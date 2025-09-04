Espacio Zity y el Mercado Central buscan personal para las Fiestas del Pilar: hasta 500 puestos de trabajo disponibles

Las Fiestas del Pilar 2025, del 4 al 13 de octubre, llegan con una gran bolsa de empleo. Según la empresa gestora de estos recintos, se buscan entre 400 y 500 camareros para Espacio Zity, el Mercado Central, el restaurante Tres Mares del Nautico, la sala Daluxe y las foodtrucks. Además, se necesitan cocineros, ayudantes de cocina, personal de carga y descarga y personal de montaje. ¿Interesado en trabajar esos días grandes?

Cómo trabajar en las Fiestas del Pilar 2025 como camarero y otros perfiles

Los principales recintos festivos (entre ellos Espacio Zity, el Mercado Central, Tres Mares del Nautico, la sala Daluxe y las foodtrucks) han activado contrataciones para reforzar sus equipos durante los días de mayor afluencia. La empresa gestora calcula entre 400 y 500 camareros necesarios, a lo que se suman perfiles de cocina y apoyo logístico. En otras palabras, hay oportunidades variadas para distintos perfiles.

A continuación, los puestos con vacantes activas según la información facilitada:

Camareros (entre 400 y 500, según la empresa gestora)

Cocineros

Ayudantes de cocina

Personal de carga y descarga

Personal de montaje

Para Oktoberfest: camareros, recoge jarras, tiradores, cajeros, limpieza y ayudantes de cocina

Una oferta amplia, pensada para cubrir las necesidades de servicio durante el 4 al 13 de octubre. ¡Ojo! Son días de alta actividad.

Fechas, entrevistas sin cita y documentación necesaria para estas ofertas laborales

Para la mayoría de estos empleos se ha abierto una convocatoria presencial de entrevistas el 8 y el 9 de septiembre, sin cita previa. Es imprescindible acudir con el CV impreso con foto, en horario de 9:00 a 20:00, en paseo Echegaray y Caballero, local número 150. ¿Tienes el currículum listo?

A modo de resumen, estos son los puntos clave de procesos y plazos:

Proceso Fechas/Horarios Lugar/Canal Requisitos clave Entrevistas para recintos festivos indicados 8 y 9 de septiembre, 9:00–20:00 Paseo Echegaray y Caballero, local 150 CV impreso con foto; sin cita previa Oktoberfest del Parque de Atracciones Incorporación 3 de octubre Solicitud en la web del grupo Parque de Atracciones, “trabaja con nosotros” Ser mayor de edad; trabajo en equipo; turnos de tarde y noche; CV con foto y número

En consecuencia, quienes opten a los recintos generales deben presentarse en el punto indicado en Zaragoza, mientras que para Oktoberfest la vía es online.

Oktoberfest del Parque de Atracciones: requisitos, puestos y cómo postular

Este recinto multitudinario ha iniciado su propia selección: busca camareros, recoge jarras, tiradores, cajeros, personal de limpieza y ayudantes de cocina. Los requisitos son claros: ser mayor de edad, disposición para trabajar en equipo, disponibilidad para turnos de tarde y noche y presentar el CV con foto y número. La incorporación está fijada para el 3 de octubre y la candidatura se envía a través de la web del grupo Parque de Atracciones, en el apartado “trabaja con nosotros”. ¿Te ves en uno de estos puestos? Así de directo.

Con el montaje en marcha en espacios como Espacio Zity y a la espera de más detalles operativos, la cuenta atrás para el Pilar ya está aquí. Por lo tanto, quien cumpla requisitos y quiera trabajar durante las Fiestas del Pilar 2025 tiene varios caminos abiertos.