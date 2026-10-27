El Ayuntamiento de Orihuela necesita conserjes: turno libre con plazo de solicitud hasta el 6 de noviembre

La convocatoria de conserje en Orihuela incluye una plaza reservada a personas con discapacidad. El proceso combina pruebas eliminatorias y valoración de méritos.

El Ayuntamiento de Orihuela ha abierto la inscripción para dos plazas de conserje mediante concurso-oposición libre. La convocatoria apareció en el BOE del 23 de octubre de 2026. La Diputación de Alicante sitúa el final del plazo el 6 de noviembre. Las bases incluyen una plaza reservada a personas con discapacidad. Para quienes buscan trabajar como conserje en Orihuela, la apertura exige distinguir los requisitos de participación y los méritos que añaden puntuación.

Las dos plazas de conserje en Orihuela tienen distinta reserva

Los puestos corresponden a funcionarios de carrera del grupo AP, con jornada completa, dentro de la escala de Administración General. Proceden de las ofertas de empleo público de 2023 y 2024. Las bases originales se publicaron el 17 de noviembre de 2025. La rectificación del 2 de junio de 2026 modifica la presentación final de documentos y mantiene vigentes las restantes bases. La novedad de octubre es la apertura del periodo de inscripción. Por tanto, la antigüedad de las ofertas no significa que esta solicitud estuviera abierta desde aquellos años.

La plaza identificada con el número 329 se reserva a personas con discapacidad, conforme al régimen señalado en las bases. Es necesario acreditar esa condición y la compatibilidad con las tareas del puesto. La otra plaza lleva el número 324. El turno libre permite participar a aspirantes externos que cumplan las exigencias, pero no elimina la reserva indicada. Quienes busquen puestos similares pueden consultar la convocatoria de conserje en Blanca. Cada proceso establece sus propios documentos, pruebas y fechas, aunque comparta una denominación profesional parecida.

El certificado de escolaridad y el permiso B figuran en las bases

La documentación provincial exige certificado de escolaridad o equivalente y permiso de conducir B. También fija una edad mínima de dieciséis años, sin superar la jubilación forzosa aplicable. Debe cumplirse el requisito de nacionalidad en los términos del Estatuto Básico del Empleado Público. Se exige capacidad para desempeñar las tareas y no encontrarse separado del servicio o inhabilitado en los supuestos establecidos. Estas condiciones deben reunirse al finalizar el plazo de solicitudes. Además, deben mantenerse durante todo el procedimiento, hasta la toma de posesión.

La instancia utiliza el modelo de declaración responsable del anexo II y se dirige a la Presidencia de la Corporación. Puede presentarse mediante el registro electrónico municipal o por los restantes medios admitidos legalmente. Las bases fijan una tasa de examen de 67,04 euros. La solicitud debe acompañarse de su justificante y de la documentación indicada para la titulación. También se incluye la relación de méritos con la autobaremación prevista. Quienes necesiten adaptaciones por discapacidad deben solicitarlas al inscribirse, para que puedan valorarse durante la organización de las pruebas.

Los dos exámenes son eliminatorios y representan el 60% del proceso

La oposición se divide en dos ejercicios de hasta treinta puntos cada uno. Para superar cada prueba se requieren al menos quince. El primero consiste en un cuestionario de treinta preguntas con cuatro respuestas alternativas. Los aspirantes dispondrán de sesenta minutos para completarlo. Las bases prevén que el tribunal comunique previamente el criterio de penalización de las respuestas. El segundo ejercicio es práctico y puede incluir uno o varios supuestos relacionados con las funciones. Su desarrollo puede ser escrito o manual, según determine el órgano de selección.

La fase de méritos representa el 40% restante y se valora después de superar la oposición. La experiencia puede aportar hasta catorce puntos. La formación suma un máximo de veintiséis, repartidos entre cursos, valenciano, otros idiomas europeos y titulaciones superiores. El título mínimo permite participar; una titulación adicional solo puntúa conforme al baremo correspondiente. Los puntos acumulados por trabajar anteriormente no sustituyen el aprobado obligatorio. Esta distinción resulta útil al comparar la convocatoria con otras plazas en instalaciones deportivas y valorar las posibilidades según la preparación y trayectoria personal.

La Diputación señala el 6 de noviembre como final del plazo

El BOE de la convocatoria concede diez días hábiles desde el siguiente a su publicación. La ficha oficial de la Diputación recoge el periodo del 26 de octubre al 6 de noviembre de 2026. Esa fecha procede del organismo provincial y no de convertir los días hábiles en días naturales. La documentación debe corresponder a este procedimiento de dos plazas. El número de puestos y la referencia de las bases permiten diferenciarlo de otras convocatorias municipales de la misma categoría.

Tras la inscripción se publicará la relación provisional de personas admitidas y excluidas. Las bases conceden diez días hábiles para corregir los defectos que puedan subsanarse. Superada la oposición, se abre otro plazo para justificar los méritos alegados conforme al procedimiento previsto. Quienes obtengan plaza dispondrán de diez días hábiles, tras publicarse los aprobados, para acreditar los requisitos. La rectificación provincial regula este trámite final. Los anuncios posteriores deben seguirse en la sede electrónica de Orihuela. Allí podrán comprobarse las relaciones de aspirantes, las convocatorias de examen y las decisiones que afecten al desarrollo del proceso.