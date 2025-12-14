Esta es la comunidad autónoma que afronta su mayor subida de bajas laborales con un 54 por ciento más de Incapacidad Temporal

La escena te sonará: ausencias, cuadrantes que cambian a última hora y números que no cuadran. En Andalucía, el absentismo por Incapacidad Temporal (IT) ha aumentado un 54% desde finales de 2019, según el análisis de Randstad. El absentismo general también ha subido con fuerza: un 47% en el mismo periodo. La región iguala sus máximos históricos con un 6,9% de absentismo general y un 5,4% en IT en el segundo trimestre de 2025, el mismo nivel que en el primer trimestre de 2022.

Antes de la pandemia, en el cuarto trimestre de 2019, Andalucía estaba en el 4,7% (general) y el 3,5% (IT). El estudio, con datos desde 2008 hasta el segundo trimestre de 2025, constata además que, en el conjunto del mercado laboral español, la ausencia al puesto de trabajo se ha duplicado desde los mínimos de 2013; el bolsillo de muchas empresas, como imaginarás, lo ha notado.

¿Cuánto ha crecido la Incapacidad Temporal (IT) en Andalucía desde 2019?

Para situarnos, el punto de partida en Andalucía justo antes de la pandemia fue el cuarto trimestre de 2019: 4,7% de absentismo general y 3,5% en IT (Incapacidad Temporal, es decir, la ausencia justificada por incapacidad). Si miramos aún más atrás, a principios de 2008, los porcentajes eran del 4,5% (general) y del 3,4% (IT).

A continuación tienes los hitos con los datos clave de la serie en Andalucía. La tabla resume los porcentajes y te indica si se trata de niveles prepandemia o de máximos.

Período Absentismo general (%) Absentismo por IT (%) Nota Principios de 2008 4,5 3,4 Referencia histórica 4º trimestre de 2019 4,7 3,5 Nivel justo antes pandemia 1º trimestre de 2022 6,9 5,4 Máximo histórico 2º trimestre de 2025 6,9 5,4 Máximo histórico (igualado)

Desde finales de 2019, el absentismo general se ha incrementado un 47% y el absentismo por IT un 54%. En consecuencia, Andalucía se mueve hoy en cifras significativamente más altas que las previas a la covid.

¿Cuándo se alcanzaron los máximos y por qué no volvieron a niveles previos?

La pandemia cambió la tendencia. Las ausencias siguieron los picos de contagios y, en el primer trimestre de 2022, el absentismo general alcanzó el 6,9% y el de IT el 5,4%. Pasado el shock sanitario, los niveles no regresaron a los valores anteriores: en el segundo trimestre de 2025 se repiten exactamente esos máximos.

Para verlo de un vistazo, aquí van las claves más relevantes con cifras textuales de la serie y su contexto:

En Andalucía, niveles prepandemia (4º trimestre de 2019): 4,7% general y 3,5% IT.

Máximo histórico: 6,9% general y 5,4% IT en el 1º trimestre de 2022, repetido en el 2º trimestre de 2025.

Incremento desde finales de 2019: +47% en el absentismo general y +54% en IT.

Marco nacional: en España, la ausencia al puesto se ha duplicado desde los mínimos de 2013.

Dicho de otra manera, Andalucía está ahora por encima de los niveles de principios de 2008 (4,5% general y 3,4% IT) y no ha desandado el camino de la pandemia. Sin llegar a los “extremos” del dato nacional, la región se mantiene en máximos históricos.

¿Qué impacto tiene para las empresas y qué dice Randstad?

El absentismo es uno de los asuntos más generalizados en las empresas y un clásico dolor de cabeza en la planificación diaria. Cada ausencia descoloca turnos, reduce productividad y eleva costes; y, como suele pasar, la factura no es precisamente pequeña cuando se prolonga en el tiempo.

Desde Randstad, la valoración es tajante. “El absentismo laboral se disparó durante la pandemia y, lejos de remitir una vez superada la crisis sanitaria, se ha mantenido en unos niveles elevados, lo que constituye un problema grave para las empresas españolas, con un impacto directo sobre la productividad y los costes empresariales, y perjudicando la competitividad”, señala Valentín Bote, director de Randstad Research.

¿Qué pueden hacer las empresas ahora mismo? Recomendaciones prácticas

En primer lugar, conviene distinguir bien entre IT (Incapacidad Temporal) y absentismo no justificado, porque no son lo mismo y exigen respuestas diferentes. Con esa base, compara tus datos internos con los hitos de la serie: 4º trimestre de 2019 como referencia prepandemia y 1º trimestre de 2022 y 2º trimestre de 2025 como máximos (6,9% general y 5,4% IT).

Además, identifica si tu compañía reproduce picos similares y en qué áreas se concentran las ausencias. Esto quiere decir revisar mes a mes y por centros de trabajo, para actuar con más precisión y no a golpe de intuición.

Por último, planifica coberturas operativas cuando te acerques a niveles elevados y refuerza la comunicación interna sobre ausencias justificadas y no justificadas. No se trata solo de contar bajas, sino de anticipar cómo sostener la actividad sin que la productividad se resienta más de la cuenta.