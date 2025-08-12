El lujo gastronómico español más codiciado aterriza en Carrefour con un precio irresistible

Seguro que más de una vez has soñado con cortar unas lonchas de jamón ibérico de bellota mientras tu familia ronda la cocina con mirada de gavilán. Todos hemos sufrido esa duda existencial al ver el precio de las piezas top y pensar: “¿Y si mejor pido pizza?”.

También nos suena la típica discusión navideña sobre si merece la pena pagar la diferencia entre un serrano normal y “el de pata negra”. Ahora, Carrefour pone sobre la mesa un argumento difícil de ignorar: un 5 Jotas 100 % ibérico por 658 euros. Vale, no es calderilla, pero tampoco hace falta hipotecarse. Y lo mejor: lo tienes en casa (o listo para recoger) en unas 12 horas.

¿Qué hace tan especial al jamón 5 Jotas que vende Carrefour?

Pocas cosas huelen mejor que un jamón con 24-36 meses de curación natural; ese tiempo es justo el que necesitan las piezas 5 Jotas para desarrollar su sabor redondo y ese aroma que se cuela por toda la casa. El secreto arranca mucho antes, en la dehesa: los cerdos se crían a la antigua usanza, correteando libres y alimentándose exclusivamente de bellotas durante la montanera, lo que se traduce en una grasa infiltrada que se funde casi al tocarla.

Cada pieza ronda los 7 kilogramos, tamaño estándar para un ibérico de bellota de pura raza. Y sí, hablamos de 100 % genética ibérica, sin mezclas ni atajos, la joya que los muy jamoneros llevan años persiguiendo.

Detalles de la oferta: precio, peso y plazos de entrega

Para los que hacen números con la calculadora del móvil, la pieza completa cuesta 658 euros. Puede comprarse tanto online como en los hipermercados Carrefour, así que no hace falta suerte de coleccionista para encontrarla.

A continuación verás todo lo que se sabe (ni más ni menos) de las dos referencias ibéricas que la cadena tiene ahora mismo en catálogo:

Producto Precio Peso aproximado Tiempo de curación Entrega/recogida Jamón de bellota ibérico 100 % raza Ibérica 5 Jotas 658 euros 7 kg 24-36 meses 11-12 horas Paleta de bellota ibérica 100 % raza Ibérica 5 Jotas 208,11 euros n/d n/d 11-12 horas

Como ves, la paleta rebaja bastante la factura y mantiene la misma línea de calidad, aunque Carrefour no especifica peso ni curación exactos para esa segunda opción.

¿Cómo comprarlo sin liarte con la burocracia online?

Antes de que te entren sudores fríos pensando en formularios eternos, respira: el proceso es más sencillo que montar la pata jamonera. Sigue estos pasos y en menos de lo que canta un gallo tendrás tu pedido en marcha:

Añade la pieza al carrito desde la web o la app de Carrefour y verifica el precio (658 euros o 208,11 euros para la paleta). Elige modalidad “Recogida en tienda” o “Envío a domicilio”; ambas comparten el plazo de 11-12 horas. Introduce tus datos de pago y dirección (nada de papeleo extra) y confirma el pedido. Prepara el soporte de corte: cuando suene el timbre, solo tendrás que clavar la pezuña y empezar a disfrutar.

Por si te lo preguntas, los 11-12 horas se cuentan desde que pulsas “Comprar”, no desde que decides si guardas o no los huesos para un buen caldo.

Consejos finales para estirar cada loncha

Guarda el jamón en un lugar fresco y seco, con la pezuña hacia arriba si lo vas a consumir a ritmo familiar. Empieza por la maza (la parte más jugosa) y, cuando la termines, gira la pieza para apurar la contramaza. Y si eres de los que congelan hasta el pan de molde, recuerda: el ibérico de bellota pierde textura en el congelador; mejor envasa al vacío las lonchas que sobren y guárdalas en la nevera.

Con esta oferta de Carrefour, el lujo de la gastronomía española se cuela en casa casi tan rápido como el repartidor de tu comida a domicilio. Ahora solo queda decidir si abres la pieza para ese cumpleaños que viene… o porque hoy es jueves y te lo mereces.