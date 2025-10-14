El nuevo umbral del SEPE permitirá que más trabajadores sin empleo reciban subsidios en 2025

La subida del SMI a 1.184 € en 2025 eleva el umbral del 75% hasta 888 € mensuales y abre la puerta a más solicitudes. Además, el subsidio para mayores de 52 mejora su cotización, reforzando la futura pensión.

El aumento del Salario Mínimo Interprofesional reordena el mapa de las prestaciones por desempleo. Si tus ingresos no superan 888 € al mes (el 75% del SMI de 2025), podrás acceder a los subsidios del SEPE. ¿Te interesa comprobar si cumples y cómo pedirlo? Aquí tienes las claves.

Quién puede pedir el subsidio del SEPE en 2025 con el nuevo tope de ingresos

Los subsidios se dirigen a personas desempleadas con ingresos por debajo de 888 € en 2025. Es imprescindible estar en situación legal de desempleo, inscrito como demandante y firmar el compromiso de actividad. Por lo general se exige haber agotado la prestación contributiva; la excepción es el subsidio por insuficiencia de cotización. Con el SMI en 1.184 €, el umbral sube de 850,50 € a 888 €, de ahí que más hogares puedan entrar. ¿Estás por debajo de ese límite?

Antes de tramitar, revisa qué modalidad encaja contigo. Estas son las principales opciones del SEPE:

Subsidio por agotamiento del paro

Subsidio para mayores de 52 años, que cotiza para la jubilación

Subsidio por insuficiencia de cotización

Subsidio para emigrantes retornados

Subsidio para víctimas de violencia de género o doméstica

Conviene valorar tu situación familiar y laboral para escoger la ayuda adecuada. Un pequeño detalle puede marcar la diferencia.

Fechas de entrada en vigor y cómo solicitar el subsidio del SEPE paso a paso

Con el SMI fijado para 2025 en 1.184 €, el tope de ingresos para acceder a los subsidios queda en 888 € mensuales. A partir de ahí, el procedimiento es claro: puedes solicitar en la sede electrónica del SEPE o en oficinas con cita previa. ¿Prefieres online o presencial? En ambos casos debes mantener la inscripción como demandante, aportar la documentación que corresponda y aceptar el compromiso de actividad.

No te despistes: indicar mal los ingresos o no acreditar un requisito puede retrasar el cobro. Por tanto, revisa bien tu demanda de empleo, comprueba que encajas en la modalidad elegida y conserva justificantes de rentas. Y recuerda, el criterio clave es no superar el 75% del SMI (888 € en 2025).

Cuantías duración y mejoras del subsidio para mayores de 52 años tras subir el SMI

Las cuantías del subsidio varían según el tiempo en la ayuda. A continuación, una tabla para ubicarte de un vistazo:

Periodo Cuantía Detalles Primeros 180 días 570 euros 95% del IPREM Días 181 a 360 540 euros 90% del IPREM Desde el día 361 480 euros 80% del IPREM Para mayores de 52 años 480 euros Cotización del 125% de la base mínima

La cuantía inicial es más alta y se ajusta con el tiempo. En el caso de los mayores de 52 años, se mantienen los 480 € mensuales, pero se refuerza la cotización para la jubilación: la base pasa de 1.381,33 € a 1.726,66 €, lo que se traduce en mejores derechos futuros. ¿Te preocupa la pensión? Esta mejora apunta precisamente a protegerla.

Documentación imprescindible y organismos públicos que intervienen en la tramitación del SEPE

El Servicio Público de Empleo Estatal es el organismo competente: gestiona, reconoce y abona los subsidios. La tramitación se realiza en su sede electrónica o en oficinas, siempre con cita previa. Para evitar contratiempos, prepara la documentación exigida, mantén activa la demanda y acredita los requisitos: situación legal de desempleo, agotamiento del paro cuando corresponda y, sobre todo, ingresos mensuales por debajo de 888 € (un dato mal consignado puede demorar el pago).

En resumen, el nuevo tope amplía el acceso a las ayudas y mejora la cotización de quienes más cerca están de la jubilación. Si cumples los requisitos, dar el paso ahora puede ser decisivo.