.

Online, mediante certificado digital, DNIe o Cl@ve PIN. Calcula el resultado y, si sale a pagar, escoge modalidad de ingreso (domiciliación o fraccionamiento). Envía el borrador y guarda el justificante. Si has superado el plazo, presenta igualmente la declaración cuanto antes: la sanción bajará a 100 € y evitarás recargos mayores.

Por otro lado, recuerda conservar la documentación al menos cuatro años; Hacienda puede revisarla en cualquier momento.