Estas son las 16 ayudas del Gobierno en 2025 para familias, jóvenes, desempleados y colectivos vulnerables

Con el comienzo del año 2025, el Gobierno puso en marcha un conjunto de ayudas económicas y sociales destinadas a mejorar la situación de las familias, los jóvenes, los desempleados y los colectivos más vulnerables. Se tratan de prestaciones que tiene diferentes importes que parten desde los 100 euros y que cuentan con requisitos específicos para cada una de ellas. En esta noticia vamos a mostrar una tabla donde se muestran las 16 ayudas con las cuantías principales, requisitos básicos y la descripción de la misma.

Cuáles son las ayudas del Gobierno que hay actualmente en el año 2025 para los distintos colectivos

A continuación, te indicamos todas las ayudas que puedes solicitar este año, organizadas en tres grandes bloques para que las encuentres fácilmente.

Ayuda / ProgramaDescripción principalCuantía / BeneficioRequisitos básicos
Cheque bebé universal 2025Apoyo económico por nacimiento o adopción de hijo/a menor de 3 años.100 €/mesSer madre trabajadora o tener la custodia; haber cotizado 30 días o recibido prestación.
Permiso parental 16 semanasTiempo retribuido para cuidado tras nacimiento o adopción.100% del salario6 semanas obligatorias + 10 flexibles; no transferible entre progenitores.
Permisos por cuidado familiar o convivientePermisos retribuidos por enfermedad o urgencias familiares.Hasta 5 días (retribuidos) + 4 días por fuerza mayor + 8 semanas no retribuidas para hijos/as.Justificar la situación médica o de urgencia; ser trabajador por cuenta ajena.
Nueva categoría de familia numerosaLas familias con 4 hijos pasan a categoría especial con beneficios fiscales.Bonificaciones y deducciones mayores
(1.200-2.400 euros)		Tener 4 o más hijos según la ley de familia numerosa.
Bono Cultural Joven 2025Ayuda para consumo cultural (libros, música, cine, teatro…).400 €Haber cumplido 18 años en 2025 y residir en España.
Programa Verano Joven 2025Descuentos en transporte (tren, bus, Interrail).Hasta 90% de descuentoHaber nacido entre 1994 y 2006.
Ingreso Mínimo Vital (IMV) y pensionesAumentan en 2025 para mejorar el poder adquisitivo.+6,9% IMV / +3,8% pensionesCumplir umbrales de renta y patrimonio.
Subida salarial empleados públicosMejora salarial del personal de la Administración.+2% desde julio 2025Ser empleado público incluido en el ámbito del acuerdo.
Subsidio por desempleoMejora en las cuantías de la ayuda a personas sin empleo.570 € (6 meses) / 540 € (6 meses) / 480 € (resto)Estar desempleado y haber cotizado; mayores de 52 años incluidos.
Bono Alquiler Joven 2025Apoyo al alquiler de vivienda para menores de 35 años.250 €/mesMenor de 35 años y con ingresos <3× IPREM.
Plan de Alquiler AsequibleViviendas sociales a precios reducidos (180.000 unidades).Precio de alquiler reducido (hasta -50%)Cumplir límites de renta y requisitos de vivienda habitual.
Ayudas al pago de hipotecas (aval ICO)El Estado avala parte de la entrada para primera vivienda.Hasta 20% del valor del inmuebleIngresos anuales <38.500 €; primera vivienda.
Transporte público gratis y descuentosGratuidad en trenes y autobuses estatales + descuentos autonómicos.100% gratis / -50% autonómicoSer usuario habitual; abono válido 4 meses.
Bono Social Eléctrico 2025Rebaja en factura de la luz para hogares vulnerables.Descuento del 25% al 80%Ser consumidor vulnerable o severo; cumplir límites de renta.
Aumento de presupuesto para igualdadRefuerzo a políticas contra la violencia de género e igualdad laboral.Sin cuantía directa (fondos ampliados)No aplica a particulares.
Plan Estatal de Vivienda 2025Ayudas de hasta el 50% del alquiler por cinco años.Hasta 50% de la renta mensualIngresos ≤3× IPREM; vivienda habitual.

