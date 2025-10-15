Estas son las 16 ayudas del Gobierno en 2025 para familias, jóvenes, desempleados y colectivos vulnerables

Con el comienzo del año 2025, el Gobierno puso en marcha un conjunto de ayudas económicas y sociales destinadas a mejorar la situación de las familias, los jóvenes, los desempleados y los colectivos más vulnerables. Se tratan de prestaciones que tiene diferentes importes que parten desde los 100 euros y que cuentan con requisitos específicos para cada una de ellas. En esta noticia vamos a mostrar una tabla donde se muestran las 16 ayudas con las cuantías principales, requisitos básicos y la descripción de la misma.
Cuáles son las ayudas del Gobierno que hay actualmente en el año 2025 para los distintos colectivos
A continuación, te indicamos todas las ayudas que puedes solicitar este año, organizadas en tres grandes bloques para que las encuentres fácilmente.
|Ayuda / Programa
|Descripción principal
|Cuantía / Beneficio
|Requisitos básicos
|Cheque bebé universal 2025
|Apoyo económico por nacimiento o adopción de hijo/a menor de 3 años.
|100 €/mes
|Ser madre trabajadora o tener la custodia; haber cotizado 30 días o recibido prestación.
|Permiso parental 16 semanas
|Tiempo retribuido para cuidado tras nacimiento o adopción.
|100% del salario
|6 semanas obligatorias + 10 flexibles; no transferible entre progenitores.
|Permisos por cuidado familiar o conviviente
|Permisos retribuidos por enfermedad o urgencias familiares.
|Hasta 5 días (retribuidos) + 4 días por fuerza mayor + 8 semanas no retribuidas para hijos/as.
|Justificar la situación médica o de urgencia; ser trabajador por cuenta ajena.
|Nueva categoría de familia numerosa
|Las familias con 4 hijos pasan a categoría especial con beneficios fiscales.
|Bonificaciones y deducciones mayores
(1.200-2.400 euros)
|Tener 4 o más hijos según la ley de familia numerosa.
|Bono Cultural Joven 2025
|Ayuda para consumo cultural (libros, música, cine, teatro…).
|400 €
|Haber cumplido 18 años en 2025 y residir en España.
|Programa Verano Joven 2025
|Descuentos en transporte (tren, bus, Interrail).
|Hasta 90% de descuento
|Haber nacido entre 1994 y 2006.
|Ingreso Mínimo Vital (IMV) y pensiones
|Aumentan en 2025 para mejorar el poder adquisitivo.
|+6,9% IMV / +3,8% pensiones
|Cumplir umbrales de renta y patrimonio.
|Subida salarial empleados públicos
|Mejora salarial del personal de la Administración.
|+2% desde julio 2025
|Ser empleado público incluido en el ámbito del acuerdo.
|Subsidio por desempleo
|Mejora en las cuantías de la ayuda a personas sin empleo.
|570 € (6 meses) / 540 € (6 meses) / 480 € (resto)
|Estar desempleado y haber cotizado; mayores de 52 años incluidos.
|Bono Alquiler Joven 2025
|Apoyo al alquiler de vivienda para menores de 35 años.
|250 €/mes
|Menor de 35 años y con ingresos <3× IPREM.
|Plan de Alquiler Asequible
|Viviendas sociales a precios reducidos (180.000 unidades).
|Precio de alquiler reducido (hasta -50%)
|Cumplir límites de renta y requisitos de vivienda habitual.
|Ayudas al pago de hipotecas (aval ICO)
|El Estado avala parte de la entrada para primera vivienda.
|Hasta 20% del valor del inmueble
|Ingresos anuales <38.500 €; primera vivienda.
|Transporte público gratis y descuentos
|Gratuidad en trenes y autobuses estatales + descuentos autonómicos.
|100% gratis / -50% autonómico
|Ser usuario habitual; abono válido 4 meses.
|Bono Social Eléctrico 2025
|Rebaja en factura de la luz para hogares vulnerables.
|Descuento del 25% al 80%
|Ser consumidor vulnerable o severo; cumplir límites de renta.
|Aumento de presupuesto para igualdad
|Refuerzo a políticas contra la violencia de género e igualdad laboral.
|Sin cuantía directa (fondos ampliados)
|No aplica a particulares.
|Plan Estatal de Vivienda 2025
|Ayudas de hasta el 50% del alquiler por cinco años.
|Hasta 50% de la renta mensual
|Ingresos ≤3× IPREM; vivienda habitual.