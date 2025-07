Este es el único pueblo vasco donde todavía puedes comprar una vivienda barata junto al mar

Imagínate abrir el buscador de pisos y que los precios te hagan sudar más que un café hirviendo en pleno agosto. Sí, el metro cuadrado en España ronda ya los 2.400 euros y las capitales viven su propia burbuja, casi como si flotaran solas en el aire. Por eso sorprende encontrar un rincón costero donde las cifras no se disparan como el corcho de una botella de champán. Hablamos de Bermeo, un pueblo vizcaíno con mar, historia y, ojo, números que no dan miedo. Aquí los 80 m² no se van por encima de 185.000 euros, una rareza digna de aplauso. ¿Te pica la curiosidad? Sigue leyendo, que vienen datos frescos y algún que otro truco para evitar naufragios hipotecarios.

¿Por qué Bermeo se corona como el chollo costero de Euskadi?

Bermeo presume de un precio medio de 2.253 euros por metro cuadrado, según el último informe de Idealista. Traducido al castellano corriente, es bastante menos de lo que se paga en la mayoría de pueblos playeros vascos, y también por debajo de la media nacional, que ya roza los 2.400 euros.

Además del ahorro, este municipio de Busturialdea ofrece un casco antiguo con solera, un puerto que huele a tradición marinera y joyas turísticas como la Ermita de San Juan de Gaztelugache o la Torre Ercilla. Vamos, que el precio ajustado no implica renunciar a los encantos de postal.

¿Cuánto desembolsarías por un piso de 80 m² en Bermeo?

Hagamos cuentas rápidas, que aquí nadie quiere fórmulas ocultas: 80 m² × 2.253 euros/m² = 180.240 euros. Esta cifra cabe en la calculadora sin provocar taquicardias y se mantiene por debajo de los 185.000 euros, el umbral que muchos bancos ponen para abrirte la puerta a una hipoteca razonable (ese préstamo a largo plazo que financia la compra de vivienda).

Por supuesto, la cifra final varía según la zona exacta y el estado del inmueble. Pero, salvo reforma integral de por medio, la mayoría de viviendas en Bermeo se mueven cerca de esa horquilla.

Comparativa de precios con otros pueblos vascos que tienen mar

Para que midas bien el salto de precios, aquí va un vistazo rápido a cómo anda el metro cuadrado en otras localidades playeras:

Municipio Precio medio (euros/m²) Bermeo 2.253 Pasaia 2.977 Plentzia 3.261 Getxo 4.126 Sopelana 4.101 Hondarribia 4.593 Donostia/San Sebastián 6.025 Zarautz 6.464

Como ves, mudarte a Donostia implica pagar casi el triple que en Bermeo. Y, desde luego, tu cuenta corriente notaría el cambio más rápido que el tiempo en abril.

Cómo “cazar” una vivienda asequible

Comprar casa puede parecer navegar a ciegas, pero hay brújulas que evitan perder el norte.

Define presupuesto realista: suma ahorros, ingresos estables y calcula la cuota ideal (que no supere el 30 % de tus ingresos mensuales).

Compara hipotecas: diferente banco, diferente letra pequeña; pide varias ofertas antes de firmar.

Revisa el inmueble: verifica estado de estructura, instalaciones y posibles derramas de la comunidad.

Negocia precio: presenta tasación independiente y utiliza posibles reparaciones como argumento de rebaja.

Calcula gastos extra: notaría, registro, impuestos (ITP o IVA) y gestoría pueden rondar el 10 % del valor de compra.

Si sigues este itinerario, llegarás a puerto seguro sin que el bolsillo haga aguas. En consecuencia, Bermeo se convierte en una opción sensata para quienes buscan mar, historia y un precio que no se dispare a órbita lunar.