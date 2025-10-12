Estas son las nuevas furgonetas VIDOC que la Policía usa para renovar el DNI y el pasaporte de una sola vez

Unidades móviles de la Policía Nacional que arrancaron desde finales de septiembre. Operarán de lunes a viernes, con citas coordinadas por los ayuntamientos, acercando el servicio a zonas rurales y a personas con movilidad reducida.

La Policía Nacional refuerza la atención al ciudadano con tres nuevas furgonetas VIDOC (Vehículos Integrales de Documentación). Estas unidades permiten expedir el DNI y el pasaporte en un único trámite, en el acto y con gran rapidez, reduciendo desplazamientos y esperas.

Cómo las furgonetas VIDOC agilizan la expedición del DNI y pasaporte

Cada VIDOC integra todo el proceso: toma de datos, impresión y entrega del documento en la propia unidad. El resultado es un trámite más ágil y cómodo, pensado para resolver la gestión en menos de 10 minutos y de una sola vez. ¿Necesitas renovar sin dar vueltas?

Además, incorporan un Punto de Actualización de Documentación (PAD) para renovar certificados digitales del DNIe o cambiar contraseñas. Por lo tanto, no solo facilitan la expedición, también mantienen al día la identidad digital.

Fechas de puesta en marcha, citas previas y coordinación con ayuntamientos

Las nuevas furgonetas comenzarán a funcionar a finales de septiembre y estarán operativas de lunes a viernes. La presencia en cada municipio se coordinará con los ayuntamientos, que organizarán el sistema de citas previas para los vecinos. ¿Vives lejos de una comisaría? Esta puede ser tu oportunidad de resolverlo cerca de casa.

A continuación, un resumen práctico de la operativa anunciada:

Aspecto Detalle Inicio del servicio A finales de septiembre Días de funcionamiento De lunes a viernes Gestión de citas A cargo de los ayuntamientos Duración estimada del trámite Menos de 10 minutos Alcance del servicio DNI y pasaporte en un único trámite, en el acto

De este modo, la ciudadanía sabrá cuándo estarán en su localidad y cómo solicitar la atención. En consecuencia, se evita el desplazamiento a oficinas de documentación y se descongestionan las existentes.

Integración en el Plan de Identidad Digital de la Policía Nacional y despliegue progresivo

El despliegue de las VIDOC forma parte del Plan de Identidad Digital impulsado por la Dirección General de la Policía. Ya se han adquirido más de 80 unidades que se están distribuyendo por todo el territorio nacional, reforzando una red móvil que crecerá de forma progresiva.

Estas tres nuevas furgonetas se suman para mejorar la cobertura provincial, acercando servicios esenciales y reduciendo tiempos de espera. Por consiguiente, la atención ciudadana gana en eficiencia y capilaridad, especialmente donde no hay oficinas de documentación.

Beneficios para personas mayores, movilidad reducida y vecinos de zonas rurales

El diseño de estas unidades móviles está orientado a un servicio accesible y cercano. Se ha pensado especialmente en personas mayores, ciudadanos con movilidad reducida y quienes viven alejados de grandes núcleos urbanos. En la práctica, la documentación llega a quien más la necesita, sin mareos.

Vecinos de municipios sin oficina de documentación, que evitan desplazamientos largos.

Personas con movilidad reducida, que encuentran un entorno adaptado y rápido.

Quienes necesiten renovar certificados digitales del DNIe o cambiar contraseñas en el PAD.

¿Quién puede usarlas? Cualquier ciudadano que deba expedir o renovar su DNI o pasaporte cuando la furgoneta esté en su municipio y cuente con cita previa gestionada por su ayuntamiento.

Para este trámite, hay que solicitar la cita en el canal que indique cada ayuntamiento y acudir el día señalado a la unidad móvil. Allí se realiza la toma de datos, la impresión y la entrega en el acto. De ahí que el trámite sea más sencillo y, sobre todo, más rápido.