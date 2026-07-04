ElPozo amplía su negocio cárnico con la adquisición de una empresa avícola que factura cerca de 60 millones de euros

Grupo Fuertes acuerda la adquisición de la compañía albaceteña, especializada en cría, procesado y comercialización de pollo, para reforzar su presencia en el sector avícola.

ElPozo Alimentación da un paso relevante en su estrategia de diversificación con la compra de Tolvasa-Paasa, una empresa manchega con sede en Albacete y una larga trayectoria en el negocio del pollo. La operación sitúa al Grupo Fuertes, propietario de ElPozo, dentro de un segmento en el que la compañía busca ganar peso y asegurar un mayor control de la materia prima.

La adquisición engloba a Productos Alimenticios Albacete S.A. y Tolosa y Valiente S.A., sociedades vinculadas al grupo Tolvasa-Paasa. La CNMC registró el expediente como una adquisición de control exclusivo por parte de Grupo Corporativo Fuertes S.L., dentro de los sectores de avicultura y procesado y conservación de carne.

La compra de Tolvasa-Paasa permite a ElPozo controlar materia prima avícola

Con esta operación, Grupo Fuertes refuerza su posición en el mercado cárnico y avanza en un segmento distinto al porcino, donde ElPozo tiene su actividad más reconocida. El interés está en el sector del pollo, una categoría con presencia creciente en gamas de alimentación vinculadas a productos más saludables.

Tolvasa-Paasa aporta una cadena de producción integrada, desde la fabricación de piensos y la cría de aves hasta el procesado y la comercialización de carne de pollo. La propia compañía destaca que su modelo permite una trazabilidad total del producto, desde el nacimiento del pollito hasta el sacrificio en el momento óptimo.

La operación llega después del intento fallido de Grupo Fuertes de hacerse con Uvesa, una de las compañías destacadas del sector avícola español. Ahora, el grupo murciano vuelve a mover ficha con una empresa familiar albaceteña consolidada.

Tolvasa-Paasa aporta instalaciones, piensos y una marca propia de pollo

La compañía manchega tiene presencia en Casas Ibáñez y en el polígono industrial Romica de Albacete. Sus instalaciones cuentan con unos 5.000 metros cuadrados, con salas destinadas al despiece del pollo y naves equipadas para mejorar la cadena de producción.

El grupo comercializa sus productos bajo la marca Koko Roko y opera con un sistema de integración vertical que le permite intervenir en varias fases del proceso. Según información sectorial, Tolosa y Valiente centra su actividad en la fabricación de piensos para pollos, mientras que Paasa se encarga del tratamiento, sacrificio y despiece de las aves.

Además, Tolvasa-Paasa ha mantenido en los últimos años una apuesta por la innovación y la seguridad alimentaria. La compañía participa en Delissafe, un proyecto de I+D cofinanciado por el CDTI Innovación y fondos europeos FEDER para desarrollar herramientas biotecnológicas de detección precoz de patógenos en la cadena agroalimentaria.

La empresa albaceteña mantiene raíces familiares desde los años treinta

Tolvasa-Paasa hunde sus raíces en un molino impulsado por Rogelio Tolosa en Casas Ibáñez, origen de un negocio que terminó evolucionando hacia la fabricación de harinas, piensos y producción avícola. La alianza entre las familias Tolosa y Valiente fue determinante para el desarrollo posterior de la compañía.

La Confederación de Empresarios de Albacete reconoció a Tolvasa-Paasa en 2025 como empresa familiar, destacando sus raíces desde 1933, su evolución hacia un modelo vertical y su implantación local.

Con esta compra, ElPozo suma una pieza estratégica para ampliar su capacidad industrial y reforzar su entrada en el mercado del pollo, un sector en el que la trazabilidad y el control de la cadena son cada vez más relevantes para los grandes grupos alimentarios.