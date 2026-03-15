Europa cambia las reglas del pago en efectivo desde 2027: cómo afecta a España

El nuevo reglamento europeo limitará las compras y ventas en metálico de mayor importe en toda la Unión Europea. La medida busca frenar el blanqueo de capitales y la evasión fiscal, aunque en España su impacto será mucho menor por las restricciones ya vigentes.

A partir de 2027, la Unión Europea impondrá un tope de 10.000 euros por cada pago en efectivo. Esto quiere decir que cualquier compra o venta de bienes o servicios que supere esa cantidad no podrá abonarse legalmente con billetes o monedas, sino mediante métodos que dejen rastro, como transferencias, tarjeta o cheques nominativos.

Qué cambia con el nuevo límite de pagos en efectivo en toda Europa desde 2027

La medida forma parte del Reglamento (UE) 2024/1624 sobre la lucha contra el blanqueo de capitales. Su objetivo no es eliminar el efectivo del día a día, sino reducir su uso en operaciones de alto valor que puedan facilitar el fraude fiscal, el lavado de dinero o la financiación de actividades delictivas.

De ahí que el nuevo límite afecte sobre todo a las compraventas de mayor importe. ¿Te afecta realmente esta medida? En la mayoría de casos, no. Seguirás pudiendo pagar en metálico en el supermercado, en el bar o en la peluquería sin cambios.

Además, el paquete de medidas prevé controles de identidad más estrictos en pagos elevados en efectivo, a partir de aproximadamente 3.000 euros según el sector. Por tanto, estas operaciones quedarán vinculadas a una persona identificada, dificultando que se mueva dinero sin dejar rastro.

Por qué en España el nuevo tope europeo apenas cambiará las reglas actuales

En España ya existe una limitación más dura. La Ley Antifraude 11/2021 prohíbe pagar en efectivo más de 1.000 euros cuando una de las partes sea empresario o profesional. Para los particulares no residentes, el límite sigue siendo de 10.000 euros. Por eso, la nueva norma europea no alterará la legislación española vigente salvo que en el futuro cambie la normativa nacional. Dicho de otro modo, aquí el margen ya estaba bastante acotado.

Tampoco cambian las obligaciones para mover dinero en efectivo a través de fronteras. Los ciudadanos deberán seguir declarando cualquier cantidad superior a 10.000 euros al entrar o salir de la Unión Europea. Y hay otro punto importante: en España no existe un límite legal para ingresar dinero en el banco, aunque la entidad pueda pedir que se justifique su procedencia. Una cosa es ingresar efectivo y otra muy distinta pagar con él por encima de los topes fijados.