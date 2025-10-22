Aqualia necesita personal y lanza 101 ofertas de empleo para trabajar en diferentes puestos: cómo enviar el CV

¿Buscando empleo? Aqualia, perteneciente al grupo FCC y empresa líder en el sector del agua y los servicios medioambientales, han publicado nuevas vacantes en distintos puntos de España. Actualmente, cuentan con 101 ofertas de trabajo destacadas en provincias como Barcelona, Almería, Madrid, Badajoz, Granada, Valencia y Albacete, entre otras, con contratos indefinidos, temporales y de interinidad.

Sin embargo, en esta noticia solo vamos a dar una muestra del gran volumen de oportunidades que ofrece el grupo FCC, que cuenta con un total de 205 ofertas de empleo activas, de las cuales 101 pertenecen a Aqualia, su división de gestión del agua y de las que vamos a indicar 6 a modo de ejemplo. No obstante, En esta noticia te explicamos cómo puedes ver todas las vacantes disponibles, requisitos a tener en cuenta y cómo puedes enviar tu currículum hoy mismo.

Aqualia busca nuevos profesionales para reforzar sus equipos: cuáles son las ofertas de empleo

Las nuevas incorporaciones en Aqualia tienen como objetivo reforzar distintos servicios dentro de la división de agua del grupo FCC. Como requisitos, estos variarán según los puestos de trabajo, necesitando desde la titulación mínima de Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional o títulos universitarios. Además, la experiencia puede ser necesaria o no, según el cargo a cubrir, al igual que los conocimientos o el uso de herramientas. En otras posiciones, disponer de carné de conducir y formación en prevención de riesgos laborales puede ser necesario. Bien, estas son algunas de las ofertas de empleo disponibles:

Administrativo/a de atención al cliente – Tordera (Barcelona). Atención al público, facturación, gestión de clientes, reclamaciones y siniestros. Contrato indefinido, jornada completa y plan de formación continuo.

Operario/a de redes de saneamiento y abastecimiento – Berja (Almería). Reparación y mantenimiento de redes, acometidas y limpieza. Contrato indefinido y horario de mañana.

Operario/a de redes – Badajoz. Mantenimiento de instalaciones y apoyo en abastecimiento. Contrato de sustitución.

Operario/a de red – Huéscar (Granada). Mantenimiento y reparación de la red de agua potable y alcantarillado. Contrato temporal e incorporación inmediata.

Administrativo/a de personal y nóminas – Quart de Poblet (Valencia). Confección de nóminas, gestión de altas y bajas y administración de personal. Contrato de interinidad de larga duración.

Lector/a – La Roda (Albacete). Lectura de contadores, inspecciones y gestión documental. Contrato indefinido y jornada completa.

Además de estas posiciones, FCC mantiene abiertas más de 200 ofertas de trabajo en todo el territorio nacional, abarcando perfiles técnicos, operativos, administrativos y de gestión. Aqualia, su filial de aguas, concentra más de la mitad de las vacantes (101), lo que la convierte en una de las compañías con más oportunidades activas en el sector de los servicios públicos.

Cómo enviar el currículum a Aqualia

Para optar a cualquiera de estas vacantes, entra en el portal de empleo de FCC, selecciona la empresa «Aqualia» y elige la oferta que más te interese y pulsa en “Inscribirme a esta oferta”. Allí podrás consultar los requisitos, funciones y condiciones de cada puesto. Completa tus datos personales y adjunta tu CV actualizado en formato PDF, junto con otros documentos relevantes (como formación PRL o carné de conducir, si aplica).

Si tu perfil se ajusta a la posición, el equipo de selección se pondrá en contacto contigo para continuar con el proceso de entrevistas. Además, ambas empresas ofrecen planes de formación continua, estabilidad laboral y posibilidades reales de desarrollo profesional dentro del grupo.