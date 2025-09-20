Más de tres millones de trabajadores extranjeros cotizan en España: así es la «paguita» de 480 euros

La Seguridad Social superó por primera vez los tres millones de afiliados extranjeros: 3.070.831 cotizantes en mayo. ¿Qué hay realmente detrás de este récord y por qué importa para pensiones y prestaciones?

El hito de los 3.070.831 afiliados extranjeros no es una anécdota: refleja integración laboral y una aportación clave al sistema de pensiones y ayudas. Frente a tópicos simplistas, los datos dibujan una realidad más compleja y, sobre todo, más útil para entender el mercado de trabajo.

Quiénes son los tres millones de afiliados extranjeros y qué trabajos sostienen en la economía española actual

La presencia de trabajadores migrantes se concentra en ocupaciones con difícil cobertura por parte de nacionales. ¿Quién recoge hortalizas bajo el sol, quién atiende cuidados esenciales o quién sostiene la hostelería en temporada alta? En gran medida, ellos. No compiten, a menudo complementan, cubriendo vacantes que de otro modo quedarían desiertas.

Antes de seguir, conviene mirar los datos básicos que explican el debate público y su contexto.

Dato clave Valor Afiliados extranjeros a la Seguridad Social (mayo) 3.070.831 Importe mensual “paguita” mayores de 52 480 € Base de cotización asociada (mayores de 52) 1.726,66 €/mes

Tras esa foto fija, surge la pregunta: ¿de verdad “quitan” empleo? La evidencia del día a día indica lo contrario en sectores concretos, donde la demanda supera la oferta disponible.

Cómo encaja la paguita de 480 euros en el debate laboral sobre empleo y cobertura social

En el ruido público aparece la “paguita” de mayores de 52 años: 480 euros mensuales con una base de cotización de 1.726,66 euros. A menudo se usa como arma arrojadiza, pero el foco del debate se desplaza cuando preguntamos algo sencillo: ¿cuántos de quienes la critican aceptarían trabajos de peón agrícola, de construcción o sobre el asfalto en pleno verano? Seamos claros: casi nadie. No se trata de juzgar, sino de reconocer que hay empleos exigentes que sostienen sectores vitales.

Por qué el aumento de cotizantes extranjeros sostiene pensiones y prestaciones con efectos visibles a corto plazo

Más afiliados significa más cotizaciones, y eso alimenta la caja de pensiones y las prestaciones. De ahí que la aportación migrante sea doble: cubren puestos difíciles y contribuyen financieramente al sistema. En consecuencia, el récord de mayo no solo habla de empleo; habla de sostenibilidad social. ¿No es este el dato que debería centrar la conversación?

Para aterrizarlo, pensemos en la cadena completa: producción agrícola, obra pública, cuidados y hostelería. Si fallan esos eslabones, se resiente el conjunto, desde el consumo hasta la recaudación.

Preguntas frecuentes para entender sin prejuicios los datos de Seguridad Social y el mercado laboral

A veces ayuda ordenar ideas. A continuación, una breve lista para aclarar dudas frecuentes y separar tópicos de hechos:

¿Sustituyen o complementan? Predomina la complementariedad: ocupan vacantes difíciles en agricultura, construcción, cuidados y hostelería.

Porque la economía demanda mano de obra en sectores con estacionalidad y condiciones exigentes.

Aportan cotizaciones que refuerzan el sistema de prestaciones y jubilaciones.

El debate suele obviar que muchos no aceptan trabajos duros que sí ocupan los migrantes.

Cambia el enfoque: menos eslóganes, más realidad del mercado laboral.

En definitiva, lejos de los tópicos, los más de tres millones de afiliados extranjeros actúan como motor silencioso de sectores esenciales. Sin su trabajo, ¿quién recogería, construiría o cuidaría cuando más se necesita? Por tanto, el récord no es solo una cifra: es una señal de que la economía y la protección social se sostienen también gracias a ellos. Y sí, dicho en corto: sin su aportación, muchas cuentas no saldrían.