Viviendas impresas en 3D: la innovación que levanta paredes, escaleras y estructuras en 48 horas

Quien haya seguido una obra de cerca sabe que los plazos suelen estirarse más de lo previsto. Entre materiales, operarios, esperas y remates, levantar una vivienda no suele ser precisamente cosa de un fin de semana. Por eso llama la atención la propuesta de Mateo Salvatto, un emprendedor argentino de 27 años que impulsa casas de hormigón impresas en 3D. A través de su empresa Grondplek, plantea que una vivienda de 120 metros cuadrados puede tener lista su obra gris en apenas 48 horas.

La obra gris es la parte estructural de la construcción, es decir, paredes, escaleras y otros elementos básicos, pero no una casa terminada para entrar con las maletas. La idea llega en un momento en el que el sector busca construir más rápido, usar mejor los materiales y reducir costes, que al final también es una manera elegante de decir que el bolsillo respire un poco.

Cómo se construyen las casas de hormigón impresas en 3D en solo 48 horas

Mateo Salvatto es cofundador de Grondplek, una empresa dedicada a aplicar la impresión 3D de hormigón a proyectos de construcción. La compañía trabaja en desarrollos urbanos y rurales, estaciones modulares, residencias y obras corporativas, por lo que la tecnología no se queda solo en la típica vivienda familiar.

Según explicó el emprendedor en el podcast Experiencia que construye, la impresora utilizada mide aproximadamente 11 metros por 11 metros y alcanza los 7 metros de altura. Su funcionamiento se basa en imprimir capas sucesivas de hormigón, una mezcla elaborada principalmente con cemento y un pequeño porcentaje de aditivos específicos.

El sistema incluye una planta mezcladora compacta conectada a una bomba. Esa bomba envía el material hasta el cabezal de impresión, que va depositando el hormigón capa a capa hasta dar forma a la estructura.

Durante el proceso se realizan pausas entre capas para que el material endurezca correctamente. Dicho de forma sencilla: no se trata de apretar un botón y olvidarse, sino de controlar los tiempos para que la vivienda vaya ganando forma sin comprometer la resistencia.

Qué incluye realmente una vivienda de 120 metros cuadrados impresa en 3D

La casa de 120 metros cuadrados que menciona Salvatto puede tener lista su obra gris en 48 horas. Esto incluye paredes, estructuras, escaleras, canteros e incluso algunas superficies como mesadas o encimeras, siempre dentro de esa primera fase constructiva.

Conviene tener clara esta parte para no hacerse trampas al solitario. La impresora no entrega una vivienda completamente terminada, sino una estructura avanzada sobre la que después hay que continuar trabajando.

Tras esa fase todavía deben realizarse las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias y todas las terminaciones habituales. Por lo tanto, siguen haciendo falta trabajadores especializados para completar la vivienda y dejarla en condiciones de uso.

Salvatto ha señalado que el objetivo no es reemplazar la mano de obra, sino transformar determinadas tareas. La tecnología busca reducir trabajos de mayor esfuerzo físico, mientras que la supervisión, la operación de los equipos y los acabados continúan dependiendo de personas.

Cuánto se podría ahorrar con estas casas impresas en hormigón

Uno de los puntos más llamativos de esta tecnología es el posible ahorro económico. Salvatto ha planteado que el sistema podría reducir hasta un 30% el coste de mercado de una vivienda, una cifra que, puesta sobre la mesa, no es precisamente calderilla.

Ese ahorro se relaciona también con la velocidad de ejecución. Si una obra gris de 120 metros cuadrados puede levantarse en 48 horas, la tecnología permite pensar en varias unidades construidas en menos tiempo.

Otro aspecto importante está en el uso eficiente de los materiales. A diferencia de los métodos tradicionales, el sistema suministra únicamente la cantidad de hormigón necesaria para cada etapa del proceso.

Esto permite reducir el desperdicio durante la obra. Además, los materiales empleados son de uso habitual en el sector: hormigón y aditivos como plastificantes y acelerantes, disponibles en el mercado local.

Por qué estas viviendas no son estructuras frágiles

Salvatto ha destacado que estas construcciones no deben entenderse como estructuras débiles o improvisadas. Según ha explicado, cuentan con características antisísmicas, es decir, están pensadas para responder mejor ante movimientos sísmicos.

También incorporan doble pared con cámara de aire. Esto significa que entre dos capas de pared queda un espacio intermedio que ayuda a mejorar el aislamiento de la vivienda.

El aislamiento es otro de los puntos que el emprendedor subraya. Al mejorar esa protección interior, las construcciones pueden contribuir a una mayor eficiencia energética, algo especialmente relevante cuando se habla de viviendas pensadas para durar.

A esto se suma el diseño con curvas y contracurvas. Según Salvatto, estas formas permiten aprovechar mejor los espacios interiores, alejándose de la construcción más rígida y recta de toda la vida.

Qué debe revisar quien se interese por una casa impresa en 3D

Antes de imaginar una vivienda lista en dos días, conviene poner los pies en la tierra. Las 48 horas se refieren a la obra gris, no a una casa finalizada con instalaciones, acabados y todos los detalles cerrados. Para entender bien el alcance de esta tecnología, hay varios puntos prácticos que el lector debería tener presentes:

Confirmar que el plazo de 48 horas corresponde a la obra gris de una vivienda de 120 metros cuadrados. Tener en cuenta que después hacen falta instalaciones eléctricas, sanitarias y terminaciones. Valorar el posible ahorro de hasta un 30% sobre el coste de mercado de una vivienda. Revisar las prestaciones de aislamiento, doble pared con cámara de aire y características antisísmicas. Considerar que el modelo actual permite construcciones de hasta tres plantas.

Con estos datos sobre la mesa, la propuesta resulta atractiva, pero no mágica. Puede acelerar mucho una parte clave de la obra, aunque el resultado final sigue necesitando planificación, especialistas y trabajos posteriores.

Para qué otros proyectos sirve esta impresora de hormigón

La aplicación de esta tecnología no se limita al ámbito residencial. Grondplek también la orienta a desarrollos urbanos y rurales, estaciones modulares, residencias y obras corporativas.

Además, puede utilizarse en proyectos de ingeniería civil y minería. En estos casos, la impresora funciona como una especie de fábrica portátil de elementos premoldeados, que son piezas construidas previamente para luego ser usadas en una obra.

Actualmente, el modelo permite levantar construcciones de hasta tres plantas. También existen desarrollos capaces de imprimir varias estructuras consecutivas sobre distintos terrenos.

En consecuencia, la impresión 3D de hormigón aparece como una herramienta para ganar velocidad, reducir desperdicio y ampliar las posibilidades de diseño. No elimina el trabajo humano ni convierte una obra en un truco de magia, pero sí cambia una parte importante del proceso constructivo.