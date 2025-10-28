El Parque de Cabárceno regala entradas solo por unos días a niños que vayan disfrazados

Los niños y niñas de hasta 12 años entran gratis del 27 de octubre al 2 de noviembre si acuden con disfraz de Samuín. Habrá cuentacuentos y una merienda para titulares de la Tarjeta Amigo.

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, abre sus puertas gratuitamente a los menores de hasta 12 años que acudan disfrazados con temática de Samuín entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Coincidiendo con la semana de vacaciones escolares en Cantabria, la propuesta busca acercar a las familias una alternativa de ocio y, además, suma actividades infantiles.

Quiénes pueden disfrutar de la entrada gratuita al Parque de Cabárceno esta semana

¿Quiénes se benefician? En primer lugar, niños y niñas de hasta 12 años que visiten el parque disfrazados con temática de Samuín durante las fechas señaladas. De ahí que la campaña ponga el foco en un público familiar y en la tradición celta que marca el final del verano y el inicio de la estación oscura, hoy popularizada como Halloween. El director, Míchel Valdés, ha señalado que esta iniciativa “pretende ofrecer una alternativa de ocio más asequible para las familias durante este periodo vacacional y facilitar la visita a muchos cántabros, al tiempo que ponemos en valor nuestras tradiciones”.

A continuación, un resumen práctico para no perder detalle de los requisitos básicos y avisos principales.

Menores de hasta 12 años; acceso gratuito solo si acuden disfrazados con temática de Samuín; promoción vigente del 27 de octubre al 2 de noviembre; la gratuidad no incluye acceso a la telecabina.

Por lo tanto, basta con preparar el disfraz y elegir el día de visita dentro del periodo indicado. Sencillo, ¿verdad?

Fechas, horarios y requisitos de las actividades infantiles con temática Samuín

Además del acceso gratuito, el parque ha organizado sesiones de cuentacuentos y ventajas adicionales. Para que lo tengas a mano, así queda la información principal:

Actividad Fechas Horario Ubicación Observaciones Acceso gratuito para menores disfrazados 27 oct – 2 nov — Parque de la Naturaleza de Cabárceno Disfraz con temática de Samuín Cuentacuentos de Samuín 27 – 31 oct 11:00 y 13:00 Sala de recepción de Visita Salvaje (junto a la Oficina de Turismo de la Mina) Historia participativa para resolver un extraño suceso Merienda gratuita con Tarjeta Amigo (menores titulares) — 16:00 – 18:00 Cafetería La Mina Válida para menores con Tarjeta Amigo Telecabina (no incluida en la gratuidad) — — Taquilla Ticket adicional disponible en taquilla

En consecuencia, quienes planifiquen la visita durante esos días podrán combinar la entrada gratuita con la actividad cultural y, si procede, con la merienda para titulares de la Tarjeta Amigo.

Detalles sobre el cuentacuentos de Samuín y la merienda con Tarjeta Amigo

El ‘Cuentacuentos de Samuín’ se celebrará del 27 al 31 de octubre, con dos pases diarios a las 11:00 y a las 13:00, en la sala de recepción de Visita Salvaje, junto a la Oficina de Turismo de la Mina. La propuesta gira en torno a un extraño suceso ocurrido en el parque que deberán resolver los pequeños asistentes. ¿Te apuntas a descubrir el misterio con ellos? Por otro lado, los menores titulares de la Tarjeta Amigo podrán disfrutar de una merienda gratuita en la cafetería La Mina entre las 16:00 y las 18:00.

Cómo solicitar la entrada y qué organismos públicos participan en la iniciativa

No hace falta ningún trámite previo online: la medida se aplica directamente a los menores de hasta 12 años que acudan disfrazados con temática de Samuín entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre. Esto quiere decir que la visita se gestiona de forma presencial en el acceso al parque. Además, conviene recordar que las entradas gratuitas no incluyen la telecabina; el ticket para este servicio podrá adquirirse en taquilla antes de acceder a la instalación.

La organización corresponde al Parque de la Naturaleza de Cabárceno, gestionado por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. De hecho, la campaña se enmarca en la semana de vacaciones escolares para facilitar planes asequibles a las familias cántabras.

En resumen: entrada gratis con disfraz de Samuín, cuentacuentos con dos pases diarios y, posteriormente, merienda para quienes tengan la Tarjeta Amigo. Un plan redondo para disfrutar del parque… ¡y por muy poco!