El testimonio de Mario, el agricultor que busca jóvenes para el campo pese a pagar 70 euros por jornada

El joven de Madridejos dejó la Mecatrónica Industrial para hacerse cargo de la explotación familiar y utiliza las redes sociales para formar una cuadrilla con trabajadores menores de 30 años.

Mario Selo, agricultor de 23 años de Madridejos (Toledo), asegura que durante una campaña agrícola se pueden cobrar 70 euros por jornada. La cantidad equivaldría a unos 1.540 euros en un mes de 22 días trabajados, pero reconoce que tiene dificultades para encontrar jóvenes españoles dispuestos a incorporarse a su cuadrilla.

Mario dejó la Mecatrónica Industrial para trabajar en la explotación agrícola familiar

Su incorporación al campo no fue una decisión improvisada. Mario creció vinculado a la agricultura gracias a su padre y a su tío, con quienes aprendió desde pequeño a sembrar, podar, abonar y recoger las cosechas.

Tras finalizar un grado superior de Mecatrónica Industrial, eligió dedicarse a la explotación familiar, formada por viñas, olivos, almendros y pistachos. El trabajo agrícola era la actividad que más le atraía, aunque contara con una titulación que le permitía buscar empleo en la industria.

El joven también reconoce que los ingresos del agricultor no son constantes. La rentabilidad depende de la cosecha, los precios y las condiciones de cada temporada. En los años menos favorables, explica que debe combinar el cuidado de sus cultivos con trabajos realizados para otras explotaciones.

Los 70 euros diarios no solucionan la falta de trabajadores jóvenes en el campo

Una remuneración de 70 euros por jornada supondría 1.540 euros al mes al trabajar 22 días. La cifra supera los 1.372,8 euros brutos mensuales que percibieron de media los asalariados menores de 25 años durante 2024, según el Instituto Nacional de Estadística. La comparación debe considerar que el pago agrícola depende de las jornadas realizadas y de la duración de cada campaña.

Pese a esa remuneración, Mario sostiene que resulta complicado encontrar candidatos españoles menores de 30 años. En una de sus primeras campañas intentó reunir una cuadrilla formada por trabajadores que no superaran los 25, recurriendo inicialmente a amigos y conocidos sin experiencia.

La situación refleja un problema extendido en el sector primario europeo. La edad media de los agricultores de la Unión Europea alcanza los 57 años y solo el 12% tiene menos de 40. La Comisión Europea pretende duplicar la presencia de jóvenes agricultores antes de 2040.

Las redes sociales se convierten en su vía para captar mano de obra

Para enseñar las tareas a quienes se incorporaban por primera vez, Mario comenzó a grabar vídeos sobre poda, recolección y otros trabajos agrícolas. Al principio los enviaba mediante grupos privados de WhatsApp, pero después trasladó este contenido a Instagram y TikTok.

Bajo el perfil @agr.selo, el agricultor reunía cerca de 10.000 seguidores entre ambas plataformas cuando concedió la entrevista. Su actividad digital le ha permitido mostrar las condiciones reales del campo y captar a algunos trabajadores jóvenes españoles, aunque siguen representando una minoría dentro de sus cuadrillas.

Su experiencia muestra las posibilidades de las redes sociales para acercar la agricultura a nuevos públicos. La continuidad del sector también depende de ofrecer ingresos sostenidos, facilitar la incorporación profesional y mejorar las oportunidades laborales en las zonas rurales.