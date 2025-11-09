Grupo Tello Alimentación necesita personal para trabajar en sus fábricas: sueldos de más de 20.000 €

Grupo Tello Alimentación, especializada en la elaboración de productos cárnicos y líder en el sector porcino en España, busca incorporar perfiles operativos, administrativos, técnicos y áreas de apoyo en sus instalaciones de Toledo (sede central) y Madrid. Desde el equipo de recursos humanos se pedirán perfiles diferenciados, según el puesto a cubrir y, por tanto, para cada proceso de selección. Bien, para saber dichos aspectos junto con las condiciones laborales y los pasos a seguir para enviar el currículum, presta atención a esta noticia.

Abierto el proceso de selección para trabajar en Tello Alimentación: requisitos y condiciones

Las posiciones que busca Tello Alimentación se concentran en entornos de fábrica y logística del grupo, con foco en líneas de producción, envasado y expediciones, además de una plaza administrativa vinculada a operaciones y otra orientada a mejora de procesos. La modalidad es 100% presencial en todas las vacantes. La operativa prevista combina turnos de mañana y de tarde, con jornadas continuas en las áreas de producción y un turno parcial de mañana en la vertiente administrativa. En expediciones se plantea un turno vespertino extendido (15:30-00:00) y en producción existen franjas concretas, como 15:00-23:11, en función de la sección.

La compañía busca personal de planta para elaboración, manipulado y envasado de producto cárnico, con capacidad para ejecutar órdenes de trabajo, controlar la calidad y resolver incidencias en entorno industrial. En expediciones se requieren perfiles acostumbrados a la preparación de pedidos y manejo de carretilla y transpaleta, con orientación a plazos y control de verificaciones previas a la salida.

En el ámbito administrativo, se demanda soporte a producción para el preoperativo diario, preparación de materias auxiliares, gestión de pedidos y comprobación de partes de trabajo; se valora manejo de herramientas ofimáticas y SAP. En el plano técnico, la posición de mejora continua asume la gestión de proyectos de optimización con metodologías Kaizen y Lean Manufacturing, toma de tiempos, definición de métricas y KPIs, y coordinación de planes para reducir mermas y ganar eficiencia, en interacción con las áreas de operaciones. La experiencia previa en entorno industrial es un requisito común en las vacantes que lo especifican.

Condiciones laborales, formación y perspectivas

En esta convocatoria de Tello Alimentación conviven “otros contratos”, algunos con ciclos indicativos 3+3 o 6+6, con un “contrato indefinido” y un “contrato de duración determinada”. La jornada es principalmente “Jornada completa”, con una posición en “Jornada parcial, mañana” de 30 horas semanales. En cuanto a salarios, solo una oferta concreta cifra “más de 20.000 €”; el resto no especifica retribución. Varias posiciones incluyen formación en el puesto y posibilidades de desarrollo profesional; en mejora continua se destaca estabilidad y planes de formación personalizados con retribución acorde a la experiencia.

La empresa enmarca sus procesos en estándares de calidad del sector alimentario y explicita el compromiso de igualdad de oportunidades y no discriminación en todas las vacantes que lo recogen.

Cuáles son las ofertas de empleo de Tello Alimentación

Las ofertas que se muestran a continuación son el total de las vacantes activas del grupo en España.

Puesto/

jornada laboral Ubicación Funciones Operario/a de producción, turno de tarde (15:00–23:11) Totanés (Toledo) Elaborar y manipular producto cárnico, recepción de materias primas y manejo de carretilla; control de calidad y cumplimiento de órdenes de trabajo. Administrativa/o de producción (30 h, 04:40–10:40) Totanés (Toledo) Ejecutar el preoperativo diario, preparar materias auxiliares, gestionar pedidos y recepciones, y registrar partes de trabajo en apoyo al área de loncheados. 2 operarios/as producción cárnica (jornada continua) Pinto (Madrid) Envasar y etiquetar producto cárnico, manipular materia prima y preparar pedidos, con control y verificación de la producción. Técnica/o de mejora continua Totanés (Toledo) Impulsar proyectos de optimización con metodologías Kaizen/Lean, toma de tiempos y KPIs, y coordinar acciones para mejorar productividad y reducir mermas. Operario/a de expediciones, turno de tarde (15:30–00:00) La Puebla de Montalbán (Toledo) Preparación de pedidos y manejo de carretilla/transpaleta, con verificaciones de calidad y atención a órdenes de trabajo.

Pasos para inscribirse y enviar el CV

El proceso de candidatura sigue un recorrido estándar: acceso al portal de empleo donde se publican las vacantes. A continuación, selecciona la oferta que más te interese y comprueba toda la información de la misma (requisitos, condiciones y funciones). Si todo es correcto, pulsa en «inscribirme en esta oferta» de empleo y adjunta el currículum actualizado y, si procede, una carta de presentación.

El envío genera un registro de candidatura que permite realizar seguimiento posterior. Adicionalmente, te aconsejamos que hagas tu solicitud a través del propio canal de empleo de Tello Alimentación, para que envíes el CV y así tener más opciones.