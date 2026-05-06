Este juego de PC ofrece una recompensa jugosa de más de 20.000 euros a los jugadores que reporten errores

Probar un juego en acceso anticipado siempre tiene algo de aventura. A veces descubres una mecánica nueva, otras veces te topas con un fallo que te saca de la partida y, con suerte, ese error puede acabar teniendo premio. Hytale, el juego estilo Minecraft desarrollado por Hypixel Studios, ya ha iniciado su andadura comercial en acceso anticipado.

El estudio ha puesto en marcha un programa de recompensas para quienes detecten vulnerabilidades que puedan comprometer la seguridad. Según ha explicado en X, los pagos pueden superar los 25.000 dólares (21.232,77 euros). Vamos, que encontrar un agujero de seguridad no es precisamente lo mismo que encontrarse una moneda suelta bajo el sofá.

Qué es el programa de recompensas de Hytale y por qué puede pagar más de 25.000 dólares

Hypixel Studios ha lanzado el Hypixel Studios Bug Bounty Program, un programa pensado para que los jugadores puedan informar de vulnerabilidades de seguridad. Dicho de forma sencilla, una vulnerabilidad es un fallo que podría poner en riesgo la seguridad del juego o de sus usuarios.

El objetivo del estudio es claro: que los jugadores puedan disfrutar de Hytale de forma segura. De hecho, según la información disponible, el estudio ya ha pagado recompensas y está trabajando en los problemas que se han reportado.

Aunque Hypixel Studios cuenta con equipos internos dedicados a proteger la seguridad de los jugadores, este programa abre la puerta a que la propia comunidad participe. Y aquí está el punto jugoso: si un usuario detecta un fallo válido y lo comunica correctamente, puede optar a una recompensa económica que supera los 25.000 dólares (21.232,77 euros).

Cómo participar en el Hypixel Studios Bug Bounty Program

Para participar, los interesados deben ponerse en contacto con Hypixel Studios a través del correo electrónico security@hytale.com. La compañía también detalla en su página oficial la información sobre el programa, incluyendo qué errores se admiten y cuáles quedan fuera. Antes de lanzarse a mandar cualquier cosa, conviene tener clara la letra pequeña, esa parte que nunca suena divertida pero que luego evita disgustos:

Enviar el informe a security@hytale.com.

Explicar el problema de forma clara.

Comprobar que el fallo entra dentro de los errores admitidos por el programa.

No hacer público el informe hasta que el estudio haya tenido tiempo para resolver el error.

Actuar de buena fe.

Realizar las pruebas con la cuenta propia.

Ser mayor de edad para poder cobrar la recompensa.

Además, hay una norma importante si dos personas informan del mismo fallo. En ese caso, el primer usuario que haya enviado la información será quien pueda optar a la recompensa. Por tanto, aquí no solo cuenta encontrar el error, también cuenta llegar antes.

Qué condiciones exige Hypixel Studios para cobrar la recompensa

El programa no consiste en romper cosas por romperlas. Hypixel Studios pide que todos los informes sean claros y que las pruebas se hagan con la cuenta propia de cada jugador. Esto significa que no vale actuar de cualquier manera ni poner en riesgo a otros usuarios.

También se exige actuar de buena fe, una expresión bastante usada en estos casos y que, en la práctica, significa colaborar sin intención de causar daño. Además, el fallo no puede hacerse público hasta que el estudio haya tenido tiempo para revisarlo y solucionarlo.

La recompensa tampoco está garantizada para cualquier aviso. Las reglas del programa especifican qué errores se admiten y cuáles no. Por eso, antes de enviar un informe, toca revisar bien las condiciones, aunque sea la parte menos emocionante del asunto.

Qué pueden hacer ahora los jugadores de Hytale en PC

Hytale está disponible solo en PC, así que este programa afecta directamente a quienes jueguen desde esta plataforma. Si durante una partida o una prueba aparece un problema que pueda comprometer la seguridad, el camino indicado es comunicarlo al estudio mediante el correo security@hytale.com.

La clave está en hacerlo con orden: describir bien el fallo, no publicarlo antes de tiempo y respetar las normas del programa. Así, el jugador ayuda a mejorar la seguridad del juego y, si el informe cumple las condiciones, puede optar a una recompensa económica de más de 25.000 dólares.