Así es un día completo de trabajo para un joven autónomo que cuestiona la jornada de 37 horas de Yolanda Díaz

Javier Morant, 21 años, muestra en TikTok su día desde las 7 de la mañana y cuestiona, con ironía, la propuesta de reducir la jornada máxima sin bajar el salario.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, plantea reducir la jornada laboral máxima legal a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, para mejorar la conciliación y combatir la precariedad. La medida recibe aplausos de sindicatos y parte del empleo asalariado, pero genera dudas donde controlar el horario es complejo o imposible.

Cómo impacta la reducción de jornada laboral a 37,5 horas en autónomos

Para los trabajadores por cuenta propia, el reloj no se corta con una norma. No tienen un horario fijo ni una estructura que permita delegar siempre. Su tiempo depende del volumen de trabajo, la demanda del cliente y la necesidad de ingresos.

Por lo tanto, muchos miran la propuesta con escepticismo: bien intencionada, sí, pero alejada de su realidad cotidiana. ¿Dónde encaja la conciliación cuando el negocio es tuyo y cada oportunidad cuenta?

El caso de Javier Morant ilustra la realidad diaria de muchos jóvenes

En ese contexto, el vídeo de Javier Morant ha prendido la mecha. En TikTok (@morantttttt) resume su día con una frase contundente: “Un día trabajando 14 horas para que Yolanda diga que solo se pueden trabajar 37 a la semana.” Su jornada arranca a las siete de la mañana en una oficina, gestionando correos, resolviendo incidencias y cerrando contratos, mientras encadena reuniones virtuales y prepara una presentación.

Tras el almuerzo, se traslada a un centro educativo para coordinar un curso. Ya avanzada la tarde, revisa su propio negocio, supervisa la operativa y atiende tareas administrativas. Y cuando la mayoría da el día por cerrado, todavía entrena a un equipo de fútbol. Al grano: agenda sin respiro.

Este es, en síntesis, el reparto de su jornada tal y como lo describe:

Momento del día Actividad principal Detalle operativo Mañana (desde las 7) Oficina Correos, incidencias, contratos y reuniones virtuales Mediodía Centro educativo Coordinación de un curso Tarde Su propio negocio Supervisión operativa y tareas administrativas Final del día Deporte Entrenamiento de un equipo de fútbol

De ahí que su experiencia conecte con quienes combinan varios frentes para salir adelante.

El debate en TikTok y redes tras la propuesta de Yolanda Díaz

El clip acumula miles de visualizaciones y comentarios. Las opiniones se polarizan: algunos critican la romantización de la precariedad; otros aplauden el esfuerzo y la libertad para organizarse.

Entre los mensajes más críticos se leen frases como “la gente exitosa no trabaja 14 horas, trabaja solo lo necesario” o “los demás queremos vivir y no ser esclavos del trabajo.”

En el lado opuesto, también aparecen apoyos: “Bravo por tu esfuerzo” y “Eres libre de trabajar el tiempo que quieras.” ¿Quién marca el equilibrio entre protección y autonomía? Ahí está el nudo.

Resumen de una jornada completa con múltiples frentes y responsabilidades

Para entender por qué el vídeo ha calado, conviene repasar las claves del contexto y del testimonio. A continuación, un resumen en formato breve.

Propuesta: reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas sin reducción salarial.

Apoyo: sindicatos y parte del empleo asalariado respaldan la medida.

Duda: difícil aplicarla en sectores con control horario complejo o imposible.

Autónomos: su actividad depende de demanda, ingresos y ambición personal.

Caso práctico: Javier combina oficina, centro educativo, negocio propio y entrenador.

Por consiguiente, la discusión no va solo de horas, sino de modelos de trabajo y de cómo compatibilizar protección y flexibilidad.