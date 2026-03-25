España no es el país con más funcionarios públicos: las cifras oficiales desmontan una idea muy repetida

Los datos desmontan la leyenda de los funcionarios de España, que no está, ni de lejos, a la cabeza europea en empleo público. Las cifras de la OCDE y Eurostat dejan claro que nuestra plantilla pública es más ligera de lo que se oye por ahí. Eso sí, los sueldos y la edad media de los trabajadores del Estado dan para algún que otro chascarrillo. Vamos a mirar las cuentas con lupa y ver cómo se reparte realmente la nómina pública (la cual ya no asegura ni si quiera una hipoteca para los bancos).

¿Por qué España no lidera la plantilla pública europea?

España coloca al 15 % de sus trabajadores en el sector público, tres puntos por debajo de la media de la OCDE (18 %). Si acotamos a las funciones clásicas, administración, policía, fuerzas armadas, justicia y seguridad social, el porcentaje baja al 6,6 %, también por debajo del 7 % que marca la Unión Europea. A continuación tienes la foto fija con los cuatro datos clave que rompen el mito:

Indicador España Referencia Trabajadores en el sector público 15 % OCDE: 18 % Empleo público en funciones medidas por Eurostat 6,6 % UE: 7 % Empleados públicos mayores de 55 años 48 % OCDE: 27 % Salario medio bruto mensual 3.232 € Privado: 2.182 €

El contraste llama la atención: cobramos un 48 % más que en la empresa privada y, al mismo tiempo, casi la mitad de la plantilla supera los 55 años. La próxima vez que alguien te diga que somos los que más funcionarios tenemos, ya sabes con qué datos contestar.

Cómo ha cambiado el reparto de funcionarios desde 1990

Entre 1990 y 2025 la fotografía ha girado como un calcetín. Las comunidades autónomas han pasado de ser un actor secundario a concentrar seis de cada diez empleados públicos. La Administración estatal, todopoderosa hace treinta años, ha perdido peso hasta quedar incluso por detrás de los ayuntamientos.

Por cada 1.000 habitantes, la cifra total se ha mantenido estable, aunque en los últimos años ha repuntado suavemente hasta los 61,8 empleados. El movimiento no es casual: las autonomías asumieron educación y sanidad, y ahí es donde se refugia buena parte del personal público que pagamos entre todos.

Catalunya, ¿la excepción a la regla?

El boletín estadístico de enero de 2025 coloca a Catalunya a la cola en funcionarios por habitante. Solo 3,1 empleados estatales por cada 1.000 habitantes, frente a la media española de 10,8. Madrid, por la concentración de ministerios y organismos, lidera con holgura esa clasificación.

Dentro de la Generalitat, el reparto de la plantilla es revelador: docentes (32,4 %), sanitarios (27,5 %), administrativos y de servicios (27 %), fuerzas de seguridad (6,3 %) y justicia (2,8 %). En total, 299.336 trabajadores en 2023, de los que el 87 % son personal estructural. Mantener esa nómina supuso 14.645 millones de euros, es decir, el 35 % del presupuesto catalán. A la vista de los números, no es de extrañar que el debate sobre cómo dimensionar la administración autonómica siga más vivo que nunca.

Consejos para moverte en el laberinto de las oposiciones

Si después de ver estas cifras te pica el gusanillo (o simplemente quieres entender mejor el sistema), apunta estas pistas básicas antes de lanzarte a por una plaza fija:

Revisa convocatorias oficiales a menudo: educación y sanidad concentran la mayor oferta de empleo.

Comprueba tu grupo de titulación y los requisitos específicos de cada cuerpo.

Calcula bien los plazos de inscripción; suelen ser breves y la burocracia, ya sabes, va a su ritmo.

Ten en cuenta la edad media del sector: cuanto antes entres, antes consolidarás tu carrera.

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Asumir que España “vive de la Administración” resulta cada vez más un tópico que una realidad. Los datos pintan un panorama donde el empleo público no despunta por exceso, sino por sueldos, veteranía y el peso creciente, y a veces desigual, de las autonomías. Y ahora que llevas las cifras en el bolsillo, la próxima tertulia de bar sobre funcionarios te pillará con la lección memorizada.