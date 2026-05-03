El Supremo anula las cláusulas multidivisa de Barclays y obliga a pasarlas a euros

El Tribunal Supremo ha declarado nula por abusiva la opción multidivisa incluida en préstamos hipotecarios suscritos por Barclays Bank con consumidores. La resolución ordena cesar su uso y sustituir en los contratos todas las menciones en divisas por menciones en euros, una decisión que afecta a contratos vinculados a CaixaBank como sucesora de la entidad.

La Sala de lo Civil estima parcialmente el recurso de casación presentado por Asufin frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que había limitado el alcance de la acción colectiva. El fallo tiene relevancia para los clientes con hipotecas referenciadas a monedas como el yen japonés o el franco suizo, productos que podían encarecerse de forma importante por el efecto del tipo de cambio.

Qué cambia para los afectados por las hipotecas multidivisa de Barclays

El cambio principal es que la cláusula multidivisa queda anulada en todos los préstamos suscritos por Barclays Bank S.A. con consumidores. El Supremo ordena el cese de su utilización y la conversión de las referencias en moneda extranjera a euros en los contratos ya firmados.

Esto implica que la hipoteca deja de estar ligada a la evolución de una divisa extranjera en los términos declarados abusivos por el tribunal. Para los afectados, el interés de la sentencia reside en que no analiza un caso aislado, sino una acción colectiva planteada frente a las prácticas estandarizadas usadas en la comercialización de estos préstamos.

Por qué el Supremo aprecia falta de transparencia en estas cláusulas

El tribunal considera que Barclays no acreditó haber ofrecido a los clientes información precontractual suficiente sobre la naturaleza y los riesgos de estas hipotecas. La Sala subraya que no basta con que el consumidor sepa que las divisas fluctúan, ya que el riesgo principal era que el capital pendiente en euros no disminuyera pese al pago de las cuotas, e incluso pudiera aumentar.

Según la sentencia, esa falta de transparencia provoca un desequilibrio grave para el consumidor, porque le impide comparar correctamente la hipoteca multidivisa con un préstamo en euros. El Supremo enlaza esta conclusión con la doctrina europea sobre cláusulas abusivas y con sus propias resoluciones anteriores sobre préstamos en moneda extranjera.

Qué pueden reclamar los consumidores tras la sentencia contra CaixaBank

La resolución no concede una devolución general automática de cantidades dentro de este proceso. El propio Supremo señala que la acción de reclamación de cantidad e indemnización quedó fuera del procedimiento, ya que solo se admitió a trámite la acción de cesación.

Por ello, los consumidores afectados podrán usar esta sentencia como apoyo relevante, pero las cantidades concretas abonadas de más deberán discutirse en el cauce que corresponda según cada contrato y cada caso. También se impone a la demandada el pago de las costas de ambas instancias, aunque no las del recurso de casación.