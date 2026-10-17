Este es el sueldo de los dependientes de El Corte Inglés cambia según el grupo profesional y la jornada

El sueldo de un dependiente de El Corte Inglés depende del grupo, la jornada y los complementos. Las pagas prorrateadas alteran la mensualidad.

El sueldo de un dependiente de El Corte Inglés encuadrado en el grupo base parte de 17.284,12 euros brutos anuales en 2026. Es la referencia para jornada completa fijada por el convenio de grandes almacenes, con efectos desde el 1 de enero. El BOE publicó estas tablas el 12 de febrero. La cifra no equivale al ingreso neto ni determina por sí sola cada nómina mensual. El reparto de las pagas y los complementos cambian el resultado.

El sueldo en El Corte Inglés cambia según el grupo profesional

Las tablas incorporan una subida fija del 2 % respecto a 2025. Para el grupo base representa 338,90 euros brutos adicionales al año. El grupo profesional alcanza los 17.802,65 euros, con un aumento de 349,07 euros. La clasificación importa: el puesto de dependiente no permite atribuir automáticamente una misma cantidad a toda la plantilla. Estas son las referencias anuales del convenio para una jornada completa.

Grupo del convenio Salario base anual 2025 Salario base anual 2026 Base 16.945,22 € 17.284,12 € Profesional 17.453,58 € 17.802,65 € Coordinador 19.024,37 € 19.404,86 € Técnicos 20.736,59 € 21.151,32 €

La base inicial supera en 190,12 euros anuales el salario mínimo de 2026, situado en 17.094 euros. La comparación utiliza importes brutos anuales para evitar diferencias artificiales por el número de pagas. Tampoco refleja todos los ingresos de un empleado, porque faltan los complementos que le correspondan. El convenio contempla el paso del grupo base al profesional tras tres años, con condiciones de experiencia, habilidades y continuidad laboral.

Las 16 pagas del convenio no equivalen a 16 ingresos separados

El artículo 23 del convenio distribuye las retribuciones básicas en 16 pagas y permite prorratear las extraordinarias mediante acuerdo. El Corte Inglés anunció el 25 de febrero de 2020 un reparto en 14 nóminas desde marzo de aquel año. Incorporaba las extras de abril y octubre a las mensualidades ordinarias. Las de verano y Navidad mantenían su importe. Aquel cambio modificaba el calendario de cobro, pero conservaba la remuneración anual.

Si se aplica ese esquema a la base de 2026, el cálculo orientativo resulta en 1.260,30 euros brutos por mensualidad ordinaria. Quedarían dos extras de aproximadamente 1.080,26 euros cada una, antes de complementos y descuentos. Dividir directamente 17.284,12 entre 14 produciría una distribución distinta. Además, Valorian solicitó en julio de 2026 permitir elegir cómo cobrar las extras. Su comunicado recoge una petición, por lo que no acredita una nueva opción ya aprobada.

Los complementos y el pago variable pueden aumentar la retribución

El salario puede aumentar mediante complementos personales, de puesto o de calidad, como comisiones e incentivos. Su importe depende de las condiciones aplicables al trabajador y no permite ofrecer una nómina universal para cualquier dependiente. Por ejemplo, el convenio establece un plus de nocturnidad del 20 % sobre el valor de la hora correspondiente. Se aplica a las horas nocturnas efectivamente realizadas, salvo que esa nocturnidad ya esté incluida en la retribución pactada.

Existe también una garantía variable del 1 %, publicada en el BOE el 4 de junio de 2026. Se calcula sobre las tablas de 2025 y corresponde al mecanismo vinculado a las ventas de aquel ejercicio. Para el grupo base, el 1 % de 16.945,22 euros son 169,45 euros de referencia anual completa. El valor por hora resulta de dividir ese importe entre 1.770 horas. La cantidad individual exige comprobar la jornada y el periodo correspondiente. No debe asignarse automáticamente el pago íntegro a quien se incorpore en 2026. No se consolida en el salario base y su abono tiene como límite el 31 de diciembre de 2026.

Qué comprobar en el contrato y la nómina antes de comparar salarios

Antes de valorar una oferta, hay que identificar la empresa contratante, el convenio aplicable, el grupo profesional y el porcentaje de jornada. Las tablas completas no corresponden íntegramente a un contrato parcial. Como ejemplo, una jornada del 50 % durante todo el año tendría una base proporcional de 8.642,06 euros. Esa operación excluye complementos y posibles horas adicionales. Para comprobar la cantidad mensual también hace falta conocer qué extras están prorrateadas. Si todas lo estuvieran, la equivalencia de la base completa sería de 1.440,34 euros brutos mensuales.

Quien ya trabaja en la empresa puede contrastar esos datos con su contrato y sus nóminas, y pedir aclaraciones a Recursos Humanos. La representación de los trabajadores también puede ayudar a comprobar el grupo asignado y los conceptos variables. Las propuestas para el próximo convenio de grandes almacenes deben distinguirse de los importes ya publicados. La referencia documental está en las tablas salariales de 2026 y el convenio del sector. El sueldo neto dependerá, además, de cotizaciones y retenciones.